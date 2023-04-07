Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация

Начиная с февраля прошлого года украинско-польскую границу пересекли более 8 млн беженцев.В то же время, если еще в начале российской СВО польские граждане относились с искренним состраданием к людям, бегущим от войны, то сегодня ситуация несколько изменилась, и на то есть свои причины.Как пишет польский политолог Конрад Ренкас в своей статье для Myśl Polska, далеко не все украинцы, которые пересекли границу с Польшей, остались в самой Польше. Многие продолжили миграцию в более развитые европейские страны, некоторые же получили пособие и вернулись обратно домой.Между тем по подсчетам эксперта, с учетом постоянно находившихся на территории Польши трудовых мигрантов и переселившихся туда с 2022 года беженцев, в стране теперь проживает по меньшей мере 4,8 млн украинцев. Ренкас сравнивает данную ситуацию с миграционной волной, спровоцированной событиями в Югославии в 1999 году. Как тогда, так и сейчас, со слов политолога, это стало шоком для поляков.Впрочем, эксперт отметил, что количество беженцев с территории Украины является не главной проблемой. Как пишет Ренкас, польские граждане, проявлявшие сострадание с самого начала конфликта, теперь с сожалением наблюдают у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Со слов политолога, государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев.Автор статьи добавил, что нацистский след отчетливо просматривается в событиях в Одессе и на Донбассе в 2014 году. Да и после этого, вплоть до начала российской СВО, украинские националистические формирования неоднократно отмечались зверствами по отношению к жителям ЛДНР.- пришел к нехарактерному для современной Польши выводу польский эксперт.