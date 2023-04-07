ВС РФ нанесли удары по местам дислокации резервов ВСУ в Краматорске и Славянске

Российские вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам военного назначения в Краматорске и Славянске. Об этом сообщает сразу ряд источников.
Краматорск и Славянск юридически являются частью Российской Федерации, так как находятся в Донецкой Народной Республике. Однако в настоящее время они оккупированы украинскими формированиями и контролируются киевским режимом.
Именно в Краматорске и Славянске сосредотачиваются основные резервы украинских войск, которые затем перебрасываются в качестве подкреплений на Артемовское, Авдеевское и другие направления в Донбассе в качестве подкреплений тем формированиям, которые удерживают осаждаемые российскими войсками населенные пункты.
Удары по местам расположения резервных сил ВСУ подрывают наступательные возможности украинских формирований, а также оказывают значительный деморализующий эффект. Тем более, что сейчас те резервные силы, которые аккумулируются в Краматорске и Славянске, перебрасываются на наиболее «горячие» направления, а также могут быть задействованы в анонсированном киевским режимом контрнаступлении во второй половине апреля – мае 2023 года.
Кроме того, стало известно, что оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удар по пункту одесской морской охраны, переброшенной в Херсонскую область – в ее оккупированную украинскими формированиями часть. В результате этого удара противник понес безвозвратные потери в количестве 50 военнослужащих.