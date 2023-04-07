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Председатель КНР: Современный Запад живёт нарративом «демократия против авторитаризма» и занимается разжиганием новой холодной войны

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Председатель КНР: Современный Запад живёт нарративом «демократия против авторитаризма» и занимается разжиганием новой холодной войны

Китайские источники приводят информацию о встрече председателя КНР с президентом Франции и главой Еврокомиссии. На встрече с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен Си Цзиньпин заявил о том, что в меняющемся, сложном и нестабильном мире страны должны проявлять уважением друг к другу, что между Китаем и Евросоюзом должно укрепляться взаимное доверие и сотрудничество, нацеленное в том числе на поддержание мира и стабильности на планете.


Си Цзиньпин с прозрачным намёком в классическом азиатском стиле:

Хочу особо подчеркнуть, что отношения между Китаем и ЕС не направлены против какой-либо третьей страны и одновременно их курс не должен диктоваться какой-либо страной.

По словам председателя КНР, Пекин надеется на то, что Евросоюз выработает более независимое и объективное восприятие Китая, займёт более позитивную и прагматичную позицию.

Си Цзиньпин:

Обе стороны должны уважать интересы друг друга, вести консультации, диалог для преодоления разногласий. Важно уважать выбранные странами пути развития.

Далее председатель КНР перешёл уже к более прямым формулировкам, напомним о том, что современный Запад живёт нарративом «демократия против авторитаризма» и занимается разжиганием новой холодной войны.

Си:

Это ведёт лишь к усугублению ситуации, к конфронтации в мире, а важно развивать доверительную атмосферу сотрудничества.

По словам Си Цзиньпина, важно не выстраивать барьеров в торговле, развивать сотрудничество без угроз санкциями.

Комментируя заявления председателя КНР, Урсула фон дер Ляйен начала с явно наболевшего, поняв тонкий намёк Си Цзиньпина. По её словам, Евросоюз уважает историю и традиции Китая и «ведёт в отношении КНР независимую политику». Можно себе представить, что в тот момент подумал Си Цзиньпин по этому поводу…
Использованы фотографии:
сайт председателя КНР
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12 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +3
    отношения между Китаем и ЕС не направлены против какой-либо третьей страны и одновременно их курс не должен диктоваться какой-либо страной.
    Специально переведу для Макрона и Урсулы - вы (европейцы) ехали к нам (китайцам) с целью склонить к разрыву отношений с Россией (сделать правильный выбор), но не учли, что Китай не потерпит диктата ни от кого, включая Европу. Съели? Кроме этого эти два чудика из ЕС начали рекомендовать Си Цзиньпину срочно созвониться с Зеленским по типу: ваш звонок очень важен для нас. Но и тут получили ответ в китайском стиле: " Обязательно позвоню, как только будут условия, а главное время для этого". Поэтому украинская тематика и поворот от России явно потерпели неудачу. Чего в принципе и следовало ожидать.
    1. dik-nsk
      dik-nsk Сегодня, 06:56
      +1
      удивляюсь, что он вообще с ними стал встречаться - мог и сбросить на чиновников рангом пониже, ибо смысл разговаривать главе самодостаточного государства с чьими-то шестерками
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:09
        +1
        Урляйниха с Макронищем слишком много на себя берут, диктуя в своём лице руководству КНР свои КОВАРНЫЕ проамериканские колониальные условия империалистов Запада!

        КНР давно уже экономически и политически не в "коротких штанишках", чтобы этого коварства западных "партнёров" совсем не пониммать.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 07:34
          0
          Цитата: Татьяна
          Урляйниха с Макронищем слишком много на себя берут, диктуя в своём лице руководству КНР свои КОВАРНЫЕ проамериканские колониальные условия империалистов Запада!

          КНР давно уже экономически и политически не в "коротких штанишках", чтобы этого коварства западных "партнёров" совсем не пониммать.

          Страны Евросоюза последние 200 лет последовательно проводят в отношении Китая политику колониализма. За это время, они провели много войн против Китая и уничтожили десятки миллионов китайцев, а может и сотню миллионов. По сравнению с Западом Россия за тот же период времени практически не воевала с Китаем, а проводила дружественную и даже союзническую политику. Выбор для Си Цзинь Пинч очевиден. С этими клоунами он разговаривал только из-за экономических связей.
    2. Комментарий был удален.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:33
      -2
      Какая ж она-война, "холодная"? Она уже, как год-" горячая". И с каждым днем-"всё горячее и горячее". Боюсь, что в конце -вообще, весь мир спалит.... request
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:49
    +3
    Урсула фон дер Ляйен ..., Евросоюз ... «ведёт в отношении КНР независимую политику»

    Единственное, от чего независима бесноватая Урсула, это здравый смысл.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:53
      +2
      Да,и про "холодную войну"речи уже не идет.Все переходит в горячую форму.Дальше будет еще жарче
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 06:55
      +1
      ""Единственное, от чего независима бесноватая Урсула, это здравый смысл."" ЗОЛОТЫЕ слова! good
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:44
    -1
    Если на окраине гражданской войны идет, то - кремль арбитр.
    И должен "воспитывать" заблудших.
    Нет пропаганды. По отечески ласковой и суровой.
    Есть торг.
    Не гражданская тогда. А что?
    Неотвратимость наказания за пытки в/пленных песков заявит? Или баш на баш?-4 области за жилы выдернутые и прострелянные колени наших пацанов...
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 07:51
    -1
    А что еще он мог сказать?
    Раз не сдались сразу, не дали бомбить Украину ради безопасности и мира, не преподнесли Тайвань на блюдечке с его производствами - значит разжигатели они...

    А бомбить будет Китай....
  5. Fiesta
    Fiesta Сегодня, 07:53
    0
    Урсула это пешка-надзиратель от американцев над Макроном и встретили её подобает этому статусу. Макрону достался и почетный караул, и президентский кортеж, и множество встреч как с Си, так и с другими китайскими чиновниками плюс он еще привез огромную делегацию директоров французских компаний. Урсулку встретили как министра средней руки - пассажирский трап, поездка в аэроэкспрессе до города, минимальное количество контактов. Это все что нужно знать о том что в КНР думают о ЕС и их представителях вроде Урсулы, как бы те не пыжились.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:27
    +1
    При желании китай вполне может без проблем себе навести порядок в европе. Просто заявив что пошлет армию свою и кндр на украину если нато не уберется в границы 91года и не проведет полную демилиторизацию восточных небратьев,под совместным контролем. Из угроз,. Остановка торговли со штатами и европой. Дешевых товаров отсутствие они не перенесут как и потерь прибыли от своих заводов в китае. Китай же легко