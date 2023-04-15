Замок для удовольствия и для кино

Вид на замок Кройценштайн с высоты птичьего полёта
Когда в одной рубашке, бессонная, стою
И вспоминаю статность благородную твою,
Заалеюсь, будто роза, окропленная росой.
И сердце томится по тебе, любимый мой.
Кюренберг, перевод В. Микушевича.
И вспоминаю статность благородную твою,
Заалеюсь, будто роза, окропленная росой.
И сердце томится по тебе, любимый мой.
Кюренберг, перевод В. Микушевича.
Замки и история. Сегодня мы опять отправимся в прошлое, но прошлое сегодняшнего дня. То есть оно вроде бы и вчера, но в то же время и сегодня. Причём настолько сегодня, что его можно и посмотреть, и даже потрогать. Читатели ВО уже, конечно, догадались, что это очередной замок. И это действительно так. И мы в него отправимся и посмотрим как снаружи, так и изнутри, а также познакомимся со связанными с ним обстоятельствами, поскольку они весьма необычны во всех отношениях.
Перед нами настоящий рыцарский замок, и какой! Ров, мост, огромные башни. Всё как… в кино! Но только это всё на самом деле
А началось всё с того, что где-то, наверное, году в 1968 автору довелось посмотреть забавный западногерманский художественный фильм «Прекрасные времена в Шпессарте» – продолжение двух предыдущих кинофильмов «Харчевня Шпессарт» и «Привидения замка Шпессарт». Фильм очень понравился во всех отношениях, но больше всего, безусловно, «эпоха замков и миннезингеров». И там был как раз вот этот самый замок. Было понятно, что он где-то реально существует. Но где? Как он называется и что в нём есть ещё интересного кроме того, что в нём снимался этот фильм? Понятно, что в те годы узнать всё это было мне просто не по силам.
Вон он на фотографии начала прошлого века
Смотрим на него с разных сторон… Почтовая карточка 1925 года
А вот таким он перед нами предстаёт сегодня. Он словно поднимается из лесной зелени, окутанный туманной дымкой
Подходим всё ближе и ближе, и замок вырастает из лесной чащи у нас на глазах!
Называется замок Кройценштайн («Каменный крест»), а расположен он в Австрии, прямо над сегодняшним городком Леобендорф, всего лишь в нескольких километрах к северу от Вены, так что доехать туда можно на электропоезде. Как выяснилось, во времена Рима здесь находилась римская крепость Кастеллум Пергум, и понятно, что столь удобное для постройки укрепления место – а площадка, где расположен замок, находится на высоте в 266 метров над уровнем моря – после римлян пустовало не долго. Уже в XII веке графами Формбах здесь был построен замок, однако в 1278 году он оказался в собственности Габсбургов. В апреле 1645 года шведская армия в ходе сражений Тридцатилетней войны захватила замок, однако при отступлении было решено его взорвать, так что остались от него одни руины.
В архитектуре замка наблюдается некоторая эклектика, что неудивительно, если знать, каким образом и из чего его построили!
А дальше случилось самое настоящее чудо, которое лишний раз доказывает, что очень богатые люди нужны и полезны для общества, хотя, понятно, что не все в равной степени. Чудо заключалось в том, что развалины замка в 1874 году приобрёл граф Иоганн Непомук Вильчек. Граф получал доходы с угольных копей, был очень богат и очень оригинально тратил свои деньги. Он путешествовал и покупал архитектуру – всё, до чего могли дотянуться его руки и что позволял его кошелёк. Покупал старинные полуразрушенные церкви, покупал резные камни и лепнину, покупал балконы и часовни, колонны, арки – словом, купил массу всевозможных красивых камней со своей историей. Всё это он свёз к себе, чтобы использовать при реставрации своего замка. Это было нелегко, потому что не все детали построек подходили под его замысел, а чего-то, естественно, не хватало. Поэтому на восстановление замка у него ушло… ровно 33 года! Считается, что в современных ценах на него ушло 250 млн евро. Такова была цена его мечты иметь в собственности самый настоящий средневековый замок!
Но в целом это самый что ни на есть настоящий средневековый замок. Недаром его так часто снимали в кино
План замка 1925 года
Однако и этого мало. В замке должны быть соответствующие интерьеры. И Вильчек покупал и реставрировал старинную мебель, гобелены, посуду, кухонную утварь, а также оружие для «Рыцарского зала» – ведь что же это за замок такой, если в нём нет рыцарских доспехов и оружия? В итоге стоимость коллекций замка сама по себе стала чрезвычайно велика.
Роскошь внутренних помещений соответствовала внешнему виду замка. Библиотека
Интересно, что он водил знакомство с самим императором Францем Иосифом, был дружен с его сыном – кронпринцем Рудольфом, а ещё спонсировал полярную экспедицию, в ходе которой была открыта Земля Франца Иосифа. Зато один из островов в этом архипелаге назвали в его честь – остров Вильчека.
Возвращаемся к кадрам из кинофильма «Прекрасные времена в Шпессарте». А ещё, кроме того, что в нём хорошо показали замок Кройценштайн, в нём можно увидеть просто замечательные костюмы XV века. Постарались костюмеры, что и говорить!
В годы Второй мировой войны, в ходе боёв в 1945 году между вермахтом и Красной армией постройки замка получили сильные повреждения, а многие ценные предметы из его коллекций были украдены. Хотя часть рукописей, собранных Вильчеком, всё-таки сохранилась и попала в Австрийскую национальную библиотеку в Вене.
Помнится, меня ещё тогда, в детстве, удивили металлические доспехи, в которых были одеты герои фильма. Уж больно у них был «настоящий» вид. Где они их взяли? А взяли они их, как оказалось, прямо в самом замке, где в Оружейной комнате находится одна из богатейших коллекций старинного оружия и доспехов Австрии. Кадр из кинофильма «Прекрасные времена в Шпессарте»
Для комедии просто великолепная достоверность в костюмах. Кадр из кинофильма «Прекрасные времена в Шпессарте»
Ну а теперь мы отправимся в обход по замку, и вот тут нас ожидает небольшая неприятность. В замке, поскольку это частное владение, категорически запрещено фотографировать. И служители за этим следят и в любом случае попросят вас камеру убрать! Поэтому показать его внутренние интерьеры так же сложно, как показать интерьеры какой-нибудь АПЛ.
Начнём с часовни, поскольку она является самым величественным зданием в замке Кройценштайн и в то же время жемчужиной средневекового мастерства, и наглядным образцом страсти к коллекционированию владельца замка и его искусствоведческого опыта. На створках великолепной дубовой двери входа обращает на себя внимание рельеф с изображением св. Марии и св. Елизаветы: детальная копия известной позднеготической церковной двери церкви Успения Девы Марии в Иррсдорфе в Зальцбургском регионе Флахгау. Изготовлен неизвестным зальцбургским мастером-резчиком около 1408 года. Но самым великолепным экспонатом замковой часовни является готический алтарь, состоящий из 47 оригинальных деревянных щитов и панелей XV века, созданный тирольским скульптором Иоганном Гриссеманном из Имста и расписанный мюнхенским художником Алоисом Мюллером. Христос из слоновой кости на алтаре родом из Барселоны, интерьер скинии украшен золотым шитьем, которое лично выполнила графиня Лусия Вильчек, дочь владельца замка. Расписной гобелен за алтарём является точной копией известного регенсбургского ковра XIV века. 30 драгоценных стеклянных панелей витражей тонких стрельчатых арочных окон являются произведениями XV века, некоторые из которых происходят из дворца в Граца. Самые старые предметы в часовне, вероятно, относятся к VIII веку. На романской крестильной купели есть каменный рельеф XI века с изображением раннехристианского крещения, украшенный ленточным орнаментом, а также статуя святого Роланда рядом с входной дверью. Две стрельчатые арки на южной стене отделяют часовню от полукруглого помещения с купольным сводом, задняя стена которого поддерживается колоннами из гранита из Китцштайнхорна. Свод купола содержит мозаичные изображения Мадонны из Сан-Марко в Венеции и двух ангелов из Торчелло. На перилах лестницы внизу скульптура лягушки, вверху – ящерицы. И это не просто так, а символика! Лягушка – символ зла, так как живёт в болоте. Ящерица – символ добра и света, потому что греется на солнышке. И ящерица не даёт силам зла войти в замок.
Резной готический шпиль часовни на фоне массивных башен словно воспаряет ввысь к самому Господу…
Оружейная палата в замке – одна из крупнейших частных коллекций исторического оружия в Австрии. В ней хватило бы оружия и доспехов примерно на 100 человек, так что можно себе представить стоимость её содержимого. И чего здесь только нет: доспехи, шлемы, щиты, снаряжение для верховой езды самых разных эпох, а также впечатляющая коллекция мечей. В вестибюле оружейной палаты можно увидеть оружие крестьян, алебарды и небольшие пушки XVI века.
Глядя на это уникальное фото с сайта замка Кройценштайн, поневоле позавидуешь графу Вильчеку. Ведь слева на нём хорошо виден максимилиановский доспех первой трети XVI века, а в центре ещё более ранний, типично германский готический доспех XV века!
Так что теперь понятно, откуда в кинофильме «Прекрасные времена в Шпессарте» были такие замечательные доспехи. Им просто разрешили их взять в оружейной комнате. Осталось добавить лишь перья!
Экспонаты Большого Рыцарского зала Кройценштайна включают также изразцовую печь, расписанную библейскими изображениями, драгоценные гобелены, тяжёлый обеденный стол и стулья-ножницы эпохи Возрождения, а также знаменитый «шкаф Бриксен», который датируется примерно 1500 годом. Этот чрезвычайно ценный экспонат декорирован с использованием техники инкрустации, которой в то время смогла овладеть только одна мастерская в зальцбургском муниципалитете Тамсвег. Другие предметы, которые можно увидеть в большом зале, это прежде всего неповреждённые часы того времени и церковная скамья в готическом стиле. В прихожей и питьевом зале представлены оловянная посуда и сосуды для питья, а также деревянные фигурки и открытый камин.
Ещё один кадр из фильма, снятый именно в оружейной…
Охотничий зал Кройценштайн демонстрирует ещё одну страсть владельца замка – страсть к охоте. Его стены богато украшены охотничьим оружием, пороховыми рожками, рогатинами, ножами, но особенно бросается в глаза предполагаемый рог легендарного единорога. На самом деле это охотничий сувенир из полярного путешествия графа Вильчека – рог нарвала! А ещё здесь стоит чучело кабана весом в 250 кг, опять-таки добытого самим Вильчеком.
На кухне, восстановленной в том виде, в каком ей следовало быть в XVI веке, можно увидеть камни от руин замка XII века, а ещё огромный двенадцатиметровый стол, сделанный из одной дубовой доски. Когда-то она была частью моста Зальцбурга. Доску внесли, в потом вокруг неё построили кухню! Тут можно увидеть и машинку для изготовления макарон, и автоматический гриль, изобретённый Леонардо да Винчи, и маленькие формочки для выпечки с гербами. Даже на маленькие марципаны было принято наносить герб при изготовлении. Над плитой чугуны поднимали и опускали на толстых цепях, чтобы регулировать температуру.
В гардеробной комнате стоят копии шкафов. Сундуки свой век отживали, и вместо них начали использовать шкафы. Кровати совсем короткие, потому что спали на них сидя, опасаясь асфиксии, так как много ели на ночь. Рядом с кроватью сложены восковые дощечки. Они нужны были для записи снов жён рыцарей, которые потом объясняли толкователи снов. Тут же находится ручной умывальник, а также ящичек, на дне которого вырезана собака, – это кошелёк. Есть такая немецкая пословица: «дойти до собаки», то есть такие кошельки были очень распространёнными. Одним словом, в замке сокрыт целый мир прошлого, где масса любопытнейших артефактов, любовно собранных графом Вильчеком. А ещё здесь снимались такие кинофильмы, как американский фильм «Палач», «Три мушкетера» Уолтера Диснея, «Время ведьм» с Николасом Кейджем, ну и, конечно, «Прекрасные времена в Шпессарте»!
P.S. Не так давно на ВО один из читателей попросил меня найти изображение обнажённой женской натуры на страницах средневековых манускриптов. Мол, это было не принято. На самом деле было. И таких изображений много. Но специально по этой теме писать особо нечего. Поэтому ограничусь вот этой миниатюрой с бордюра одной из страниц очередного манускрипта XV в. Так что в тех же замках люди в то время разными вещами занимались, как и везде… Отсюда, кстати, и эпиграф такой вот, «любовный»…