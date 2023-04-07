Израильская авиация атаковала сектор Газа и окрестности ливанского города Тир

Мы уже провели переговоры с обеими сторонами конфликта. И Ливан, и Израиль говорят о том, что не хотят войны. Мы призываем стороны к деэскалации. Но пока видим обратное. Действия последнего дня крайне опасны для всего региона.

Мы осуждаем израильские ракетные удары по территории Ливана и отвергаем любую военную эскалацию. Мы призываем разобраться в ситуации и выявить тех, кто всё это спровоцировал.

Израильские ВВС поразили более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов на юге, использовав около 50 тонн боеприпасов. Говоря о Ливане, мы считаем, что государство Ливан ответственно за всё, что происходит на его территории, равно как и за осуществлённый обстрел территории Израиля.