Израильская авиация атаковала сектор Газа и окрестности ливанского города Тир

В ночное время суток израильская боевая авиация наносила ракетно-бомбовые удары по сектору Газа и по Ливану. Это произошло после вчерашнего наиболее массированного за последнее время ракетного удара по территории самого Израиля. Осуществлялся этот удар, как было заявлено, со стороны южной части Ливана. До этого израильские силовики провели жёсткую акцию в мечети «Аль-Акса», назвав эту акцию (с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа) антитеррористической.
Среди целей израильского удара стали объекты в районе ливанского города Тир.
Бомбардировку сектора Газа и Ливана осудили в ХАМАС, указав на то, что Израиль действиями своих собственных силовиков в мечети «Аль-Акса» в священный для мусульман месяц Рамадан развернул новую эскалацию в регионе.
Заявление главы специальной миссии ООН в Ливане генерал-майора Арольдо Лазаро:
Мы уже провели переговоры с обеими сторонами конфликта. И Ливан, и Израиль говорят о том, что не хотят войны. Мы призываем стороны к деэскалации. Но пока видим обратное. Действия последнего дня крайне опасны для всего региона.
И.о.премьер-министра Ливана Наджиб Микати:
Мы осуждаем израильские ракетные удары по территории Ливана и отвергаем любую военную эскалацию. Мы призываем разобраться в ситуации и выявить тех, кто всё это спровоцировал.
По словам Микати, официальный Бейрут отвергает и все попытки использования Ливана «для инсценировки действий, угрожающих региональной стабильности».
Власти Израиля заявляют, что только за одну ночь по израильской территории из сектора Газа было выпущено 44 ракеты, из которых границу пересекли 35 или 36. Из них 8 было перехвачено комплексом «Железный купол». Накануне в Израиле заявили, что по северным его территориям из Ливана выпустили 34 ракеты.
Официальный представитель военного ведомства Израиля Даниэль Хагари:
Израильские ВВС поразили более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов на юге, использовав около 50 тонн боеприпасов. Говоря о Ливане, мы считаем, что государство Ливан ответственно за всё, что происходит на его территории, равно как и за осуществлённый обстрел территории Израиля.