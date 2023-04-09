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Кто такие украинцы и откуда взялась Украина

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Кто такие украинцы и откуда взялась Украина
Святослав. Воины Севера. И. Ожиганов


Украинцы – это такие же русские, но превращенные в Иванов родства не помнящих. До революции это называлось триединым русским народом, состоящим из малороссов, великорусов и белорусов.

Откуда взялась «украйна»?


В 1991 году разрушили историческую Великую Россию – СССР. Русский мир и русский суперэтнос разорвали на несколько «незалежных» держав. Одной из них стала Украина – огромное по меркам Западной Европы государство. С десятками миллионами граждан, богатым советским наследством, включая науку, технологии, образование, хозяйство и вооружение.

Проблема в том, что у Украины нет своей истории. Есть единая история Руси-России. В XV–XIX вв. термин «украина» обозначал только украйну-окраину, не более. Таких окраин в Русской державе были десятки. Так, в XV веке рязанские казаки писали государю Ивану III о его «рязанских украинах». В этом же XV веке великий князь Литовский и Русский Витовт (а тогдашняя Литовская Русь была полностью русской державой и с русским населением) дал Киеву и Смоленску статус и права «украинных городов». В XVII столетии казаки с Амура писали государю Алексею Михайловичу о его «амурских украинах», а запорожцы – «о твоих малороссийских украинах». И таких «украин» в Русской истории было немало.

С начала XIX века и до 1917 года «Украина» стала вторым неофициальным географическим названием Малороссии. Термины «Малая Россия», «Малая Русь» возникли с подачи греков из Византии, которые так выделяли земли, оккупированные литовскими и польскими князьями. К примеру, в Польше также есть регионы Малая и Великая Польша.

Из византийских документов новые понятия, обозначавшие несколько «Россий», проникли в русские, польские и литовские. Этнографического, национального значения они не имели. Население везде было русским и только так себя называло. Когда после присоединения Малой и Белой Руси царь Алексей Михайлович стал именоваться «всея Великия и Малыя и Белыя Россиии самодержцем» – это выражало идею, объединения всего русского суперэтноса, проживавшего в землях, которые входили в Древнюю Русь и получившие после её распада разные названия.

Понятие о «трёх Россиях» было в ходу до 1917 года. Только в XIX веке интеллигенция придумала гипотезу о «трёх ветвях» русского народа. Правда, народ был ещё един. Кстати, слово «малоросс-малорус», с 1991 года ставшее на Украине ругательным, было до 1917 года вполне нормальным, в отличие от «хохла» или «кацапа».

Русские области, входившие в Великое княжество Литовское (русское, православное государство) и Польское королевство, оставались русскими. Ничего не изменилось от древней русской столицы Киева до начала XX века. Как жили там русские люди, так и продолжали жить. «Малороссия», как и «Новороссия», были историческими регионами Русского царства и Российской империи.

«Украина» и «украинцы» существовали только в головах узкой прослойки южнорусской и столичной интеллигенции. Соответственно этот проект развивали в своё время Польша, Ватикан, Австрия и Германия, чтобы расчленить и ослабить русский суперэтнос. Создать своего рода русских янычар, чтобы стравить их с остальными русскими.

Как создали «украинцев»?


Революционеры-интернационалисты, разрушая историческую Россию, «великодержавный шовинизм» русских, «пережитки царизма», директивным путем создали Украинскую ССР – украинскую государственность, и записали в «украинский народ» миллионы русских людей – южных русов, малороссов. То есть южную часть русского суперэтноса, имеющую свои территориальные, культурные и языковые особенности (диалекты-говоры русского языка), записали в этническую химеру, искусственный народ.

За несколько поколений в СССР взрастили тысячи национальных кадров – профессоров, доцентов, академиков, которые написали официальную историю УССР, обрезав общую историю России в пользу украйны. Особо глубоких серьёзных исследований не было. Просто русскую историю отредактировали и переделали в «украинскую». Русских деятелей, военных, политиков, учёных, писателей записали в «украинцы». Ещё и придумали вместо суперэтноса русов – «восточных славян» (русские, украинцы и белорусы). Хотя достаточно почитать исторические источники, летописи и узнать, что князь Олег Вещий, Святослав Игоревич и Владимир Мономах не считали себя «украинцами» или «восточными славянами». Они называли себя русскими князьями, клялись русскими богами, называли свою землю Русской, и свой род Русским.

С 1991 года фантазия «незалежных» профессоров разгулялась. Началось уже фэнтези. Вплоть до прилёта «древних укров» с других планет. Киевские и львовские фантазеры уже почти всю историю Руси переписывают в пользу «украйны». Мол, украинцы – это настоящие русские-русы, а «москали» – потомки монголов и финнов с небольшой примесью славянства.

Единый суперэтнос


Русские, чтобы сохранить себя и не стать этнографическим материалом, как нынешние киевляне, харьковчане, черниговцы и одесситы, которых гонят на бойню воры-олигархи, воры-гауляйтеры из Киева и их хозяева из Брюсселя, Лондона и Вашингтона, должны знать подлинную историю. Хранить её.

Помнить, что южная часть русского суперэтноса (по Гумилеву и Петухову), малороссы-украинцы – это такие же русские. Они «испорчены», их цивилизационный код искажен десятилетиями информационной обработки. Но они часть единого генофонда суперэтноса русов. Единого народа, который проживает в Великой (РФ), Малой и Белой Руси. Поэтому денацификация обозначает не только ликвидацию и вытеснение из Малой Руси откровенных «укрозомби», нацистов. Самое главное – это идеологическая, информационная и культурно-образовательная работа. Возвращение русскости Малой Руси и Новороссии. Возвращение классического русского языка, культуры и истории. Это касается и РФ, где ещё сильны позиции либералов-западников.

Поэтому нельзя идти на поводу у людей, которые разжигают ненависть к «хохлам». В стиле Второй мировой войны: «Убей немца»! Никакой радости от того, что сотни тысяч малорусских мужиков легли в могилы или стали калеками, нет. Это в интересах Запада: уничтожить демографический потенциал Русской цивилизации и суперэтноса. Две части древнего русского суперэтноса (потомков скифов-ариев и гипербореев) истребляют друг друга на радость коллективному Западу. У нас и так в области демографии катастрофа.

Поэтому пора уже бить по управляющим центрам укрорейха. Любыми методами уничтожать главарей «украйны» – политических (включая бывших президентов и министров, ставших военными преступниками), экономических и военных. Воров-олигархов и воров-гауляйтеров. Бить главарей, медийные фигуры, Раду, канцелярию президента, штабы, министерства. Выбивать информационную инфраструктуру, ТВ и интернет, сотовую связь. А не энергетику – второстепенная цель.

Наша цель – единение Русского мира, суперэтноса русов. Уничтожение вражеского информационного оружия. С перепрограммированием, русификацией украинцев-малороссов. С помощью системы образования, культуры, языка и истории. С поддержкой СМИ. Нужно сменить вектор пропаганды с минуса на плюс. Нечего играть в чужие игры. Необходимо выстраивать свою игру, глобальную.
Автор:
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16 комментариев
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  1. MidnightBear
    MidnightBear Сегодня, 03:47
    +2
    Прошу прощения у всех, кому данный факт неприятен, не хочу никого задеть, но подобные антинаучные статьи звучат примерно так же, как потуги наших юго-западных соседей в истории про древних укров.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 03:55
      +1
      Цитата: MidnightBear
      но подобные антинаучные статьи звучат примерно так же, как потуги наших юго-западных соседей в истории про древних укров.

      Уважаемый hi ... а разве это научная статья...в ней нет науки от слова совсем...это всего лишь мнение автора статьи...на что он имеет полное право. smile
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 04:02
        +2
        Ну тогда подобный бред и у украинских авторов имеет подобное право быть
      2. Muromczev-2015
        Muromczev-2015 Сегодня, 04:38
        0
        Мнение автора, опубликованное в СМИ (а интернет к ним фактически приравнен) - это уже не его келейное заявление у себя на кухне. Тогда с какого бодуна запрещать писать в интернете всяким навальным, и либеральной шизе, которые тоже "имеют своё мнение"? Если кто-то имеет право безнаказанно отрицать существование целого народа, который признан всем миром, имеет свой язык, государство, и представлен в ООН - тогда и все другие должны иметь право безнаказанно болтать что угодно, нравится это кому-то, или не нравится. А к чему приводит подобное? Да ни к чему хорошему - только к войне...
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 05:01
          +1
          Цитата: Muromczev-2015
          Если кто-то имеет право безнаказанно отрицать существование целого народа, который признан всем миром, имеет свой язык, государство, и представлен в ООН

          А ничего что представители этого народа ...призывают жечь,вешать,топить,убивать маленьких детей и женщин другого народа...причем говорят это открыто и подтверждают это реальными убийствами...я уж не говорю о запрете на свою культуру,язык,веру,землю...и в ООН помалкивают в тряпочку об этом...вот это и привело к войне.
          Вы уж уважаемый если начали говорить об этом говорите и о другой стороне конфликта где русофобия возведена в ранг государственной политики.
          Чую откуда ветер дует от некоторых товарищей на форуме.
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 04:13
      +1
      Лютая фашистская статья-агитка!!! 1) Гитлер тоже делил нации на супер и испорченные 2) "мало" и "велико" действительно пошло из Греции, но не для обозначения оккупированных территорий, а для обозначения исконной територии нации и мест куда потом они расселились 3) если Украина появилась в начале XX века в головах узкой прослойки, то что за воссоединение Украины и России произошло в 1654 году? 4) какие ариии-гиперборейцы? И этот автор возмущается "дреевниии украми? " Целый институты придумали историю древней Украины", а у нас не придумали историю древних русских всякие фоминкоиды-носовские, которая поддерживается на довольно высоком уровне? 5) "которых гонят на убой в своих интересах олигархи... " - у нас то совсем не так! Смотрим списки Форбс, и доходности нефтегазовых компаний.
      PS: ‎«Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» ‎Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 04:26
        +1
        Цитата: Михаил Кривопалов
        то что за воссоединение Украины и России произошло в 1654 году?

        Не было тогда Украины...была Речь Посполитая ,Запорожская Сечь,Великое Литовское княжество,Великия и Малыя Росии" и полный вагон непримиримых противоречий...к которым потом еще присоединились амбиции Швеции.
        1. drone-expert
          drone-expert Сегодня, 05:06
          0
          Русские княжества имеют к России ещё меньшее отношение, чем ВКЛ к Украине. Северные русские княжества имели для средневековья небывалый уровень либеральной демократии как Вече. Новгород входил с немцами в Ганзейский Союз, т.е. фактически был членом средневекового ЕС. По факту наша государственность в деспотических традициях это симбиоз Империи Монголов со славянскими обычаями. Все возвышение Москвы произошло за счёт ее центра с она дани в Орду. Наиболее вероятно, что и наш двухглавый орёл приехал от монголов. Правда он был не их, а это символ рождённый империей Хеттов и потом как символ имперской власти его использовали многие другие империи. ВКЛ была чисто славянским государством и литовская элита там была номинальной как и наши викинги из Рюриков. С таким бегкраундом затевать холивар об арийцах и корнях, ну такое себе. Великорусский шовинизм пока нам принес одни проблемы. Российская империя и СССР стояли долго отчасти потому, что там была национальная терпимость и солидарность с уважением к другим культурам
    3. Muromczev-2015
      Muromczev-2015 Сегодня, 04:29
      -1
      Это точно. Но, мало того - такие статьи ещё и портят отношения между русскими, и теми украинцами, которые хорошо относятся к России (а их очень много, тем более, на вновь присоединённых территориях). За это наказывать нужно...
  2. Комментарий был удален.
  3. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 04:37
    0
    Во Франции отлично сумели решить " Гасконский вопрос " . Хотя гасконский диалект отличался от диалекта Иль Франса .. посильнее , чем отличается украинский от литературного русского.
    " Сирано (гвардейцам).
    Что ж, видно, наградить судьба нас захотела!
    В гербе Гасконии изменятся цвета,
    И золото его с лазурью — нашей славой
    Теперь украсится, как полосой кровавой.     "
    Кстати .. и цвета флага Гаскони желто блакитные . ( золото с лазурью ).
    ---------------
    Что ж мы такие непутёвые .. что нас сумели так жестоко стравить между собой ?
  4. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 04:51
    0
    Однако из причин этого конфликта как раз такая историческая мифология. Причем интересно, что и украинцы и русские за своими мифами плохо понимают историческую реальность. Русские и украинцы не братские народы. Примерно в XIII веке происходит раскол на Восточную и Западную Русь. Московию и Великое Княжество Литовское. В ВКЛ была "руска мова" (западнорусской язык). Поэтому с XIII века предки Белоруссия и украинцев вполне себе имели мощнейшую европейскую империю от Балтики до Черного моря,собственный язык и культу. Причем и от монголов отмахались, в отличии от нас. Фокус в том, что разделение украинцев и белорусов понятие действительно новое и это где-то XVII век. Что разделение было совсем недавно говорит 90% совпадение лексики украинского и белорусского и что дети украинцев и белорусов прекрасно понимают язык друг друга
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:55
    +1
    Цитата: Muromczev-2015
    Но, мало того - такие статьи ещё и портят отношения между русскими, и теми украинцами, которые хорошо относятся к России (а их очень много, тем более, на вновь присоединённых территориях). За это наказывать нужно..

    Начните сначала с наказания за статьи в поддержку укронацистов...а потом уже что то требуйте.
    Я всегда хорошо относился к нормальным украинцам, но всегда плохо отношусь к украинским нацистам...впрочем как и к русским...недавняя атака на Брянщину с участием русских нацистов яркий пример, что одинаково опасны для нашего народа как русские так и украинские нацисты.(испорченные ягоды с одного поля).
  6. iran
    iran Сегодня, 05:09
    0
    Хоть я и не очень люблю либерала Млечина, но он очень хорошо описал историю Украину.

  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:17
    0
    Цитата: drone-expert
    Российская империя и СССР стояли долго отчасти потому, что там была национальная терпимость и солидарность с уважением к другим культурам

    Красиво излагаете...а куда же делась эта терпимость когда в 90 е годы начали резать армян,азербаджанцев,турок месхетинцев,русских на Кавказе и Таджикистане.
    Повылазили все исторические обиды на соседей...даже звание советского человека не спасло от масштабных трагедий целых народов после распада СССР .
    1. drone-expert
      drone-expert Сегодня, 05:24
      0
      Ну так как начались распри, так и Империя и рухнула. На деле любые империи живут долго не за счёт меча и плётки, а больше потому, что Империя просто устраивает входящие в нее народы своими ништяками. У позднего СССР ништяки закончились и начался раздел. Собственно что мы видим сейчас это продолжающийся процесс распада СССР как территориальные споры между бывшими субъектами и они могут быть не последними. Большую часть границ коммунисты провели на угад. Тот же Северный Казахстан весьма необычно из РСФСР оказался в Казахстане. Спор не загорается по той причине, что в целом политика Казахстана лояльна к России.
  8. U-58
    U-58 Сегодня, 05:22
    0
    Не понимаю, что в этом материале обидного для украинцев. Если они, конечно, адекватные.
    Имеет место нравоучение для уровня 6-го класса школы, но ничего оскорбительного для людей нет.
    В то же время, стоит задуматься о том, как мы собираемся взаимодействовать с населением, которому не просто промыли мозги "украинской" идеей, но воспитали с "молочных зубов".
    Ведь это огромный слой населения, выросший после 90-х годов, который просто не приемлет Россию.
    Вот Польшу, Израиль, Францию молодой украинец воспринимает как "нормальную" компоненту мирового сообщества. А Россия для него враг.
    И это можно понять. Ведь человека так воспитали.
    Кто и как будет "выправлять" мозги? Сколько сил и средств на это надо?
    Сколько времени займёт процесс?
    И самое главное: на основании какой идеологии все это надо делать?
    Ведь и в нашем королевстве с молодыми умами далеко не все в порядке.
    Так что и такие , пусть и примитивно-наздательные статьи в дело годятся.