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Президент Сербии о конфликте на Украине: Складывается впечатление, что в этой войне пока никто не может одолеть друг друга

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Президент Сербии о конфликте на Украине: Складывается впечатление, что в этой войне пока никто не может одолеть друг друга

Президент Сербии Александр Вучич в интервью государственному телеканалу RTS, рассказал о своём видении ситуации с украинским кризисом. По его словам, конфликт на Украине слишком затянулся, превратившись в некую «тяжёлую окопную борьбу», в результате чего ни одна из сторон пока что не может одержать верх в этой войне.


Складывается такое впечатление, что в этой войне пока что никто не может одолеть друг друга. Всё это больше напоминает тяжёлую окопную войну

– считает глава сербского государства.

Ещё в феврале Вучич придерживался мнения о том, что до завершения конфликта ещё далеко, а потому в ближайшие месяцы он лишь будет набирать обороты и станет, в конечном итоге, неуправляемым. Также он допустил, что после отправки танков Киеву, западные страны этим не ограничатся и перейдут к поставкам этой стране истребителей F-16.

Сербский лидер подчеркнул, что Запад заинтересован лишь в двух вещах – оказании дальнейшего санкционного давления на Россию, наряду со стремлением добиться независимости для самопровозглашённой республики Косово.

Кстати говоря, как уже неоднократно отмечал сербский президент, даже несмотря на серьёзное давление со стороны Запада на Белград, его страна продолжает проводить политику, направленную на отказ от введения санкций против Москвы, пообещав, однако, и в дальнейшем придерживаться этой позиции настолько, насколько это будет возможным. При этом Вучич снова заявил, что отказ от санкций против РФ Белград будет поддерживать до тех пор, пока это не приведёт к экзистенциальным угрозам для самой Сербии.
Использованы фотографии:
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5 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:22
    -4
    Вот только этого двуликого, спросить забыли, чего и где затянулось, вы неуважаемый господин Вучич всё что нужно уже сказали.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:26
      0
      Справедливости ради надо сказать, что плюшевый мишка это сказал не нам, а телеканалу RTS. Но то, что ВО тащит сюда всякий пук этого ........., так это действительно зря.
    2. notingem
      notingem Сегодня, 09:26
      +1
      Вучич сказал все правильно.Еще и политкорректно
  2. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 09:23
    +1
    нормально всё на СВО только чуть больше года прошло
    в Сирии с 2015 года воюем, почти 8 лет - большинство уже даже и забыли о Сирии
  3. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:23
    +2
    Да же у нас складывается подобное впечатление, нашей верхушке особо и не надо победы одни отчеты Коношенков - судя по ним мы уже пять раз завоевали.