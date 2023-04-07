Военное обозрение
Войти Регистрация

ВС РФ нанесли удары по местам дислокации резервов ВСУ в Краматорске и Славянске

4
ВС РФ нанесли удары по местам дислокации резервов ВСУ в Краматорске и Славянске

Российские вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам военного назначения в Краматорске и Славянске. Об этом сообщает сразу ряд источников.


Краматорск и Славянск юридически являются частью Российской Федерации, так как находятся в Донецкой Народной Республике. Однако в настоящее время они оккупированы украинскими формированиями и контролируются киевским режимом.

Именно в Краматорске и Славянске сосредотачиваются основные резервы украинских войск, которые затем перебрасываются в качестве подкреплений на Артемовское, Авдеевское и другие направления в Донбассе в качестве подкреплений тем формированиям, которые удерживают осаждаемые российскими войсками населенные пункты.


Удары по местам расположения резервных сил ВСУ подрывают наступательные возможности украинских формирований, а также оказывают значительный деморализующий эффект. Тем более, что сейчас те резервные силы, которые аккумулируются в Краматорске и Славянске, перебрасываются на наиболее «горячие» направления, а также могут быть задействованы в анонсированном киевским режимом контрнаступлении во второй половине апреля – мае 2023 года.

Кроме того, стало известно, что оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удар по пункту одесской морской охраны, переброшенной в Херсонскую область – в ее оккупированную украинскими формированиями часть. В результате этого удара противник понес безвозвратные потери в количестве 50 военнослужащих.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:15
    +2
    Удары по местам расположения резервов необходимы. И хорошо бы их наносить по всей территории ворога. Но сколько не говори - халва...(с)
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:24
    +4
    Российские вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам военного назначения в Краматорске и Славянске
    Практически каждую ночь за последнюю неделю. Такие удары не только прореживают резервы ВСУ, но и подрывают морально-психологическое состояние противника, которое играет не маловажную роль при ведении боевых действий.
  3. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 08:58
    +1
    Про Киев, про Киев забыли! Бомбить его на хрен...
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: Николай-Николаевич
      Про Киев, про Киев забыли! Бомбить его на хрен...

      Поверь. В России не все так однозначно. Одни поддерживают СВО, другие предлагают разнести гадюшник Вашингтон на хрен.
      Но прокуратура у Нас добрая. Настаивает на Ыцих без гвоздей