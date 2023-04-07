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Немецкое издание: Дедолларизация мировой экономики становится реальностью

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Немецкое издание: Дедолларизация мировой экономики становится реальностью

Дедолларизация глобальной экономики в самое ближайшее время может стать реальностью. Все большее количество стран заключает международные сделки в китайских юанях и других национальных валютах. В мире выстраивается система "вторичной экономики", не зависящей ни от доллара, ни от США.


Немецкое издание Compact приводит в своей публикации слова Владимира Ленина, отмечавшего, что в мировой истории бывают десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия. Происходящие в мире события ничего хорошего не сулят американской империи. Ослабление статуса американского доллара в качестве мировой резервной валюты стремительно становится реальностью.

В марте этого года власти Саудовской Аравии объявили о готовности продавать Китаю нефть за юани. Этот шаг положит конец существовавшей в королевстве тенденции выставлять цены за нефть в долларах. Также об отказе от доллара в торговых отношениях между странами объявили власти Китая и Бразилии. На повестке встречи министров финансов стран АСЕАН, прошедшей в Индонезии, также стоял вопрос ослабления зависимости от доллара и переход к международным финансовым операциям в местных валютах.

Франция также заключила первую международную сделку по покупке "китайского" сжиженного природного газа, на самом деле являвшимся российским, перепродаваемым с наценкой, в юанях.

Главную опасность для глобального господства США представляет не разрабатываемая Китаем система, которая может оказаться лучше существующей, а падение мирового спроса на доллары ниже необходимого уровня и то, что Америка может не выдержать своего внушительного долгового бремени. При существующей системе США экспортируют свою национальную валюту в обмен на антибиотики, сталь и микрочипы.

В условиях падения мирового спроса на американскую валюту экономика США и вместе с ней американская империя забуксует. Этот перелом приведет к обеднению Запада и основной части мира.
Использованы фотографии:
Pixabay
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16 комментариев
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  1. Шептун
    Шептун Сегодня, 10:20
    -4
    Не ведитесь на сказки. Доллар если и умрёт, то во-первых утащит с собой всех и во-вторых это будет не завтра. Пока мы барахтаемся, точно ничего не произойдет.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:55
      +5
      утащит с собой всех

      Собственно - а почему? Это не первый в истории случай, когда меняется валюта мировых расчётов. Эвон - сначала торговали на золото, потом на фунты, потом на доллары. И ничего - при замене планета на части не развалилась..

      Если вы про ЗВР в долларах - ну, так при существующей системе они были нужны исключительно для исполнения кабального правила печати национальных валют только под баксовое обеспечение. Если его не будет - что для мира поменяется? Да - с треском лопнут все надутые финансовые пузыри - ну так туда им и дорога. Тем более - они все западного происхождения..
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:19
      0
      По итогам 2022г и несмотря на все действия США доля долларов как средства расчётов при международной торговле выросла до 42%. И растет она с 36%, которые были в 2014г. В 2023г ряд стран действительно заявили о намерении перейти от доллара к другим валютам.

      Но… на примере России и Индии. Стороны заявили о намерении перейти в торговле на рупии. Но это возможно только в пределах сбалансированного торгового оборота. Российский экспорт в Индию в 5 раз превышает импорт. Перейти в расчетах на нацвалюты можно только в размере этой 1\5 экспорта, а расчеты за оставшиеся 4\5 будут в долларах\евро (может даже часть в юанях).
    3. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 11:23
      -3
      Барахтатся так и будем пока не начнем что-то делать в России,гнали ресурсы на запад,теперь в Китай,так и останемся бензоколонкой,с сомнительным ростом ввп 1%,а так уже много лет,грустно.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:25
    -2
    Пришел он в мир ни откуда, туда пусть и возвращается.....мелкими шашками. При царе-батюшке эта бумажка была в диковину.
  3. Комментарий был удален.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:27
    +2
    Цитата: Шептун
    Доллар если и умрёт

    То будет реинкарнация Талера. А запрет на экспорт инфляции уже введен. Плановая инфляция в 2% уже не канает. Да здравствует святые девяностые для запада, и минует Нас чаша сея
  5. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 10:28
    +2
    Сейчас идет правильное движение в расчетах нац.валют. Дай бог, чтобы этот процесс не остановился, Брикс должен подключаться активнее. п.с Процитирую классика: "Доллар, доллар, доллар.. Эта грязная зеленая бумажка"! И евро туда же, в печку!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:00
      +1
      Я бы сказал, надо ввести единую " Золотую" Валюту, и ей вести международные рассчеты
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 11:08
        0
        На сегодня это уже не реально. Если это будет нечто эмиссируемое, то страны никогда не договорятся кто будет обладать этим правом эмиссии. Для этого реально нужен абсолютный гегемон. Если нечто физическое (золото), то физическое ограничение его количества станет кандалами, которые парализуют развитие экономик лидеров.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 11:38
          +1
          физическое ограничение его количества станет кандалами

          Почему, собственно? Положим - на планете есть 100 тонн золота. А денег надо 100 миллиардов. Это значит одно - тонна будет стоить миллиард. И тогда на всех хватит. Только для этого надо торговлю золотом вывести из под контроля лондонских махинаторов, и - запретить торговлю золотом бумажным. Только физические продажи под международным контролем. И тогда проблем с количеством не будет..

          А если как сейчас, когда ценник на драг.металлы устанавливают какие-то барыги в своих интересах - конечно золота не хватит.. Если та же тонна искусственно стоит условно не миллиард а 100 миллионов.. Ибо тогда для обеспечения 100 миллиардов бумажек надо не 100 тонн, а 1000..
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:43
    0
    У штатов есть еще мфв и прочие фонды мира с обязаловкой туда странам вкидыватся а распоряжаются штаты, страховки всякие и фрахт флота, Но затягивать пояса надо уже сейчас приучать бургероедов.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:45
    0
    Даже если это произойдет, и доллар станет не валютой номер один, а, к примеру, второй-третьей-пятой-десятой, а первую строку займёт юань - что дальше?
    Какое преимущество это даёт нашему рублю?
  8. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:45
    0
    Ослабление статуса американского доллара в качестве мировой резервной валюты стремительно становится реальностью.

    Угу, оно и видно, особенно глядя на падение рубля. Уже доллар за 82 перевалил и дальше прёт. Только у Путина всё зашибись и у него (одного видимо) экономика растёт, а у западных "партнёров" кризис. Ну ну....
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 10:53
      +2
      Не наводи панику. Запад под руководством США сделал все возможное чтобы курс рубля был 500 рублей за доллар, но рубль не рухнул, сейчас в первую очередь войной занимаются, восстановлением экономики правительство займется после окончания войны.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:01
      +2
      Уже доллар за 82 перевалил и дальше прёт.

      Это означает только одно - кто-то активно скупает баксы. А в наших реалиях - обычно такое происходит когда кто-то из набольших в очередной раз собирается вывести из страны бабло.

      Вообще - ЦБ год назад совершил крупнейшую ошибку, своими действиями согнав бакс под 60. Тем самым - предельно чётко показав, что это вполне реально, и даже не так сложно. А все задутые значения - сугубо искусственны. К реальному курсу - не имеющие отношения. То есть - нас просто в очередной раз грабят. Как обычно. Но теперь - мантры про типа неблагоприятные условия уже точно никого не убедят.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 11:14
        +3
        В смысле кто то? Все новости открыто говорят кто: правительство разрешило Новатеку выкупить за 95 млрд рублей (но оплата в долларах) долю британской Шелл в Сахалин-2. И дало гарантии их (долларов) беспрепятственного вывода за пределы России. Вот он наш ответ Чемберлену на арест резервов ЦБ и национализацию собственности Газпрома в Европе.