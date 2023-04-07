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ВСУ готовятся к наступлению, оснащая бронетехнику натовскими минными тралами LWMR

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ВСУ готовятся к наступлению, оснащая бронетехнику натовскими минными тралами LWMR

Продолжая подготовку к своему контрнаступлению, украинская армия готовится задействовать противоминную технику, в том числе переданную натовскими спонсорами вооружённого конфликта. Учитывая, что вдоль линии соприкосновения российские войска выстроили и продолжают совершенствовать мощную линию укреплений с плотным минированием подступов, а также учитывая, что НАТО всё активнее подталкивает ВСУ к началу наступательных действий, идут попытки продумать вариант с прорывом через заминированную местность.


Так, украинская сторона намеревается использовать поставленные из США бронетранспортёры Stryker, оснащённые минными тралам LWMR. Это катковые минные тралы, относящиеся к категории лёгких. Такие устройства предназначены для подрыва мин, срабатывающих при повышении внешнего давления.

LWMR состоит из двух четырехколесных катков. Шины этих колес устойчивы к проколам, будучи изготовлены из специального износостойкого полиуретанового компаунда.

Система имеет относительно малый вес, при этом, как заявляет производитель, создаёт мощный эффект за счёт использования энергии для передачи части веса транспортного средства на роликовые колеса для создания необходимой прижимной силы для подрыва любых взрывных устройств. Эта гидравлическая конструкция позволяет избежать необходимости в наличии собственной большой массы, что положительно сказывается на ходовых характеристиках оснащённой таким тралом техники.

Такой трал можно устанавливать на различную бронетехнику. Если верить американской стороне, то к настоящему моменту для ВСУ поставлено около двух десятков таких противоминных приспособлений.

Некоторые характеристики LWMR: полная снаряженная масса – 2,5 тонны, номинальная ширина проделываемой колеи – от 1000 мм, время подъёма трала (на основе гидравлики) – 10 с. Трал может оснащаться устройством для противодействия взрывателям магнитного типа.
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14 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:08
    +2
    Информация с открытых источников всегда адаптирована для аудитории, на которую расчитана. Ее можно только принимать, но никак не доверять
    Надеюсь, что кому надо, все знают.
    Помоги Господи
  2. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:08
    +3
    У США даже для БТРа есть минный трал, а у нас танки не могут обеспечить подобным в нужном количестве.

    Нам нужно больше тралов для бронетехники.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:11
      +1
      Вот тут на той неделе была разведка боем - где Т-90М влетел по классике. Размотались и бросили.

      Украинские мавиководы нашли и быстренько оформили себе выплату за уничтоженный танк. Кстати у них какая-то новая самоделка в виде зажигалки возможно с термитом. Видно как раз для таких брошенок. В люк закинуть и оно уже точно сгорит.

  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:23
    -5
    Сейчас весь запад работает на всу. На их стороне мировой прогресс.
  4. Saler
    Saler Сегодня, 07:32
    -3
    Пусть натовские минные тралы пробуют наступать!
    Ланцеты и наша артиллерия их ждёт!
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 09:17
      0
      Ваш боевой диван ждет. Вперед на передовую, а не блеяния урапатриотические постить.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:36
    0
    Цитата: kaufman
    Сейчас весь запад работает на всу. На их стороне мировой прогресс.

    Звучит конечно очень пафосно.
    Только под видом этого прогресса в основном стараются избавиться от металлолома))
    1. Goto
      Goto Сегодня, 07:46
      +3
      По факту выходит , что их "металлолом" успешно противостоит нашим "аналогамнет" ?
      Или "успехи" СВО ошеломительные ? Значит новое, что у них есть гораздо лучше нашего ?
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:52
      0
      Цитата: Tagan
      Звучит конечно очень пафосно.

      Есть такая профессия)))
      А по факту - только де Билл поставит трал на легкую технику. Потому как под тралом будут взрывы обязательно, и даже танк с тралом - долго не выдерживает. Не говоря уж о том. что по и так тяжелому грунту тягать плуг в три тонны весом в легком варианте - самое оно для легкой техники, которая там и порожняком тонет)))
  6. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 07:46
    0
    У нас такие тралы для БТР -82 А и АТ когда будут? what
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 08:01
    +1
    Бандеровцы готовят наступление и им даже не мешают. Мосты не сносят. Узловые ж/д станции не разносят. А Путин уже приказывать боится, уже призывает. Какой позор. Вон даже Бильд уже в открытую пишет что путинские красные линии полное фуфло и Россию можно нагибать, как хочешь. Путин показал, что он ноль, его болтовня не кого не трогает, но за это заплатят жизнью тысячи наших пацанов. Как понять умом, что вообще творит власть и собирается ли выходить из ступора?
  9. Комментарий был удален.
  10. certero
    certero Сегодня, 08:03
    0
    Что конечно опасная однако достаточно много мин которые бьют в борт или даже в крышу
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:16
      0
      Мы говорим о протяженном фронте, тут значимы только обычные ТМки набросанные абы как просто в сплошные рубежи. Именно они способны задержать смешать группу в наступлении и дать возможность быстро стянуться-накрыть. То что мина с ударным ядром там кого-то подобьет, это уже частности. Их мало и если колона не въехала в засаду, то это ее не остановит, в отличии от рубежей ТМок.
  11. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 08:18
    +1
    Катковые тралы КМТ 5, КМТ 7 могли выдержать до 10-15 подрывов мин типа ТМ 62, итальянку TS 6, а сколько выдержит данный трал ?