Хоакин Мурьета. Дух Соноры и «мексиканский Робин Гуд»



Образ Хоакина Мурьеты, созданный Томасом Армстронгом, 1853 г.

«Благородный разбойник»?

«Если убийство дерзкого партнёра несколько омрачило репутацию Малыша как благонадёжного гражданина, то этот последний его поступок покрыл его мрачным плащом бесчестия. На границе по Рио-Гранде, если вы отнимаете у человека жизнь, вы иногда отнимаете ерунду; но когда вы отнимаете у него лошадь, то это потеря, от которой он действительно становится беднее.»



Капитан Гарри Лав

Конец «банды пяти Хоакинов»



Объявление с приглашением посмотреть голову Хоакина Мурьеты (вход стоил один доллар)

Рождение легенды

Вторая жизнь Хоакина Мурьеты



Афиша фильма «Поджигатель», США, 1962 г.



Хоакин Мурьета и его брат Алехандро в фильме «Маска Зорро»

Приключения Хоакина Мурьеты в СССР и постсоветской России







А. Абдулов в роли Мурьеты



Г. Трофимов, А. Рыбников, Ж. Рождественская



«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», диск 1978 г.



Хоакин и Тереса (А. Харитонов и А. Беляк) в советском фильме «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»



Ю. Лоза (первый слева) и И. Сандлер (третий слева) в фильме «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»



«Любит публика, когда хлещет кровь с экрана» (А. Филиппенко в роли Смерти)



Кадр фильма «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»: жена одного из гринго, только что убившая двух чилийцев, изнасиловавших её на глазах у мужа

Моя жизнь, как у Хоакина Мурьеты,

Цель моей жизни – защищать наш народ.

Да здравствует Хоакин Мурьета,

Его дикие руки, его мстительные глаза.

Негры, которых убивают сегодня,

Раньше были мексиканцами.

Так убивают чилийцев,

Кто спорит с ними о земле

И кто в лоб бросает им вызов…

Он чилийский бандит,

Это наш Хоакин Мурьета.



Пабло Неруда и Виктор Хара

«Не может быть революции без песни.»



Марка ГДР с портретом С. Альенде



Группа «Inti-Illimani» (Иллимани – это название горы, в буквальном переводе на русский язык её название означает «Золотой орёл»)



Алексей Рыбников и Пьер Карден в театре кутюрье, устроенном в бывшей каменоломне, Франция, Лакост, замок Маркиза де Сада, 2008 г.

«Начинается и заканчивается спектакль сценой мексиканского карнавала с его мистической атмосферой... В разгар веселья появляется колдун Дьяблеро, который постепенно втягивает беспечных людей в непонятные события, увлекает их в погоню за Золотом, одновременно обещая всем кровавую развязку.»

«Оставив музыкальную форму, нужно было внести новое в драматургию... В легендарном спектакле 70-х годов героями действия были чилийцы. Подлинные же участники истории Хоакина – мексиканцы (ведь Хоакин – историческое лицо, а не только герой легенды, и родина его – Мексика)... В первом варианте (как все помнят, он назывался «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты») действовали две мистические силы: Звезда и Смерть. В нынешнем – мы избавились от мистики. У нас реальные люди. Правда, злодей всё-таки получился с немножко мистическим оттенком, но со вполне земной, циничной философией и со вполне земным, злодейским характером. Вот такие существенные изменения. Это отразилось на несколько ином характере самого спектакля, на отношениях между героями. Спектакль, безусловно, – о Любви.»



Хоакин и Росита в исполнении П. Зиброва и М. Савиной на сцене театра Алексея Рыбникова



Кадр фильма «Дух Соноры»



П. Зибров и Л. Хасанова в фильме «Дух Соноры»



Фотография, иллюстрирующая возможности экрана сцены театра «Градский холл»: Коронация Бонапарта, сцена из спектакля «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» (21 октября 2022 г.)