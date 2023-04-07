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Британская контрразведка MI5 предупредила о рисках в связи с подготовкой визита Байдена в Северную Ирландию

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Британская контрразведка MI5 предупредила о рисках в связи с подготовкой визита Байдена в Северную Ирландию

Президент США Джо Байден собирается посетить с визитом Северную Ирландию. В связи с этим контрразведывательная служба Соединенного королевства MI5 предупредила о значительном повышении риска совершения терактов и иных провокаций в Северной Ирландии.


Помощник главного констебля полиции Северной Ирландии Бобби Синглтон рассказал ВВС, что радикальные группировки могут произвести ряд насильственных действий в Лондондерри. В частности, могут вспыхнуть массовые беспорядки, инспирированные республиканцами. Не исключается и применение оружия и взрывных устройств, сообщили в британской полиции.

В связи с возросшими рисками полиция Северной Ирландии приняла решение внести временные изменения в график дежурств полицейских, чтобы увеличить присутствие свободных полицейских в территориальных участках и возможности оперативного реагирования.

Отметим, что в Северной Ирландии, несмотря на общую нормализацию политической обстановки в последнее десятилетие, все еще сохраняются риски возобновления насильственных действий со стороны радикальных группировок. Поскольку общая мировая политическая ситуация становится все более напряженной, не исключено, что старые конфликты Европы могут вновь дать о себе знать, и североирландский конфликт – один из них.

Например, в феврале 2023 года было совершено покушение на старшего детектива-инспектора полиции Джона Колдуэлла. По подозрению в совершении преступления задержали троих мужчин, которых заподозрили в причастности к группировке «Новая Ирландская республиканская армия», выступающей за присоединение Северной Ирландии к Республике Ирландия. Это нападение свидетельствует о том, что радикальные настроения в регионе все еще присутствуют, и выросло уже новое поколение североирландских радикалов, готовых взяться за оружие для достижения своих целей.

Визит президента США в этом контексте может выступить очередным фактором раздражения для радикальных группировок, и они попытаются вновь заявить о себе - как акциями протеста в виде демонстраций и митингов, так и вооруженными нападениями. Именно этого и опасаются в британской контрразведке, говоря о значительном повышении уровня угроз в связи с готовящимся приездом Байдена.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sinead
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    +3
    Британская контрразведка MI5 предупредила о рисках...
    По большому счету Байдена сегодня необходимо предупреждать о рисках не только при поездках в другую страну, но и при каждом выходе из Белого дома на лужайку. Стар, неадекватен, не ориентируется в пространстве, так и упасть не долго с тяжкими последствиями. Почему-то вспомнилось из к/ф "на Дерибасовской хорошая погода...":
    — А можно полковнику Петренко вместо ордена — именной пистолет?
    — Зачем именной?
    — Сдаёт старик. Стал забывать, как его зовут. А так глянет — вспомнит.
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:03
    -1
    Пусть срочно учит Rising of the moon. Тогда нормально все пройдет.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:15
      0
      Come Out You Black And Tans как-то лучше, на мой взгляд)))
      А не пора ли нам поддержать товарищей трофейным вооружением? Думаю, предназначенные для стрельбы из помещений Жабелины - как раз там будут в самый раз!
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:07
    -1
    Старый добрый Ольстер. Мы с вами. Когда англо-саксы слабы как ни когда, надо брать суверенитет в свои руки
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:10
    0
    В связи с этим контрразведывательная служба Соединенного королевства MI5 предупредила о значительном повышении риска совершения терактов и иных провокаций в Северной Ирландии.

    Золотое правило не только бухгалтеров, но и всех спецслужб мира: лучше перебдеть, чем недобдеть.
    "Дед-бидон", его предки вроде как из ирландцев (как он везде заявляет). Неужели на "своего" покусятся?!
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:10
    +2
    А что он забыл в Ольстере?
    А что он забыл в Ольстере?
    А что он забыл в Ольстере?
    3 раза, т.к. Админ ВО игнорирует истину "Краткость-сестра таланта"
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:21
    0
    Зачем Байден отвесил жёсткую пощёчину, отказавшись ехать на коронацию Карлуши в мае?Старичок оказывается злопамятный,на похоронах Лизаветы его принимали как обыкновенного президента, не выразили должного уважения. Засунули бог знает в какие ряды ,на церемонии прощания.И тут он собрался в Северную Ирландию?МИ 5 не будет английской разведкой ,если не сорвётся визит.Когда прорабатывается такой визит ,спецслужбы работают рука об руку - учитываются все нюансы.Все карты по этому визиту в руках МИ 5.Для англичан королевская семья это святое.Они ещё припомнят Макрону за сорванный первый зарубежный визит Карлуши в Францию из за того что он не смог,не захотел обеспечить визит на должном уровне ,да и протестующие постарались- молодцы.Макорон хочешь короля принимать- тогда стели ковровую дорожку сам к трапу.Надеюсь дипломатический срач между Англией и США удастся.Байден не зря выбрал Северную Ирландию,после брекзита она имеет важное политическое и экономическое значение в отношениях с ЕС.Может Байден предложит Северной Ирландии побунтовать и нагнуть Англию,когда Англией руководят этнические индус и пакистанец всё возможно..ЕС он уже нагнул в позу лотоса.Осталось нагнуть Англию,чтобы она окончательно стала американским штатом.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:22
    0
    Пространное предупреждение MI5 можно свести к одной фразе
    - Вам тут не рады!
    Хотя, справедливости ради, ирландцы - ещё те бузотёры, они по любому поводу готовы пошуметь
    Наверное, именно эта черта объясняет, скажем так, эксцентричность Байдена - он же тоже в каком-то там поколении имеет ирландские корни)
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:24
    0
    Надо помочь ИРА вооружением и инструкторами, чтобы они достойно встретили Бидона.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:24
    0
    Цитата: Дилетант
    А что он забыл в Ольстере?

    Вообще-то он туда собирается по приглашению премьера Великобритании, Сунака, какой-то там национальный праздник вместе встретить