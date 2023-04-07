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Израильская авиация атаковала сектор Газа и окрестности ливанского города Тир

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Израильская авиация атаковала сектор Газа и окрестности ливанского города Тир

В ночное время суток израильская боевая авиация наносила ракетно-бомбовые удары по сектору Газа и по Ливану. Это произошло после вчерашнего наиболее массированного за последнее время ракетного удара по территории самого Израиля. Осуществлялся этот удар, как было заявлено, со стороны южной части Ливана. До этого израильские силовики провели жёсткую акцию в мечети «Аль-Акса», назвав эту акцию (с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа) антитеррористической.


Среди целей израильского удара стали объекты в районе ливанского города Тир.

Бомбардировку сектора Газа и Ливана осудили в ХАМАС, указав на то, что Израиль действиями своих собственных силовиков в мечети «Аль-Акса» в священный для мусульман месяц Рамадан развернул новую эскалацию в регионе.

Заявление главы специальной миссии ООН в Ливане генерал-майора Арольдо Лазаро:

Мы уже провели переговоры с обеими сторонами конфликта. И Ливан, и Израиль говорят о том, что не хотят войны. Мы призываем стороны к деэскалации. Но пока видим обратное. Действия последнего дня крайне опасны для всего региона.

И.о.премьер-министра Ливана Наджиб Микати:

Мы осуждаем израильские ракетные удары по территории Ливана и отвергаем любую военную эскалацию. Мы призываем разобраться в ситуации и выявить тех, кто всё это спровоцировал.

По словам Микати, официальный Бейрут отвергает и все попытки использования Ливана «для инсценировки действий, угрожающих региональной стабильности».

Власти Израиля заявляют, что только за одну ночь по израильской территории из сектора Газа было выпущено 44 ракеты, из которых границу пересекли 35 или 36. Из них 8 было перехвачено комплексом «Железный купол». Накануне в Израиле заявили, что по северным его территориям из Ливана выпустили 34 ракеты.

Официальный представитель военного ведомства Израиля Даниэль Хагари:

Израильские ВВС поразили более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов на юге, использовав около 50 тонн боеприпасов. Говоря о Ливане, мы считаем, что государство Ливан ответственно за всё, что происходит на его территории, равно как и за осуществлённый обстрел территории Израиля.


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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:35
    +5
    где санкции против агрессора, визги "прогрессивной" общественности и маргиналов перебежчиков не желающих жить в стране воюющей с соседями , где скрип челюстей в ООН о незыблимости суверенитета стран, где правозащитные организации с защитой прав человека ....... ах да это же сионисты наследники фашистов резвятся, а это лучшие друзья Запада, им "можно" по их понятиям ведь они себя причислили к избранным, так сказать высшая раса и все такое, так мы это уже видели в историиam Не пишите больше про Холокост, вы его придумали для прикрытия своей теории ненависти. Это же какими циниками надо быть что б в священный месяц в святыни мусульман устроить этот грязный шабаш и повод для войны, неужели не усвоили еще, да ведь палестинцы с камнями выйдут на улицы ваших городов, но не простят.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 07:57
      +1
      В ночное время суток израильская боевая авиация наносила ракетно-бомбовые удары по сектору Газа и по Ливану. Это произошло после вчерашнего наиболее массированного за последнее время ракетного удара по территории самого Израиля.
      ИМХО, вполне логично. Или надо было красную линию рисовать? lol
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:44
    +1
    « До этого израильские силовики провели жёсткую акцию в мечети «Аль-Акса», назвав эту акцию (с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа) антитеррористической»

    Ну и где реакция всех этих MMAшных и UFCных «хасбиков»?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 07:54
      0
      "Ну и где реакция всех этих MMAшных и UFCных «хасбиков»?"
      А что "они" должны сказать, извините пожалуйста?
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 07:48
    +2
    Молодцы "товагищи" евгеи, вот так нужно без соплей и лишних сантиментов. Учиться нужно.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:48
    -2
    Израиль в свое время был ликвидирован именно потому, что был государством террористов и государством-террористом. Просто некоторые де Биллы на своих ошибках - не учатся
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:03
    0
    Официальный представитель военного ведомства Израиля Даниэль Хагари:

    Израильские ВВС поразили более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов на юге, использовав около 50 тонн боеприпасов. Говоря о Ливане, мы считаем, что государство Ливан ответственно за всё, что происходит на его территории, равно как и за осуществлённый обстрел территории Израиля.
    Кто же в мечети светошумовые гранаты взрывает what
  6. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 08:06
    0
    Массовые поставки ПЗРК в Сектор Газа проблемы не решат. Израильская авиация работает с больших высот

    Необходимы комплексные ассиметричные меры, удары по местам дислокации израильской авиации. Расстреливать и взрывать когда они находятся на земле

    В секторе газа можно набрать 2 миллиона шахидов камикадзе
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:06
    -1
    Quod licet Jovi, non licet bovi.(с)
  8. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 08:24
    0
    Карманная собачка амеров беспределит по приказу.ничего нового.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +1
    Было бы очень удивительно если бы Израиль жестко не ответил на обстрелы своей территории, а начал предупреждать о последствиях через свой дипкорпус. А так все в рамках, как он считает, его права на самооборону. Вот только одних "мировое сообщество" поддерживает за использование такого права (Израиль), а на других спускает всех собак (Россия).
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:02
    0
    Если-бы не США, то Израиля как государства уже давно не было-бы евреи разбежались-бы по всему миру.