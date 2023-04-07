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Польский политолог: Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация

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Польский политолог: Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация

Начиная с февраля прошлого года украинско-польскую границу пересекли более 8 млн беженцев.


В то же время, если еще в начале российской СВО польские граждане относились с искренним состраданием к людям, бегущим от войны, то сегодня ситуация несколько изменилась, и на то есть свои причины.

Как пишет польский политолог Конрад Ренкас в своей статье для Myśl Polska, далеко не все украинцы, которые пересекли границу с Польшей, остались в самой Польше. Многие продолжили миграцию в более развитые европейские страны, некоторые же получили пособие и вернулись обратно домой.

Между тем по подсчетам эксперта, с учетом постоянно находившихся на территории Польши трудовых мигрантов и переселившихся туда с 2022 года беженцев, в стране теперь проживает по меньшей мере 4,8 млн украинцев. Ренкас сравнивает данную ситуацию с миграционной волной, спровоцированной событиями в Югославии в 1999 году. Как тогда, так и сейчас, со слов политолога, это стало шоком для поляков.

Впрочем, эксперт отметил, что количество беженцев с территории Украины является не главной проблемой. Как пишет Ренкас, польские граждане, проявлявшие сострадание с самого начала конфликта, теперь с сожалением наблюдают у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Со слов политолога, государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев.

Автор статьи добавил, что нацистский след отчетливо просматривается в событиях в Одессе и на Донбассе в 2014 году. Да и после этого, вплоть до начала российской СВО, украинские националистические формирования неоднократно отмечались зверствами по отношению к жителям ЛДНР.

Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация

- пришел к нехарактерному для современной Польши выводу польский эксперт.
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19 комментариев
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 10:59
    0
    Поляки начали что-то подозревать. Но пока в этом не уверены.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:05
      0
      Поляки начали что-то подозревать.
      Подозревают что нац. герой сегодняшней украины убийца поляков? Странно, вроде не прибалты...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:05
      +3
      Подозревать?Да они всё знают.С чего вы взяли что поляки живут в неведении?Цитата из перевода этой статьи.
      Другой аспект – культурные и цивилизационные вопросы. С искренним сожалением, видя в украинцах наших братьев-славян, мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. Тем, что их воспитывали в ненависти к соседям, к этническим и религиозным меньшинствам и ко всем тем, кто не разделяет их культ, этим людям был причинен ужасный вред. Украина – это территория, где абсолютно необходима денацификация, и, хотя очень жаль, что в настоящее время она проходит в форме братоубийственного конфликта, тем не менее, это не должно заслонять от нас откровенно неонацистский характер нынешнего украинского государства и его властей. Когда мы говорим о преступлениях украинских нацистов, мы имеем в виду не только Волынскую резню, когда за несколько летних месяцев 1943 года бандеровцы убили почти 200 тысяч своих польских, еврейских, чешских, армянских и даже украинских соседей. Преступлением нацистского геноцида были и сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и нападение украинских войск на беззащитных демонстрантов, требующих соблюдения их языковых прав 26 мая 2014 года в Донецке, и преступления "Азова"*и других украинских нацистских спецбатальонов на Донбассе в 2014-2022 годах, и, наконец, убийства пленных и мирных жителей, которые каждый день совершают войска киевской хунты. Это нацистские преступники, а их вербовочным резервом являются толпы украинских мигрантов в Европе.

      https://inosmi.ru/20230406/bezhentsy-261969699.html
    3. kit88
      kit88 Сегодня, 11:07
      +1
      Не обольщайтесь.
      Мнение одного поляка - это не мнение всей Польши.
      Также как и мнение Навального - это не мнение России.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:10
        +2
        А Навальный это кто?Продукт пиара?Простите.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 11:23
        0
        Когда всякие там эксперты и политологи, заламывая руки и исходя на крик, пытаются доказать, что жизнь поляков с бандеровским отребьем с Украины невозможна ни при каких обстоятельствах, на память приходят крупные группировки поляков и потомков бандеровцев, живущих мирно и тихо в США и Канаде.
        Тишь да гладь да общая благодать и не каких тебе мордобое и выяснения на ножах отношений за многовековые притеснения польской шляхты в прошлые века и массовые убийства в ходе Волынской резни.

        Англосаксы достаточно легко урезонили и польский гонор и рагульский свидомизм до уровня плинтуса сконцентрировав все их недостатки на почве махровой русофобии.

        Так что, чтобы там не говорили записные отечественные специалисты по поводу невозможности совместной жизни перечисленных персонажей, не надо сбрасывать англосаксонский опыт наведения порядка на чужих территориях. У них на этот счёт есть очень солидное преимущество в методах убеждения самых что ни на есть неадекватных. Вполне могут справится и с этими.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: sergo1914
      Поляки начали что-то подозревать. Но пока в этом не уверены.

      Нет не начали, поляки изначально собирались проводить старую политику ополячивания украинцев. Так что они прекрасно понимают, чтобы это сделать надо будет уничтожить нацистов, затем уничтожить украинский язык, церковь. Православную веру уже начали уничтожать. Дальше больше.
  2. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 11:01
    +2
    То там, то здесь... Глас вопиющего в пустыне recourse Мало кто его услышит
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:46
      +1
      Русофобия поляков сильнее памяти о бандеровцах. Ради разрушения России они примирятся и с их потомками.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:02
    -1
    пришел к нехарактерному для современной Польши выводу польский эксперт.

    Ну надо же...здесь я с поляком солидарен...хоть одна точка согласия есть.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:05
    -2
    А не об этом ли Россия уже больше года говорит открытым текстом, вроде не чухонцы.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:05
    -4
    Так поляки пусть и займутся денацификацией беженцев на своей территории.Легко определяется ,задаём вопрос: Крым чей? При неправильном ответе ,в мемориал Освенцима - изучать историю по советским учебникам ,а потом экзамен.Хотя советские учебники не очень подойдут,правда там скрыта из за идеологии КПСС.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:25
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Легко определяется

      Нет.
      Не легко.
      В ННА ГДР служило около 40 генералов и старших офицеров Вермахта(танкисты, артиллеристы, пехотные).Практически все стали генералами ННА ГДР.Практически все были членами НСДАП.
      Но И В Сталин немного их потроллил и намекнул на их перспективы- наградив медалью "За победу на Германией" belay
      Все служили добросовестно...
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:20
    +4
    Это, конечно же, мило.
    Но... это издание считается в Польше "пророссийским", а, стало быть, маргинальным.
    Можно выразить некоторое уважение польским властям, что оно (издание) до сих пор пока существует,
    но радоваться тому, что "в Польше громогласно звучит правда", я бы не стал.
    Слишком слаб этот голос.
    Очень немногие хотят его слышать.
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:23
    +3
    - пришел к нехарактерному для современной Польши выводу польский эксперт.

    Увы, одинокий голос в пустыне...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    -1
    Ну коль поляки заговорили о нацистской обработке приехавших, то ...
    в стране теперь проживает по меньшей мере 4,8 млн украинцев... Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация
    Ну так когда наконец начнете глотки друг другу грызть? Или пока Западная Украина не польская это делать рановато?
  9. Skela
    Skela Сегодня, 11:34
    0
    Украина - это ареал обитания опг ,,95 Квартал,,
  10. B44
    B44 Сегодня, 12:19
    -1
    Из того, что я проверил, этот политолог публикуется в какой-то нишевой газете и вдобавок у него было дело в суде за "прокремлевские публикации". Приятно, что вы цитируете какие-то высказывания, но без преувеличения к этому человеку относятся как к маргиналу и "вырожденцу", строить повествование на таких высказываниях - акт отчаяния.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:20
    0
    Боюсь, что понятие денацификации по-русски, и понятие денацификации по-польски - диаметрально противоположны)
    Если мы имеем в виду фашистские настроения и символики, связанные с Великой Отечественной Войной, то у сегодняшних поляков нацистская символика - это георгиевские ленты, памятники героям ВОВ, красные звёзды и прочие наши атрибуты гордости и славы.
    Так что - не обольщайтесь.
    Польша верна себе.