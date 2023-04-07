Президент Польши показал главе киевского режима картину «Стефан Баторий под Псковом» с вымышленным сюжетом

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, его польский коллега Анджей Дуда продемонстрировал главе киевского режима картину Яна Матейко «Стефан Баторий под Псковом». Она находится в Королевском замке.
Сюжет картины прост – Ливонская война, посольство русского царя Ивана IV Грозного якобы умоляет польского короля Стефана Батория о мире. Эта картина – классический образец польской пропаганды. Ян Матейко написал ее в 1872 году – в период, когда в Польше активно развивалось националистическое движение, которое надо было мотивировать и подпитывать историческими мифами.
24 августа 1581 года Баторий со 100-тысячным войском подошел к Пскову. Якобы, по сюжету картины, к нему прибыло посольство Ивана Грозного умолять польского короля о перемирии. На самом деле, переговоры о мире шли не под Псковом, и Стефан Баторий не принимал в них участия. Русскую сторону представляли князь Дмитрий Петрович Елецкий и думный дворянин, печатник Роман Васильевич Алферьев-Безнин.
По условиям договора русское государство отказывалось от своих территориальных приобретений в Прибалтике и от Полоцка, а польские власти возвращали захваченные населенные пункты в окрестностях Пскова. Судя по всему, Дуда решил, что подобный сюжет может мотивировать украинский режим и далее сражаться с Россией, чтобы затем на подобных условиях пойти на мирные переговоры.
Напомним, что Зеленский посетил Польшу с официальным визитом впервые после начала российской спецоперации. Ранее глава киевского режима был в Польше только транзитом, во время посещения других европейских государств.