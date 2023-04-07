Председатель КНР: Современный Запад живёт нарративом «демократия против авторитаризма» и занимается разжиганием новой холодной войны

Хочу особо подчеркнуть, что отношения между Китаем и ЕС не направлены против какой-либо третьей страны и одновременно их курс не должен диктоваться какой-либо страной.

Обе стороны должны уважать интересы друг друга, вести консультации, диалог для преодоления разногласий. Важно уважать выбранные странами пути развития.

Это ведёт лишь к усугублению ситуации, к конфронтации в мире, а важно развивать доверительную атмосферу сотрудничества.