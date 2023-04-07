В России продолжаются работы по созданию противоспутникового оружия на базе транспортника Ил-76 и перехватчика МиГ-31

Издаваемое министерством обороны издание «Военная мысль» публикует материал о создании и совершенствовании систем противоспутниковой борьбы в России. В частности, в материале рассматриваются авиационные комплексы такого типа.
Журнал «Военная мысль» пишет о продолжающихся работах по созданию таких противоспутниковых комплексов как Ил-76, вооружённый боевым лазером, а также МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой.
Первый вариант противоспутникового оружия будет эффективен в условиях, например, густой и низкой облачности, так как у наземного боевого лазера в этом случаем могут возникать определённые проблемы.
Комплекс на базе истребителя-перехватчика МиГ-31 получил название «Контакт», а на базе транспортника Ил-76 – А60 «Сокол-Эшелон» (с отсылкой к номенклатурному обозначению боевой лазерной системы).
Отмечено о наличии у России боевой лазерной системы «Пересвет», являющейся мобильным наземным комплексом поражения воздушных и космических целей.
Стоит отметить, что это, по большому счёту, работа по воплощению ещё советских идей и проектов. В частности, в СССР ещё в первой половине 1980-х велись работы по созданию системы по уничтожению низкоорбитальных спутников на базе МиГ-31Д с ракетой «Контакт». В наше время система получает современную «начинку» для более эффективного поражения целей.
Напомним, что ранее в МИД России отмечали, что Украина с помощью западных специалистов осуществляет попытки воздействия на российские спутники связи. Соответственно, в России напомнили, что это может быть, что называется, «улица с двусторонним движением», так как и у нашей страны есть средства противоспутниковой борьбы.