Замок для удовольствия и для кино



Вид на замок Кройценштайн с высоты птичьего полёта

Когда в одной рубашке, бессонная, стою

И вспоминаю статность благородную твою,

Заалеюсь, будто роза, окропленная росой.

И сердце томится по тебе, любимый мой.

Кюренберг, перевод В. Микушевича.



Перед нами настоящий рыцарский замок, и какой! Ров, мост, огромные башни. Всё как… в кино! Но только это всё на самом деле



Вон он на фотографии начала прошлого века



Смотрим на него с разных сторон… Почтовая карточка 1925 года



А вот таким он перед нами предстаёт сегодня. Он словно поднимается из лесной зелени, окутанный туманной дымкой



Подходим всё ближе и ближе, и замок вырастает из лесной чащи у нас на глазах!



В архитектуре замка наблюдается некоторая эклектика, что неудивительно, если знать, каким образом и из чего его построили!



Но в целом это самый что ни на есть настоящий средневековый замок. Недаром его так часто снимали в кино



План замка 1925 года



Роскошь внутренних помещений соответствовала внешнему виду замка. Библиотека



Возвращаемся к кадрам из кинофильма «Прекрасные времена в Шпессарте». А ещё, кроме того, что в нём хорошо показали замок Кройценштайн, в нём можно увидеть просто замечательные костюмы XV века. Постарались костюмеры, что и говорить!



Помнится, меня ещё тогда, в детстве, удивили металлические доспехи, в которых были одеты герои фильма. Уж больно у них был «настоящий» вид. Где они их взяли? А взяли они их, как оказалось, прямо в самом замке, где в Оружейной комнате находится одна из богатейших коллекций старинного оружия и доспехов Австрии. Кадр из кинофильма «Прекрасные времена в Шпессарте»



Для комедии просто великолепная достоверность в костюмах. Кадр из кинофильма «Прекрасные времена в Шпессарте»



Резной готический шпиль часовни на фоне массивных башен словно воспаряет ввысь к самому Господу…



Глядя на это уникальное фото с сайта замка Кройценштайн, поневоле позавидуешь графу Вильчеку. Ведь слева на нём хорошо виден максимилиановский доспех первой трети XVI века, а в центре ещё более ранний, типично германский готический доспех XV века!



Так что теперь понятно, откуда в кинофильме «Прекрасные времена в Шпессарте» были такие замечательные доспехи. Им просто разрешили их взять в оружейной комнате. Осталось добавить лишь перья!



Ещё один кадр из фильма, снятый именно в оружейной…



P.S. Не так давно на ВО один из читателей попросил меня найти изображение обнажённой женской натуры на страницах средневековых манускриптов. Мол, это было не принято. На самом деле было. И таких изображений много. Но специально по этой теме писать особо нечего. Поэтому ограничусь вот этой миниатюрой с бордюра одной из страниц очередного манускрипта XV в. Так что в тех же замках люди в то время разными вещами занимались, как и везде… Отсюда, кстати, и эпиграф такой вот, «любовный»…