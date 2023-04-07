Британская контрразведка MI5 предупредила о рисках в связи с подготовкой визита Байдена в Северную Ирландию

Президент США Джо Байден собирается посетить с визитом Северную Ирландию. В связи с этим контрразведывательная служба Соединенного королевства MI5 предупредила о значительном повышении риска совершения терактов и иных провокаций в Северной Ирландии.
Помощник главного констебля полиции Северной Ирландии Бобби Синглтон рассказал ВВС, что радикальные группировки могут произвести ряд насильственных действий в Лондондерри. В частности, могут вспыхнуть массовые беспорядки, инспирированные республиканцами. Не исключается и применение оружия и взрывных устройств, сообщили в британской полиции.
В связи с возросшими рисками полиция Северной Ирландии приняла решение внести временные изменения в график дежурств полицейских, чтобы увеличить присутствие свободных полицейских в территориальных участках и возможности оперативного реагирования.
Отметим, что в Северной Ирландии, несмотря на общую нормализацию политической обстановки в последнее десятилетие, все еще сохраняются риски возобновления насильственных действий со стороны радикальных группировок. Поскольку общая мировая политическая ситуация становится все более напряженной, не исключено, что старые конфликты Европы могут вновь дать о себе знать, и североирландский конфликт – один из них.
Например, в феврале 2023 года было совершено покушение на старшего детектива-инспектора полиции Джона Колдуэлла. По подозрению в совершении преступления задержали троих мужчин, которых заподозрили в причастности к группировке «Новая Ирландская республиканская армия», выступающей за присоединение Северной Ирландии к Республике Ирландия. Это нападение свидетельствует о том, что радикальные настроения в регионе все еще присутствуют, и выросло уже новое поколение североирландских радикалов, готовых взяться за оружие для достижения своих целей.
Визит президента США в этом контексте может выступить очередным фактором раздражения для радикальных группировок, и они попытаются вновь заявить о себе - как акциями протеста в виде демонстраций и митингов, так и вооруженными нападениями. Именно этого и опасаются в британской контрразведке, говоря о значительном повышении уровня угроз в связи с готовящимся приездом Байдена.