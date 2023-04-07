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Президент Бразилии: НАТО не должна иметь возможность разместиться у границ России

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Президент Бразилии: НАТО не должна иметь возможность разместиться у границ России

Агрессивная внешняя политика США и их сателлитов в Восточной Европе вызывает все больше раздражения в развивающихся странах. Так, свою точку зрения относительно расширения НАТО высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.


Как считает лидер самой большой страны Латинской Америки, НАТО стоит отказаться от идеи расширения на восток. Если бы это произошло, считает да Силва, то это могло бы стать одним из основных тезисов мирных переговоров по украинскому вооруженному конфликту.

НАТО не должна иметь возможность разместиться у границ России

- заявил Лула да Силва журналистам во время очередного пресс-завтрака.

Естественно, было бы наивно ожидать от бразильского руководства однозначной поддержки России: все же Бразилия – не КНДР или Сирия, и даже не КНР. Поэтому Лула да Силва заявил, что на уступки должны пойти все стороны, вовлеченные в украинский конфликт.

Крым даже обсуждать не стоит

- подчеркнул бразильский президент, подразумевая, что полуостров украинским не является и никогда им не станет.

Вопрос с другими территориями, отмечает да Силва, можно было бы обсудить. Но и Владимир Зеленский, подчеркивает бразильский лидер, не сможет рассчитывать на все, что он пожелает вернуть в состав Украины.

Лула да Силва ранее уже предлагал начать мирные переговоры между Россией и Украиной и предлагал себя в качестве посредника в коммуникации между российским и украинским руководством. Но пока в Киеве не готовы прислушиваться к президенту одной из самых больших стран мира.
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8 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:22
    +2
    Идеальный вариант взаимных гарантий безопасности это нато на 91год и полный нейтралитет и демилиторизация под контролем рф и нато всех восточных небратьев(максимум пистолеты полиции). Но как же тогда оправдать бюджеты и аппетиты американских впк и бобиков на подкорме как и вообще существование нато.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:59
      +1
      Президент Бразилии следовало бы приехать в Москву, провести переговоры по Украине с Путиным, как это сделал Си Цзинь Пинь.
      Идеальный вариант гарантий - это распад Евросоюза и НАТО, обрушение доллара и евро, и включение Украины в состав России.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:23
    +1
    Забудьте слово переговоры с Украиной am Я не желаю войны поэтому сохранение этого образования прямой путь к столкновению в будущем, все хватит смотреть на их выходки, они не отступят от идеи объединения с Польшей и в вхождения в НАТО.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    +2
    НАТО не должна иметь возможность разместиться у границ России
    Мысль прекрасная, но запоздала, как минимум лет на двадцать.
    Крым даже обсуждать не стоит
    И это верно. Обсуждать свои территории имеет право только Россия, а не непонятно кто претендующий на них.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 08:29
    +2
    О расширении на восток говорить поздно. Оно уже произошло. Теперь только за счёт России.
    Зато Сильва явно показал, что связывает будущее Бразилии с БРИКС.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 08:42
      0
      Цитата: Aken
      Зато Сильва явно показал, что связывает будущее Бразилии с БРИКС.

      На словах вроде бы и да, только делами он это пока не подтвердил. Он ставленник демократов, все очень зыбко. hi
  5. мазута
    мазута Сегодня, 08:32
    +1
    Заявление хорошее,но увы очень запоздалое.Посмотрите на карту,в европейской части кругом уже нато,исключая пока Белоруссию и украину.И добровольно нато никуда не уйдет,а будет продолжать сжимать кольцо пока за счет укропов и постоянно мониторить Белоруссию,Батька тоже увы но не вечен.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:36
    0
    Хороший человек да Сильва, только западную нежить все равно не остановить. Их надо приглашать на экскурсии в Оймякон и Верхоянск. Вот когда там свои яйки отморозят, тогда вспомнят про свою отмороженную голову, нахрена я лез на Русь Матушку, когда у меня дом в тропиках