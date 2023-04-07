Президент Сербии о конфликте на Украине: Складывается впечатление, что в этой войне пока никто не может одолеть друг друга

Складывается такое впечатление, что в этой войне пока что никто не может одолеть друг друга. Всё это больше напоминает тяжёлую окопную войну

Президент Сербии Александр Вучич в интервью государственному телеканалу RTS, рассказал о своём видении ситуации с украинским кризисом. По его словам, конфликт на Украине слишком затянулся, превратившись в некую «тяжёлую окопную борьбу», в результате чего ни одна из сторон пока что не может одержать верх в этой войне.– считает глава сербского государства.Ещё в феврале Вучич придерживался мнения о том, что до завершения конфликта ещё далеко, а потому в ближайшие месяцы он лишь будет набирать обороты и станет, в конечном итоге, неуправляемым. Также он допустил, что после отправки танков Киеву, западные страны этим не ограничатся и перейдут к поставкам этой стране истребителей F-16.Сербский лидер подчеркнул, что Запад заинтересован лишь в двух вещах – оказании дальнейшего санкционного давления на Россию, наряду со стремлением добиться независимости для самопровозглашённой республики Косово.Кстати говоря, как уже неоднократно отмечал сербский президент, даже несмотря на серьёзное давление со стороны Запада на Белград, его страна продолжает проводить политику, направленную на отказ от введения санкций против Москвы, пообещав, однако, и в дальнейшем придерживаться этой позиции настолько, насколько это будет возможным. При этом Вучич снова заявил, что отказ от санкций против РФ Белград будет поддерживать до тех пор, пока это не приведёт к экзистенциальным угрозам для самой Сербии.