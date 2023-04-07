ВСУ готовятся к наступлению, оснащая бронетехнику натовскими минными тралами LWMR

Продолжая подготовку к своему контрнаступлению, украинская армия готовится задействовать противоминную технику, в том числе переданную натовскими спонсорами вооружённого конфликта. Учитывая, что вдоль линии соприкосновения российские войска выстроили и продолжают совершенствовать мощную линию укреплений с плотным минированием подступов, а также учитывая, что НАТО всё активнее подталкивает ВСУ к началу наступательных действий, идут попытки продумать вариант с прорывом через заминированную местность.Так, украинская сторона намеревается использовать поставленные из США бронетранспортёры Stryker, оснащённые минными тралам LWMR. Это катковые минные тралы, относящиеся к категории лёгких. Такие устройства предназначены для подрыва мин, срабатывающих при повышении внешнего давления.LWMR состоит из двух четырехколесных катков. Шины этих колес устойчивы к проколам, будучи изготовлены из специального износостойкого полиуретанового компаунда.Система имеет относительно малый вес, при этом, как заявляет производитель, создаёт мощный эффект за счёт использования энергии для передачи части веса транспортного средства на роликовые колеса для создания необходимой прижимной силы для подрыва любых взрывных устройств. Эта гидравлическая конструкция позволяет избежать необходимости в наличии собственной большой массы, что положительно сказывается на ходовых характеристиках оснащённой таким тралом техники.Такой трал можно устанавливать на различную бронетехнику. Если верить американской стороне, то к настоящему моменту для ВСУ поставлено около двух десятков таких противоминных приспособлений.Некоторые характеристики LWMR: полная снаряженная масса – 2,5 тонны, номинальная ширина проделываемой колеи – от 1000 мм, время подъёма трала (на основе гидравлики) – 10 с. Трал может оснащаться устройством для противодействия взрывателям магнитного типа.