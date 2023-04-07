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Российские атаки юго-восточных пригородов Константиновки срывают планы ВСУ начать наступление на юг от Артёмовска

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Российские атаки юго-восточных пригородов Константиновки срывают планы ВСУ начать наступление на юг от Артёмовска

В утренней сводке украинского генерального штаба сообщается о том, что российские силы атаковали позиции ВСУ на Константиновском направлении. Утверждается, что атака была отбита. При этом важным моментом является направление атаки – район населённых пунктов Белая Гора и Александро-Шультино (пригороды Константиновки).


Важен этот момент по той причине, что именно на этом направлении – к юго-востоку от Константиновки – украинские войска накапливали резервы с целью провести наступление к югу от Артёмовска (Бахмута). Основным направлением для такого наступления командование ВСУ выбрало Курдюмовку. Предполагаемый план мог быть связан с попыткой деблокировать остатки своего бахмутского гарнизона с юга, обогнуть сам Бахмут на этом направлении и выйти в сторону Светлодарска и далее – к Попасной.

Однако российские атаки в направлении Константиновки с юго-востока с одновременным выбиванием артиллерией и авиацией накопленных в этом районе резервов на данный момент срывают планы командования ВСУ.



Мало того, активные действия в районе Белой Горы и Александро-Шультино сковывают перемещения украинских войск между Константиновкой и Новгородским (Нью-Йорком), в районе которого продолжаются бои разной степени интенсивности.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:47
    +5
    А с какого перепугу "остатки гарнизона блокированы"?Полно видео,на которых всуки достаточно спокойно заезжают в Артемовск.Через реку наведен мост.Да,кто то попадает под обстрел.Но блокирования там нет.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:04
      0
      Видео какой давности? А то пишут, что всу начали покидать позиции
  2. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 08:53
    0
    Вообще-то, штурмовые группы - это последнее, чем нужно воздействовать на изготовившегося к удару противника. Еще бы конную лаву кинули, как показывают в победных финалах фильмов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:04
      0
      В статье сказано про атаки,а не "штурмовые группы"(они эффективны при бое в населенном пункте).А атака может быть разной.Может это и атака с воздуха
      1. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 09:08
        +2
        Последний абзац.
        И уже предсказуемо начали говорить положенное после жидкого конфуза: "сорвали", "выиграли время", "отвлекли"...
        1. cadaver
          cadaver Сегодня, 09:17
          +1
          И уже предсказуемо начали говорить положенное после жидкого конфуза: "сорвали", "выиграли время", "отвлекли"...

          Ну а как же, население нужно подготовить к "героическим непростым решениям", "изумительным успешным перегруппировкам" и "победоносным деэскалациям с опережением графиков". Соловьев и Скабеева уже во всю работают в этом направлении.