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В России продолжаются работы по созданию противоспутникового оружия на базе транспортника Ил-76 и перехватчика МиГ-31

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В России продолжаются работы по созданию противоспутникового оружия на базе транспортника Ил-76 и перехватчика МиГ-31

Издаваемое министерством обороны издание «Военная мысль» публикует материал о создании и совершенствовании систем противоспутниковой борьбы в России. В частности, в материале рассматриваются авиационные комплексы такого типа.


Журнал «Военная мысль» пишет о продолжающихся работах по созданию таких противоспутниковых комплексов как Ил-76, вооружённый боевым лазером, а также МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой.

Первый вариант противоспутникового оружия будет эффективен в условиях, например, густой и низкой облачности, так как у наземного боевого лазера в этом случаем могут возникать определённые проблемы.

Комплекс на базе истребителя-перехватчика МиГ-31 получил название «Контакт», а на базе транспортника Ил-76 – А60 «Сокол-Эшелон» (с отсылкой к номенклатурному обозначению боевой лазерной системы).

Отмечено о наличии у России боевой лазерной системы «Пересвет», являющейся мобильным наземным комплексом поражения воздушных и космических целей.

Стоит отметить, что это, по большому счёту, работа по воплощению ещё советских идей и проектов. В частности, в СССР ещё в первой половине 1980-х велись работы по созданию системы по уничтожению низкоорбитальных спутников на базе МиГ-31Д с ракетой «Контакт». В наше время система получает современную «начинку» для более эффективного поражения целей.

Напомним, что ранее в МИД России отмечали, что Украина с помощью западных специалистов осуществляет попытки воздействия на российские спутники связи. Соответственно, в России напомнили, что это может быть, что называется, «улица с двусторонним движением», так как и у нашей страны есть средства противоспутниковой борьбы.
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18 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:22
    +5
    о создании и совершенствовании систем противоспутниковой борьбы в России.
    Суровая реальность заставляет объективно оценивать обстановку и принимать меры к противодействию. А возможный перенос боевых действий в космос не за горами.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 06:58
      +4
      Какие БД нам в космосе? Защищенную связь бы бойцам наладили....
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:03
        +7
        Цитата: Alien From
        Какие БД нам в космосе? Защищенную связь бы бойцам наладили....

        Претензия справедливая, по связи, но какое отношение она имеет к уже имеющимся наработкам и даже образцам? Всё бросать теперь если связь не очень? Очевидно же что нет.
  2. МДП
    МДП Сегодня, 06:26
    +9
    Физического уничтожения спутника не будет. Скорее всего лазером будут уничтожать спутники оптической разведки. Там проще сжечь через линзы матрицу приема изображения. Это как в анекдоте про астронома который может в телескоп взглянуть на солнце всего лишь 2 раза - левым и правым глазом
  3. Комментарий был удален.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 06:39
      -2
      Нет, не напишет, сам не в теме, хоть источник указал.
  4. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 06:52
    +3
    Цитата: rotmistr60
    А возможный перенос боевых действий в космос не за горами.

    Одна поправка, - безусловный перенос боевых действий в космос не за горами, к сожалению.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:55
    +2
    Вообще то в СССР противоспутниковое оружие разрабатывалось еще в 70-х Проект "Спираль"
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 07:36
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще то в СССР противоспутниковое оружие разрабатывалось еще в 70-х Проект "Спираль"

      нету Лозино- Лозинского,и "спирали" нет.
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:00
    +3
    . Стоит отметить, что это, по большому счёту, работа по воплощению ещё советских идей и проектов.


    Проблема в том, что ВСЕ, без исключения, современные оборонные разработки - на 100% «воплощение еще советских идей и проектов». Берут с полки архива запылившуюся «папку». И воплощают. Впрочем, та же проблема и за ленточкой.
  7. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 07:15
    +1
    Осталось начать испытания на реальных объектах, предлагаю спутники Маска hi
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 07:16
    +1
    Цитата: sergo1914
    . Стоит отметить, что это, по большому счёту, работа по воплощению ещё советских идей и проектов.


    Проблема в том, что ВСЕ, без исключения, современные оборонные разработки - на 100% «воплощение еще советских идей и проектов». Берут с полки архива запылившуюся «папку». И воплощают. Впрочем, та же проблема и за ленточкой.

    Мало того, большинство современных технологий это изобретения/открытия 19 века...
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:21
    0
    Это хорошо.А вот кто разработает и испытает "железные яйца".Оружие для руководства.Иначе все эти новые вооружения так и будут только выстовочными экземплярами.Нужна воля,что бы применить то или иное оружие.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 07:43
      0
      Михаил Маслов! Стальные яйца заряженные в пращу действительно страшное оружие! Но наши их никак не примут на вооружение.... feel
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 08:39
      -2
      Цитата: Михаил Маслов
      Это хорошо.А вот кто разработает и испытает "железные яйца".Оружие для руководства.Иначе все эти новые вооружения так и будут только выстовочными экземплярами.Нужна воля,что бы применить то или иное оружие.


      «Применение ядерного оружия было вопросом прежде всего политической воли, а политическая воля из русского арсенала исчезла тогда же, когда с карты стерли слово «СССР».»
      (С)«За день до послезавтра» Сергей Анисимов
  10. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 07:39
    +5
    А я все думаю, насколько же хорош МиГ 31. Ведь ему до сих пор нет ни аналогов, ни самолетов, даже приблизительно равных по ТТХ. Вот что значит советская инженерная школа. И при этом при всем линия по производству этих самолетов на нашем заводе "Сокол" безвозвратно утеряна. В частности поворотный стенд, на котором производилась сварка планера полностью демонтирован. Даже Ту 160 и то можно сейчас производить практически с нуля, а вот МиГи 31, к сожалению, уже нет. Спасибо демократам и ЕБНу в девяностые годы.
    1. Telur
      Telur Сегодня, 07:52
      +2
      Цитата: leshiy076
      В частности поворотный стенд, на котором производилась сварка планера полностью демонтирован.

      что мешает изготовить такой же стенд? даже без учета современной номенклатуры комплектующих, что, перевелись кулибины на Руси?
      тем более что такой стенд узкоспециализирован и не предназначен для массового производства он и был то наверняка в единичном экземпляре.
      Или щас модно только иностранные лейблы видеть на оборудовании?
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 07:48
    -1
    Ага.
    а пока "продолжаются работы ", Маск готовится запустить очередные 2 ракеты.
    одну обычную, другую свою экстра...
  12. moscowp
    moscowp Сегодня, 08:13
    -1
    Идея противоспутникового оружия умерла уже десятилетие как. Еще 5-10 лет и американцы над этими потугами освоения выделенных денег будут откровенно смеяться. Это имело смысл в прошлом, когда военные задачи стран обслуживала спутниковая группировка в 10-30 спутников. Сейчас, когда спутниковая группировка сша насчитывает несколько тысяч маленьких аппаратов, а ближайшие несколько лет будет десятки тысяч, такое вооружение становится бессмысленным. В военных целях связи и наблюдения будут использоваться тысячи маленьких коммерческих спутников, как это в принципе уже происходит в рамках сво. Их нельзя будет физически уничтожить ракетами, например. На днях была новость, где наш МИД жаловался, что украина воздействует на наши спутники связи. Подождите, как они это делают?! Ведь у них нет опыта десятилетий выделения денег и разработки противоспутникового оружия! Наверное, для этого необязательно иметь ил-76, ракеты и лазеры