Немецкое издание: Дедолларизация мировой экономики становится реальностью

Дедолларизация глобальной экономики в самое ближайшее время может стать реальностью. Все большее количество стран заключает международные сделки в китайских юанях и других национальных валютах. В мире выстраивается система "вторичной экономики", не зависящей ни от доллара, ни от США.
Немецкое издание Compact приводит в своей публикации слова Владимира Ленина, отмечавшего, что в мировой истории бывают десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия. Происходящие в мире события ничего хорошего не сулят американской империи. Ослабление статуса американского доллара в качестве мировой резервной валюты стремительно становится реальностью.
В марте этого года власти Саудовской Аравии объявили о готовности продавать Китаю нефть за юани. Этот шаг положит конец существовавшей в королевстве тенденции выставлять цены за нефть в долларах. Также об отказе от доллара в торговых отношениях между странами объявили власти Китая и Бразилии. На повестке встречи министров финансов стран АСЕАН, прошедшей в Индонезии, также стоял вопрос ослабления зависимости от доллара и переход к международным финансовым операциям в местных валютах.
Франция также заключила первую международную сделку по покупке "китайского" сжиженного природного газа, на самом деле являвшимся российским, перепродаваемым с наценкой, в юанях.
Главную опасность для глобального господства США представляет не разрабатываемая Китаем система, которая может оказаться лучше существующей, а падение мирового спроса на доллары ниже необходимого уровня и то, что Америка может не выдержать своего внушительного долгового бремени. При существующей системе США экспортируют свою национальную валюту в обмен на антибиотики, сталь и микрочипы.
В условиях падения мирового спроса на американскую валюту экономика США и вместе с ней американская империя забуксует. Этот перелом приведет к обеднению Запада и основной части мира.