Западная пресса пишет о сопротивлении США, Венгрии и Германии попыткам Польши «продавить» вступление Украины в НАТО

Идея принять Украину в состав Североатлантического альянса встречает серьезное противодействие со стороны целого ряда участников военно-политического блока. Об этом пишет издание The Financial Times.По утверждению издания, идею о вступлении Украины в НАТО, помимо собственно киевского режима, активно продвигает Польша при поддержке прибалтийских республик. Но против реализации данной идеи в ближайшей временной перспективе выступают Венгрия, Германия и США. Если мнением Венгрии еще могли бы в НАТО пренебречь, то позиция США является определяющей, а в Вашингтоне совсем не хотят обсуждать членство Украины в альянсе на полном серьезе.Представители США предлагают пока уделять основное внимание практической военной и финансовой помощи Украине. Германия и Венгрия категорически не хотят видеть Украину в составе НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт. Вступление Украины в альянс способствовало бы дальнейшей эскалации конфликта даже в том случае, если страны НАТО не стали бы открыто в него вмешиваться.Поэтому сейчас Запад «водит за нос» президента Украины Владимира Зеленского, приглашая украинские делегации на различные мероприятия в рамках партнерства с НАТО, но не желая принимать страну в альянс «здесь и сейчас».На встрече министров иностранных дел стран-участниц Североатлантического альянса в Брюсселе, пишет Financial Times, стала очевидна общая бесперспективность обсуждения вступления Украины в НАТО. Хотя сам Зеленский постоянно требует ускорить процедуру вступления в альянс, руководство НАТО следует позиции США и блокирует данную инициативу.Судя по всему, вопрос по членству Украины в НАТО в реальности «закрыт» как минимум до полного завершения вооруженного конфликта. Поэтому киевскому режиму стоило бы освободиться от иллюзий и перестать тешить себя надеждами на скорое принятие страны в альянс.