НАТО не должна иметь возможность разместиться у границ России

Крым даже обсуждать не стоит

Агрессивная внешняя политика США и их сателлитов в Восточной Европе вызывает все больше раздражения в развивающихся странах. Так, свою точку зрения относительно расширения НАТО высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.Как считает лидер самой большой страны Латинской Америки, НАТО стоит отказаться от идеи расширения на восток. Если бы это произошло, считает да Силва, то это могло бы стать одним из основных тезисов мирных переговоров по украинскому вооруженному конфликту.- заявил Лула да Силва журналистам во время очередного пресс-завтрака.Естественно, было бы наивно ожидать от бразильского руководства однозначной поддержки России: все же Бразилия – не КНДР или Сирия, и даже не КНР. Поэтому Лула да Силва заявил, что на уступки должны пойти все стороны, вовлеченные в украинский конфликт.- подчеркнул бразильский президент, подразумевая, что полуостров украинским не является и никогда им не станет.Вопрос с другими территориями, отмечает да Силва, можно было бы обсудить. Но и Владимир Зеленский, подчеркивает бразильский лидер, не сможет рассчитывать на все, что он пожелает вернуть в состав Украины.Лула да Силва ранее уже предлагал начать мирные переговоры между Россией и Украиной и предлагал себя в качестве посредника в коммуникации между российским и украинским руководством. Но пока в Киеве не готовы прислушиваться к президенту одной из самых больших стран мира.