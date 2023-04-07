Председатель КНР: Современный Запад живёт нарративом «демократия против авторитаризма» и занимается разжиганием новой холодной войны

Китайские источники приводят информацию о встрече председателя КНР с президентом Франции и главой Еврокомиссии. На встрече с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Си Цзиньпин заявил о том, что в меняющемся, сложном и нестабильном мире страны должны проявлять уважением друг к другу, что между Китаем и Евросоюзом должно укрепляться взаимное доверие и сотрудничество, нацеленное в том числе на поддержание мира и стабильности на планете.
Си Цзиньпин с прозрачным намёком в классическом азиатском стиле:
Хочу особо подчеркнуть, что отношения между Китаем и ЕС не направлены против какой-либо третьей страны и одновременно их курс не должен диктоваться какой-либо страной.
По словам председателя КНР, Пекин надеется на то, что Евросоюз выработает более независимое и объективное восприятие Китая, займёт более позитивную и прагматичную позицию.
Си Цзиньпин:
Обе стороны должны уважать интересы друг друга, вести консультации, диалог для преодоления разногласий. Важно уважать выбранные странами пути развития.
Далее председатель КНР перешёл уже к более прямым формулировкам, напомним о том, что современный Запад живёт нарративом «демократия против авторитаризма» и занимается разжиганием новой холодной войны.
Си:
Это ведёт лишь к усугублению ситуации, к конфронтации в мире, а важно развивать доверительную атмосферу сотрудничества.
По словам Си Цзиньпина, важно не выстраивать барьеров в торговле, развивать сотрудничество без угроз санкциями.
Комментируя заявления председателя КНР, Урсула фон дер Ляйен начала с явно наболевшего, поняв тонкий намёк Си Цзиньпина. По её словам, Евросоюз уважает историю и традиции Китая и «ведёт в отношении КНР независимую политику». Можно себе представить, что в тот момент подумал Си Цзиньпин по этому поводу…