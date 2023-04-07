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Президент Польши показал главе киевского режима картину «Стефан Баторий под Псковом» с вымышленным сюжетом

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Президент Польши показал главе киевского режима картину «Стефан Баторий под Псковом» с вымышленным сюжетом

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, его польский коллега Анджей Дуда продемонстрировал главе киевского режима картину Яна Матейко «Стефан Баторий под Псковом». Она находится в Королевском замке.


Сюжет картины прост – Ливонская война, посольство русского царя Ивана IV Грозного якобы умоляет польского короля Стефана Батория о мире. Эта картина – классический образец польской пропаганды. Ян Матейко написал ее в 1872 году – в период, когда в Польше активно развивалось националистическое движение, которое надо было мотивировать и подпитывать историческими мифами.

24 августа 1581 года Баторий со 100-тысячным войском подошел к Пскову. Якобы, по сюжету картины, к нему прибыло посольство Ивана Грозного умолять польского короля о перемирии. На самом деле, переговоры о мире шли не под Псковом, и Стефан Баторий не принимал в них участия. Русскую сторону представляли князь Дмитрий Петрович Елецкий и думный дворянин, печатник Роман Васильевич Алферьев-Безнин.


По условиям договора русское государство отказывалось от своих территориальных приобретений в Прибалтике и от Полоцка, а польские власти возвращали захваченные населенные пункты в окрестностях Пскова. Судя по всему, Дуда решил, что подобный сюжет может мотивировать украинский режим и далее сражаться с Россией, чтобы затем на подобных условиях пойти на мирные переговоры.

Напомним, что Зеленский посетил Польшу с официальным визитом впервые после начала российской спецоперации. Ранее глава киевского режима был в Польше только транзитом, во время посещения других европейских государств.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ян Матейко . www.spotkania-z-zabytkami.pl; Telegram-канал "Третья мировая война"
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21 комментарий
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:32
    +1
    Кто-то ещё сомневается в ашлюсе?
    Тогда минусуйте активнее!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:52
      0
      Может Дуда намекает что поможет Зеленскому,но тот при удачном для него стечении обстоятельств должен поделиться с Польшей Псковом или там Смоленском?Ну как вариант.
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 11:46
        0
        Походу, Карл эти земли Мазепе обещал... )
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:13
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Кто-то ещё сомневается в ашлюсе?
      Тогда минусуйте активнее!

      Аншлюс (Anschluß нем.). Поляки с хо-хлами - не немцы с австрияками (немцами).
      Хорошо было бы, если в Москве, в МИД Польши передали картину:

      Раздел Польши
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 11:47
        +1
        "Хорошо было бы, если в Москве, в МИД Польши передали картину: "Раздел Польши"
        Точно!
        ОЧЕРЕДНОЙ. )
  2. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 10:33
    +2
    Встал бы сейчас Иван Грозный и вдул бы Дуде в дуду.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:42
      0
      Не наговаривайте на Грозного! Он был нормальной ориентации. Даже больше - вон сколько раз не побоялся жениться! laughing
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 11:26
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        Не наговаривайте на Грозного! Он был нормальной ориентации. Даже больше - вон сколько раз не побоялся жениться! laughing

        В животном мире, имитация полового акта доминантного самца над другим - ниже по статусу, имеет если не ошибаюсь, термин: "не репродуктивное половое поведение животных". Таким образом, доминирующий самец демонстрирует свое альфа-положение. wink
        Не ругайте меня строго, но, если бы Иван IV Васильевич (Грозный) своим посохом - по губам поганым Дуды, хотя-бы провел (не ударил), уже был бы жест воли... laughing
    2. goland72
      goland72 Сегодня, 11:22
      +1
      Иван Васильевич вдул бы ему так, как было принято в те годы: На кол его!
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:01
      0
      Эм, вообще-то Иван Грозный устроил маленькую победоносную СВО на годик, максимум два, малыми силами, так сказать воеводы своих застоявшихся мальчиков в разгон по Ливонии пустят и все обделаются. Не обделались, а началось такое, что крепкое государство на пике развития и екнуло. Воеводы, да и армия на парадах смотрелась значительно лучше. В экономике приписки и очковтирательство. Запас прочности очень сильно был преувеличен. Все внезапно поняли, что Грозный и русский Медведь не такие уж и страшные. Можно Москву сжечь, разграбить все и ничего за это не будет. На местах начались перебежки бояр на сторону победителей. И в целом поруха, падение династии, междуцарствие.

      Итог - чудом, а вернее, по независящим от тогдашней "России" обстоятельствам вообще страна выжила. Без выхода на Балтику, Смоленска, Рославля, Черниговщины и с официальной претензией на престол от Сигизмунда (новый царь вынужден был признавать), который был просто очень-очень занят другими войнами и посчитал, что решить вопрос можно чуток попозже.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:35
    -1
    Покажите Дуде картину "Польский холоп стоит раком в Оральном Кабинете хозяина"
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:36
    -2
    Ну и молитесь на нее, как на Икону. Но помните, что когда на Нас нападают Мы рано или поздно по закону вселенной самопроизвольно расширяемся
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:36
    0
    Надо в инет выложить экскурсию На Полском языке, по музеям магаданской-колымской земли.
    Учите мат часть и свою (прошлкю и будущую) историю
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:38
    -1
    картину «Стефан Баторий под Псковом» с вымышленным сюжетом
    А зеля тоже не пальцем деланый yes - главполяку при встрече покажет панораму копания Черного моря laughing
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:38
    +4
    Это хорошее напоминание. Стефан Батория пошёл на Россию, когда Москва переживала тяжёлые времена. Но Батория обосрался по полной под Псковом. Что кстати поляки в своей истории делали достаточно часто. По крайней мере, много чаще других.
  8. monetam
    monetam Сегодня, 10:42
    +4
    Вот что надо было Зеленскому показать: Картина Яна Матейко " Рейтан. Упадок Польши", посвященную первому разделу Польши между евродержавами и Россией :

    В Петербурге 5 августа 1772 года Россия, Пруссия и Австрия подписали конвенцию о разделе Речи Посполитой. Но, этого решения оказалось недостаточно, Речь Посполитая должна была сама согласиться с вынесенным приговором. Возможно это было сделано, чтобы успокоить международное общественное мнение и придать некую легитимность подписанной конвенции. А поскольку Польша была монархией с демократическими шляхетскими элементами правления, т.е.существовали местные региональные сеймики и Сейм, то, как раз от последнего и требовалось принять решение о признании законности раздела государства.

    Король Станислав Август, как мог затягивал созвание такого Сейма, надеясь на лучшее и не хотел «с опущенными руками погибать в бездействии». Но такая политика результатов не дала, и в феврале 1773 года король получил ультиматум от захватчиков: либо Сейм будет созван 19 апреля, либо раздел будет осуществлён по-новому, с большими территориями. И 19 апреля 1773 года Сейм был наконец-то созван и его заседания проходили в Королевском замке в Варшаве.

    На заседании Сейма в открытую против раздела Польши выступили делегаты от Новогрудского сеймика (Новогрудок – сейчас районный центр в Белоруссии) – Тадеуш Рейтан и Самуэль Корсак. Акция их протеста была хорошо продумана и продолжалась три дня. Однако это ни к чему не привело, и Сейм большинством голосов согласился с разделом польских земель.

    Матейко одел шляхтичей в одежды красно-белых тонов. Возможно, что здесь пробивается горькая ирония художника. В национальных цветах Польши он изобразил её предателей: в центре – Адам Понинский поднял руку и показывает на дверь. Его жест как бы означает – у нас нет другого выхода, мы должны согласиться с этим решением. Францишек Ксаверий Браницкий закрыл в отчаянии лицо руками, а юноша с надменным выраженим лица, в белом костюме Станислав Щенсный Потоцкий. Любитель эффектных поз и жестов Ян Матейко строит эту сцену на контрасте – Рейтан лежит и рвёт на себе рубаху, а инициаторы компромисса с захватчиками словно оцепенели. Обратим внимание и на костюмы – Рейтан одет в традиционный польский шляхетский костюм (сарматский): жупан (нижнее светлое платье), кунтуш (верхнее платье, часто с разрезанными рукавами), подпоясан широким «слуцким» (по месту изготовления) поясом, он обут в сапоги с загнутыми по ориентальной моде носками, а слева от него видна сабля, верная спутница каждого шляхтича. Рейтан коротко острижен по моде того времени и носит усы (национальный маркер поляков-сарматов). Изменники отчизны приодеты в европейское платье: короткие панталоны, белые чулки, туфли с пряжками, парики. И всё ведь это выписано... Один из польских историков пошутил в отношении картины: «...сколько же здесь туфель, сколько же здесь штанов…».

    Наше внимание может привлечь и фигура пожилого шляхтича в левой части картины, здесь он справа: Он тоже одет традиционно и, как бы своим движением, старается противостоять бессильной и оцепеневшей толпе. Это очень неоднозначная фигура – Францишек Салезий Потоцкий, известный и несколько театрально-показной защитник славной «шляхетской вольности», заклятый враг короля Станислава Августа Понятовского. Он принимал участие в похищении и убийстве первой жены Станислава Щенсного Потоцкого – Гертруды Коморовской, но это другая история и мы на ней не будем останавливаться. За ним – сам король.

    Для него Ян Матейко тоже выбрал интересную позу, «мы с вами, но и не с вами…», и ни за, и не против. Возможно, что Станислава Августа всю жизнь переполняли противоречия, и душа его была раздвоена. С одной стороны, он – пламенный патриот, один из авторов Конституции Третьего мая и активный участник Великого Сейма, инициатор реформ в образовании, с другой – ставленник Екатерины Второй, благодаря которой он и взошёл на престол и ею же был «пригрет» после детронизации.

    На втором плане в ложе – князь Николай Репнин, посол Российской империи в Польше и две дамы – по его левую руку Изабелла Чарторыская (жена Адама Казимира Чарторыского), в прошлом любовница Станислава Августа, а позже и самого Репнина. По правую руку князя – Изабелла Любомирская, тоже в прошлом любовница Станислава Августа.

    По центру картины – портрет Екатерины Великой, а в дверях видны русские солдаты...
  9. Lendrom
    Lendrom Сегодня, 10:44
    0
    Правда есть один ньюанс. Потерпев неудачу под стенами Пскова, король польский и великий князь литовский Стефан Баторий был вынужден пойти на переговоры с русским царём Иваном IV
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:54
    -1
    А ключи полякам от "Альфа-Центавра" еще никто не вручал? Эх...печалька. Пишут еще видать.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    0
    с вымышленным сюжетом
    Встретились два ненавидящих Россию гражданина, пообнимались, прослезились от чувств. Один пообещал помощь, второй в ответ убрать границы. А для такого повода и картина с вымышленным сюжетом в самый раз - теперь, когда мы вдвоем да при полной поддержке НАТО уж точно победим.
  12. бухач
    бухач Сегодня, 11:44
    +1
    В те давние времена среди войск Батория присутствовали и жители Украины,тогдашних областей Польши,стало быть поляк решил взбодрить Зелю победоносным видом их общих предков и порадовать унизительным положением предков наших,и не где-нибудь а в самой России,под Псковом,вроде того что не дрейфь,мин херц,мы вместе ого-го какая сила супротив России!А в общем-то польский чёрт его знает чего он хотел сказать Зеленскому демонстрируя сей образец польской живописи и фантазии,бог весть что творится в бестолковках польских гонористых панов.
  13. BASIOR
    BASIOR Сегодня, 12:05
    -1
    Чтобы у вас не было иллюзий, сообщаю вам, друзья мои,
    что когда китайцы организовывали EXPO 2010 в Пекине, они приехали в Польшу, чтобы отобрать экспонаты для польского стенда. Китайцы выбрали картину Яна Матейко "Король Стефан Баторий под Псковом"..... Почему?..