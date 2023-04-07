Российские атаки юго-восточных пригородов Константиновки срывают планы ВСУ начать наступление на юг от Артёмовска

В утренней сводке украинского генерального штаба сообщается о том, что российские силы атаковали позиции ВСУ на Константиновском направлении. Утверждается, что атака была отбита. При этом важным моментом является направление атаки – район населённых пунктов Белая Гора и Александро-Шультино (пригороды Константиновки).
Важен этот момент по той причине, что именно на этом направлении – к юго-востоку от Константиновки – украинские войска накапливали резервы с целью провести наступление к югу от Артёмовска (Бахмута). Основным направлением для такого наступления командование ВСУ выбрало Курдюмовку. Предполагаемый план мог быть связан с попыткой деблокировать остатки своего бахмутского гарнизона с юга, обогнуть сам Бахмут на этом направлении и выйти в сторону Светлодарска и далее – к Попасной.
Однако российские атаки в направлении Константиновки с юго-востока с одновременным выбиванием артиллерией и авиацией накопленных в этом районе резервов на данный момент срывают планы командования ВСУ.
Мало того, активные действия в районе Белой Горы и Александро-Шультино сковывают перемещения украинских войск между Константиновкой и Новгородским (Нью-Йорком), в районе которого продолжаются бои разной степени интенсивности.