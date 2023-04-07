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Западная пресса пишет о сопротивлении США, Венгрии и Германии попыткам Польши «продавить» вступление Украины в НАТО

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Западная пресса пишет о сопротивлении США, Венгрии и Германии попыткам Польши «продавить» вступление Украины в НАТО

Идея принять Украину в состав Североатлантического альянса встречает серьезное противодействие со стороны целого ряда участников военно-политического блока. Об этом пишет издание The Financial Times.


По утверждению издания, идею о вступлении Украины в НАТО, помимо собственно киевского режима, активно продвигает Польша при поддержке прибалтийских республик. Но против реализации данной идеи в ближайшей временной перспективе выступают Венгрия, Германия и США. Если мнением Венгрии еще могли бы в НАТО пренебречь, то позиция США является определяющей, а в Вашингтоне совсем не хотят обсуждать членство Украины в альянсе на полном серьезе.

Представители США предлагают пока уделять основное внимание практической военной и финансовой помощи Украине. Германия и Венгрия категорически не хотят видеть Украину в составе НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт. Вступление Украины в альянс способствовало бы дальнейшей эскалации конфликта даже в том случае, если страны НАТО не стали бы открыто в него вмешиваться.

Поэтому сейчас Запад «водит за нос» президента Украины Владимира Зеленского, приглашая украинские делегации на различные мероприятия в рамках партнерства с НАТО, но не желая принимать страну в альянс «здесь и сейчас».

На встрече министров иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса в Брюсселе, пишет Financial Times, стала очевидна общая бесперспективность обсуждения вступления Украины в НАТО. Хотя сам Зеленский постоянно требует ускорить процедуру вступления в альянс, руководство НАТО следует позиции США и блокирует данную инициативу.

Судя по всему, вопрос по членству Украины в НАТО в реальности «закрыт» как минимум до полного завершения вооруженного конфликта. Поэтому киевскому режиму стоило бы освободиться от иллюзий и перестать тешить себя надеждами на скорое принятие страны в альянс.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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10 комментариев
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  1. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:04
    -3
    Еще пару месяцев назад такого и представить себе было невозможно. Ну а мы то чо? А мы еще подождем. Чтоб, значит, НАТО на нас официально навалилось всеми войсками...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:21
      +1
      Чего?Это было видно уже лет десять ,как..Просто морковку отодвигали,приближали,обещали.Какалам надо было себя вести тихо,не заигрывать с нациками.И было бы им "счастье".Как той же Финляндии.Но нет,на сцену вылез озлобленный последователь Бандеры,да и не один.И с этим оскалом стало затруднительно что либо сделать.Даже военным путем
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:07
    0
    думкой богатеет.Неужели ната хочет воевать с нами на полном серьёзе.Они то знают,что это будет последнее решение.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:26
      0
      История частично забыта,частично извращена.А значит обречена на повторение.Натовцы внимательно отслеживают наши действия и делают выводы.И эти выводы совсем не радужные для нас.Видно невооруженным взглядом,что даже для защиты собственной земли,руководство России совсем не спешит принимать эффективные действия.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:08
    0
    Принять окраину в нату - вписаться в конфликт своей пехотой. А это кому то надо, кроме поляков и трибалтов? Армия трибалтов - едва наберет 50 тыс. штыков, ограничатся контингентом из одного сводного батальона "добровольцев-отморозков". Поэтому и тявкают...., а поляки уже давно там..., судя по гробам не столь успешно, как хотелось бы.
    1. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 08:18
      0
      Прибалты, думаю, в первую атаку будут сметены. дальше, конечно, их отвоевывать Польша будет.. пытаться
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:14
    +1
    активно продвигает Польша при поддержке прибалтийских республик
    Здесь даже вопросов не возникает. Кто сегодня громче всех орет о "победе над Россией? Именно эти, даже заглушая англосаксов и старую Европу. И вот тут возникают сомнения в искренности позиции Сша по вступлению украины в НАТО. Почему тогда американский кобелек по кличке Польша идет наперекор своему хозяину? Только ли для того, чтобы обнадежить Киев или все таки по американской отмашке? Американцы, играя свою игру, не всегда считают нужным предупреждать о ее правилах своих вассалов. Очевидно, что Сша все таки хотят дождаться итога конфликта, либо переломного момента с ясными последствиями после чего уже принимать радикальные решения по Украине.
  5. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 08:16
    0
    чтото не пойму - кто у них в НАТе то главный?? с какого Польша давит, допустим, на Германию? Какие козыри в руках? globalchess.ru
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:50
      0
      Козыри там одни.Ярая русофобия и пугало,что Россия на Украине не остановится.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 08:53
    -1
    Не удивлюсь, что Украина, таки, окажется в НАТО путём аншлюса к Польше.
    Об этом уже давно говорят открытым текстом и Зеленьський и Дудка.
    И, судя по активности сторон, ждать осталось не долго.
    Просто однажды юридическая сторона вопроса догонит фактическую.
    НАТО уже открыто участвует в конфликте.
    Россия.. ни то, что этого не признаёт, а даже старается "не замечать".
    "Они же не посмеют?! Нарушать собственный устав?!! Они же знают, чем это грозит?!!!!"
    Уже знают. Ничем.
    Такое поведение противника, согласитесь, мотивирует.
    Слабых чмырят.
    Даже в питерском дворе.