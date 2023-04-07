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Иранские вертолетоносец «Макран» и фрегат «Дена» заходили в порт Кейптауна в ЮАР

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Иранские вертолетоносец «Макран» и фрегат «Дена» заходили в порт Кейптауна в ЮАР

В крупнейший порт Южно-Африканской Республики Кейптаун прибыли иранские военные корабли IRIS Makran и IRIS Dena. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети спутниковые снимки компании Maxar, которые публикует USNI News


Как утверждается, иранская надводная боевая группа из двух кораблей прибыла в ЮАР после того, как не смогла пройти через Панамский канал. Корабли ВМС Ирана завершили переход через Атлантический океан в рамках кругосветного похода.

Напомним, что вертолетоносец «Макран» является крупнейшим в истории иранских военно-морских сил военным кораблем. Он представляет собой платформу, предназначенную для обеспечения действий иранского военно-морского флота в дальней морской зоне. Корабль может разместить на борту шесть вертолетов, быстроходные катера, а также подразделения морской пехоты.


Как отмечает USNI News, текущий визит – вторая за последние два года крупная морская операция с участием корабля «Макран». В 2021 году корабль и фрегат IRINS Sahand предприняли поход в Балтийское море после того, как обогнули южную оконечность Африканского континента.

Перед походом администрация США наложила санкции на иранские корабли в качестве меры против предполагаемой поставки беспилотных летательных аппаратов России. Однако Иран все равно провел поход своих кораблей, демонстрируя расширение своего военно-морского присутствия по всему миру.

Западные эксперты считают, что заходы в иностранные порты иранских кораблей являются частью дипломатических усилий Ирана по укреплению своих связей с другими государствами и вообще демонстрации своего активного участия в мировой политической жизни.
Использованы фотографии:
Wikipedia / PH1 Alex Hicks; Maxar
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:51
    0
    Иранская кругосветка заинтересовала.В сентябре корабли 2022 г вышли из Ирана ,в Индийском океане повернули на лево.Прошли Индийский и Тихий океаны ,прошли мыс Горн ,зашли в Бразилию с дружеским визитом.Поднялись к Панамскому каналу.Администрация Панамского канала(вроде он под управлением Китайской компании) ответило-

    Немного по дифелировали в карибского бассейне и с чувством выполненного долга пошли домой,зайдя попутно в ЮАР .США кругосветка ВМС Ирана очень понравилась ,они по этому поводу воды в рот набрали.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 10:18
      0
      интересно а есть ли экспортная модификация ПКР Циркон с той же скоростью, но дальностью до 300 км
      ВМС Ирана пригодились бы по-гонять АУГи США
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:52
    0
    Немаленькая такая посудина...
    Интересно, какие цели преследовались при решении выполнить кругосветку? Ну, кроме, "мы это можем"?
    Всё-таки вертолёты - это техника для ближних задач

    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:19
      0
      У Венесуэлы с Ираном довольно тесные взаимоотношения. Могли с Макрана Венесуэле что разгрузить,могли танкера взять под конвой в Иран.
    2. янек
      янек Сегодня, 10:34
      0
      Задачи были, как всегда "антитеррористические")
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: sdivt
      какие цели преследовались при решении выполнить кругосветку? Ну, кроме, "мы это можем"?

      1.Бесценный опыт для моряков.
      2.Точки соприкосновения со странами Латинской Америки.
      3.Политический престиж (транспарант - у Ирана есть Флот, океанский...
  3. solar
    solar Сегодня, 09:56
    0
    Корабль может разместить на борту шесть вертолетов

    Взлетно- посадочное место для вертолета только одно, это бросается в глаза для такого крупного корабля. Непонятно, где могут быть другие (и есть ли ангар?) и как они попадают на взлетную площадку. Возможно, поднимают краном?
    Что касается IRIS Dena- на верхнем и нижнем фото корабли разные. На нижнем есть вертолетная площадка, на верхнем нет.