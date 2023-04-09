Кто такие украинцы и откуда взялась Украина



Святослав. Воины Севера. И. Ожиганов

Откуда взялась «украйна»?

Как создали «украинцев»?

Единый суперэтнос

Украинцы – это такие же русские, но превращенные в Иванов родства не помнящих. До революции это называлось триединым русским народом, состоящим из малороссов, великорусов и белорусов.– огромное по меркам Западной Европы государство. С десятками миллионами граждан, богатым советским наследством, включая науку, технологии, образование, хозяйство и вооружение.Проблема в том, чтоВ XV–XIX вв. термин «украина» обозначал только украйну-окраину, не более. Таких окраин в Русской державе были десятки. Так, в XV веке рязанские казаки писали государю Ивану III о его «рязанских украинах». В этом же XV веке великий князь Литовский и Русский Витовт (а тогдашняя Литовская Русь была полностью русской державой и с русским населением) дал Киеву и Смоленску статус и права «украинных городов». В XVII столетии казаки с Амура писали государю Алексею Михайловичу о его «амурских украинах», а запорожцы – «о твоих малороссийских украинах». И таких «украин» в Русской истории было немало.С начала XIX века и до 1917 года «Украина» стала вторым неофициальным географическим названием Малороссии. Термины «Малая Россия», «Малая Русь» возникли с подачи греков из Византии, которые так выделяли земли, оккупированные литовскими и польскими князьями. К примеру, в Польше также есть регионы Малая и Великая Польша.Из византийских документов новые понятия, обозначавшие несколько «Россий», проникли в русские, польские и литовские. Этнографического, национального значения они не имели. Население везде было русским и только так себя называло. Когда после присоединения Малой и Белой Руси царь Алексей Михайлович стал именоваться «всея Великия и Малыя и Белыя Россиии самодержцем» – это выражало идею, объединения всего русского суперэтноса, проживавшего в землях, которые входили в Древнюю Русь и получившие после её распада разные названия.Понятие о «трёх Россиях» было в ходу до 1917 года. Только в XIX веке интеллигенция придумала гипотезу о «трёх ветвях» русского народа. Правда, народ был ещё един. Кстати, слово «малоросс-малорус», с 1991 года ставшее на Украине ругательным, было до 1917 года вполне нормальным, в отличие от «хохла» или «кацапа».Русские области, входившие в Великое княжество Литовское (русское, православное государство) и Польское королевство, оставались русскими. Ничего не изменилось от древней русской столицы Киева до начала XX века. Как жили там русские люди, так и продолжали жить. «Малороссия», как и «Новороссия», были историческими регионами Русского царства и Российской империи.«Украина» и «украинцы» существовали только в головах узкой прослойки южнорусской и столичной интеллигенции. Соответственно этот проект развивали в своё время Польша, Ватикан, Австрия и Германия, чтобы расчленить и ослабить русский суперэтнос. Создать своего рода русских янычар, чтобы стравить их с остальными русскими.Революционеры-интернационалисты, разрушая историческую Россию, «великодержавный шовинизм» русских, «пережитки царизма», директивным путем создали Украинскую ССР – украинскую государственность, и записали в «украинский народ» миллионы русских людей – южных русов, малороссов. То естьЗа несколько поколений в СССР взрастили тысячи национальных кадров – профессоров, доцентов, академиков, которые написали официальную историю УССР, обрезав общую историю России в пользу украйны. Особо глубоких серьёзных исследований не было. Просто русскую историю отредактировали и переделали в «украинскую». Русских деятелей, военных, политиков, учёных, писателей записали в «украинцы». Ещё и придумали вместо суперэтноса русов – «восточных славян» (русские, украинцы и белорусы). Хотя достаточно почитать исторические источники, летописи и узнать, что князь Олег Вещий, Святослав Игоревич и Владимир Мономах не считали себя «украинцами» или «восточными славянами». Они называли себя русскими князьями, клялись русскими богами, называли свою землю Русской, и свой род Русским.С 1991 года фантазия «незалежных» профессоров разгулялась. Началось уже фэнтези. Вплоть до прилёта «древних укров» с других планет. Киевские и львовские фантазеры уже почти всю историю Руси переписывают в пользу «украйны». Мол, украинцы – это настоящие русские-русы, а «москали» – потомки монголов и финнов с небольшой примесью славянства.Русские, чтобы сохранить себя и не стать этнографическим материалом, как нынешние киевляне, харьковчане, черниговцы и одесситы, которых гонят на бойню воры-олигархи, воры-гауляйтеры из Киева и их хозяева из Брюсселя, Лондона и Вашингтона, должны знать подлинную историю. Хранить её.Помнить, что южная часть русского суперэтноса (по Гумилеву и Петухову), малороссы-украинцы – это такие же русские. Они «испорчены», их цивилизационный код искажен десятилетиями информационной обработки. Но они часть единого генофонда суперэтноса русов. Единого народа, который проживает в Великой (РФ), Малой и Белой Руси. Поэтому денацификация обозначает не только ликвидацию и вытеснение из Малой Руси откровенных «укрозомби», нацистов.Это касается и РФ, где ещё сильны позиции либералов-западников.Поэтому нельзя идти на поводу у людей, которые разжигают ненависть к «хохлам». В стиле Второй мировой войны: «Убей немца»! Никакой радости от того, что сотни тысяч малорусских мужиков легли в могилы или стали калеками, нет. Это в интересах Запада: уничтожить демографический потенциал Русской цивилизации и суперэтноса. Две части древнего русского суперэтноса (потомков скифов-ариев и гипербореев) истребляют друг друга на радость коллективному Западу. У нас и так в области демографии катастрофа.Поэтому пора уже бить по управляющим центрам укрорейха. Любыми методами уничтожать главарей «украйны» – политических (включая бывших президентов и министров, ставших военными преступниками), экономических и военных. Воров-олигархов и воров-гауляйтеров. Бить главарей, медийные фигуры, Раду, канцелярию президента, штабы, министерства. Выбивать информационную инфраструктуру, ТВ и интернет, сотовую связь. А не энергетику – второстепенная цель.С помощью системы образования, культуры, языка и истории. С поддержкой СМИ. Нужно сменить вектор пропаганды с минуса на плюс. Нечего играть в чужие игры. Необходимо выстраивать свою игру, глобальную.