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Госсекретарь США: Украинское наступление начнётся в ближайшие недели

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Госсекретарь США: Украинское наступление начнётся в ближайшие недели

Контрнаступление украинской армии начнется в течение ближайших недель. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.


По словам Блинкена, США намерены поддержать эти действия армии Украины. Госсекретарь США уверен в успехе контрнаступления и утверждает, что решение о захвате Крыма должно быть принято украинскими властями.

В ходе интервью медиагруппе Funke Блинкен назвал Украину "демократией", а также заявил, что ответственность на руководстве страной всецело лежит на президенте Владимире Зеленском, однако ему следует прислушиваться к выражаемой гражданами Украины воле.

В настоящее время украинское командование готовит якобы около 40 тысяч военнослужащих для осуществления масштабного контрнаступления, целью которого предположительно является перерезание сухопутного коридора в Крым, а при успехе и попытка захвата полуострова.

МВД Украины формирует так называемую "Гвардию наступления". По словам министра внутренних дел страны Игоря Клименко, Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом и в настоящее время призывает на военную службу большое количество женщин, граждан, не обладающих каким-либо военным опытом, а также бывших полицейских и военнослужащих.

В опубликованном в издании материале также утверждается, что от ожидающегося контрнаступления украинской армии зависит дальнейший ход вооруженного конфликта. В случае неудачной для ВСУ попытки захватить территории оптимизм западных союзников Украины может быть подорван, что неизбежно скажется на оказываемой Киеву поддержке.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Department of State
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41 комментарий
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  1. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 10:37
    -4
    Был Кремлёвский мечтатель и вот теперь вашингтонский. История движется по спирали.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:01
      +1
      ...По словам Блинкена, США намерены поддержать эти действия армии Украины. Госсекретарь США уверен в успехе контрнаступления и утверждает, что решение о захвате Крыма должно быть принято украинскими властями.
      В ходе интервью медиагруппе Funke Блинкен назвал Украину "демократией",...


      Где-то прошла информация, что дедушка Блинкена, будучи жителем местечка в Российской Империи, был мастаком по написанию непотребных рассказов на идиш.
      Внучёк вот тоже оказался не лыком шит и грубит и хамит (китайцам) и байки складывает на раз (видимо как дедушка).
    2. thepuppeteer
      thepuppeteer Сегодня, 11:04
      -1
      Sweet dreams are made of this
      Who am I to disagree
      I travel the world and the seven seas
      Everybody's looking for something
      Some of them want to use you
      Some of them want to get used by you
      Some of them want to abuse you
      Some of them want to be abused
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:38
    +5
    Ждем , когда о "контрнаступлении" заявит папа Римский Франциск.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Ждем , когда о "контрнаступлении" заявит папа Римский Франциск.

      Сколько "наших" повсюду, все хотят помочь...

      Госсекретарь США: Украинское наступление начнётся в ближайшие недели

      Раз уж начал, может скажет и где...
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:52
        0
        Цитата: Doccor18
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Ждем , когда о "контрнаступлении" заявит папа Римский Франциск.

        Сколько "наших" повсюду, все хотят помочь...

        Госсекретарь США: Украинское наступление начнётся в ближайшие недели

        Раз уж начал, может скажет и где...

        Он сам не знает, а так бы сказал wink laughing
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:11
          0
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Он сам не знает, а так бы сказал

          Да он-то отлично знает.
          ЦПР в Киеве не уничтожаются по той причине, что их там нет.
      2. Слон
        Слон Сегодня, 11:18
        0
        Цитата: Doccor18
        Раз уж начал, может скажет и где...

        Так ведь направление наступления ясно обозначено - в сторону Крыма! Для бандерлогов геостратегически это самое важное направление
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:00
      +2
      Олег Некрасов.Ну вы даёте,у вас папа Франциск на побегушках? lol Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию.Я не против,пусть у ВСУ фабрже летят в сторону и чтоб они это видели.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:40
    -1
    А этот куда лезет, ладно миля или копченый языком метут... Пужает?
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:40
    +1
    У этого Блинкина или Клинтона, чего то я их путаю, много свободного времени на болтовню. Ведь с Пекином поговорить не получается.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    -2
    Ясно только одно ,что Зе отведена роль генерала Венка ,последнего спасителя фашиствующей Еэсовщины и НАТОвщины.Разобьём ,ещё немного повизжат о мирных переговорах и лапки в гору.Осталось только разбить.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:45
      +1
      Предполагаю готовится мясорубка.....
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:48
        0
        ага
        наши РХБЗ уже готовы к деактивации после применения нами термоядерных боеприпасов
        правило 777 знаете, да
        через 7 часов радиационный фон падает в 10 раз
        через 7х7 49 часов в 100 раз
        через 14 суток уменьшается в 1000 раз
        1. Умник
          Умник Сегодня, 10:55
          +4
          Если Россия применит тяо это будет начало конца
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 11:14
            0
            Чьего? Для Украины это будет конец конца.

            А для кого ещё? На Россию намекаете? Ну это ещё вилами по воде писано. Летать через неё всё ещё будет надо, ездить - тоже. Нефти, газа и прочих ресурсов в мире больше не становится. Так что, черт его знает. А вот то, что рубикон будет перейден, и больше не будет никаких сдерживающих факторов от того, чтобы применить его снова - так это точно.

            Поэтому вдруг замолкнут многие особо рьяные, появится снова ощущение реальности и конечности бытия. Мозги включатся
            1. Mishka78
              Mishka78 Сегодня, 11:37
              0
              Цитата: parabyd
              А для кого ещё? На Россию намекаете?

              А чего тут намекать.. Мы станем реальной страной-изгоем. Кратно хуже Северной Кореи.
              От нас отвернутся все. Вообще все. Китай, Индия, многовекторная Турция и др.
              Да, безусловно, на нас никто не нападёт. Но экономически нам гарантированный кирдык.
              1. Hanurik
                Hanurik Сегодня, 11:49
                +2
                Прямо как от США все отвернулись после Хиросимы?
              2. parabyd
                parabyd Сегодня, 12:10
                0
                Они будут продолжать делать то, что им выгодно. И всё. Потому что они не делают ничего из-за какой-то особой к нам любви. А нам этого и надо.
    2. Комментарий был удален.
  6. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 10:44
    -6
    скажу одно - у ВСУ шансов НЕТ
    об этом Блинкен - умолчал
    гипотетически даже если ииии будет успех в продвижении к Крыму
    - то последуют массированные ядерные удары
    и ВСЕ наступающие части ВСУ сгорят в термоядерном АДУ
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:47
      +3
      Да ну какие ядерные удары?Тогда можно всё побережье Чёрного моря выселять. Возьмите себя в руки.
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 10:55
        +1
        Да не будет никаких ударов,кремлевские сидельцы просто на это не способны
      2. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 10:56
        +4
        Ну тогда мы лапки кверху? Или как? Речь идет о сохранении России как государства, при применении тактического ядерного оружия против ВСУ мы станем конечно Северной Кореей, но невозможно будет полностью изолировать Россию. Лет через 10 вернем население.
        1. Ghost1
          Ghost1 Сегодня, 11:00
          +1
          Ну так а вы не видите что постоянно говорится про мирное решение и переговоры, то есть готовы оставить всё как есть и заморозить, ну это само по себе уже нам не выгодно.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 10:57
      0
      Если это произойдет тогда на Украину хлынут тяо со всего мира +носители с радиусом до москвы и дальше вы такое будущее для своей страны хотите?!
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 11:06
        -3
        ни чего не хлынет - так как после ТЯО - уже применим СЯО
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 11:18
        -1
        На Украину - уже вряд ли. А в странах НАТО оно и так есть. Или не летают В-52 рядом с Питером?

        Нам бояться уже поздно. А им - самое время
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Romario_Argo
      и ВСЕ наступающие части ВСУ сгорят в термоядерном АДУ

      А не пришло в голову что и все им противостоящие непосредственно на ЛБС вместе с ними? fool
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:49
    +7
    В ходе интервью медиагруппе Funke Блинкен назвал Украину "демократией",

    Если укропия это демократия, то ваххабизм наилучшее течение толерантности. wassat
  8. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 10:53
    +4
    Бедный, бедный "миротворец" Ёрик Блинкин. Всё грозится в сторону России. К невропатологу бедняжке надо обратиться по поводу шизофрении с синдромом русофобии. Кто-то ему же платит за все его русофобские выходки. Все империи зла в конечном итоге идут помирать в Россию.....
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:54
    +3
    В своё время американцы прогнозировали (да что там прогнозировали - предупреждали!) о том, что Россия собирается вводить войска на Украину. Всю осень и всю зиму предупреждали. Мы сами, и то не верили. Но - в феврале убедились, так и случилось. И это при отсутствии каких-либо взаимодействий нашего МО и американских служб!
    А тут - они буквально с ногами влезли в управление Украиной. Стало быть, в этом случае сомневаться не приходится, они знают точно. Возможно, даже точнее, чем сами украинцы.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: sdivt
      И это при отсутствии каких-либо взаимодействий нашего МО и американских служб!

      Это не факт.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:54
    +1
    Давно что то ,террористы( выращенные США) головы американцев на камеру не резали.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:59
    -2
    Когда ж они его начнут то?
    Это наступление...наверняка в Пентагоне все просчитали на своих супер-пупер компьютерах...все варианты нашего ответа и все наши ресурсы...посмотрим кто выиграет эту битву интеллекта ...компьютерный Скайнет или Герасимов. smile
  12. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 11:00
    +6
    Отступать нам уже некуда, и так сделали много "жестов доброй воли"! По сути дела укрофашисты сейчас территорию России будут пытаться завоевать, пора-бы и нам начать воевать в полный рост!
  13. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:02
    +4
    Не ну.Если бы Гитлер получал по щам не в течении часа, а в натуральные 4 суток, разве поперся со своей Цитаделью? Ребята из НАТО. Я вас спрашиваю, зачем вам это надо? 70% территории это вечная мерзлота. Не ну Мы отмороженные и привыкшие, а вам то зачем? Чисто как обычно получить по сусалам раз в 50 лет? Да даже, если победите все равно НАТО ни чего не светит. Ваших гауляйтеров Россия переформатирует легко и не принужденно
  14. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 11:06
    0
    В случае неудачной для ВСУ попытки захватить территории оптимизм западных союзников Украины может быть подорван, что неизбежно скажется на оказываемой Киеву поддержке.

    Если поддержка и уменьшится то точно не по этой причине. Уменьшится она может только по той причине,что мы нашли мягкое место в НАТО и смогли на это надавить. Только угроза своему существованию,хотя бы комфортному может заставить НАТО сократить или прекратить поставки оружия на Украину. Но не как не успехи нашей армии на фронте.
  15. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:07
    -1
    Sweet dreams are made of this
    Who am I to disagree
    I travel the world and the seven seas
    Everybody's looking for something
    Some of them want to use you
    Some of them want to get used by you
    Some of them want to abuse you
    Some of them want to be abused
  16. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 11:31
    +1
    Вот что любопытно, щас только ленивый не говорит о том, что вот-вот случится контрнаступ ВСУ.
    В то же время наши мобики массово в отпуска поехали, по прошествии 6-месячного срока службы. Из моего относительно близкого окружения сейчас 4 человека в отпуске. От 2 недель до месяца. Никак не могу я эти 2 факта сопоставить в голове..
  17. Юрий Малышко
    Юрий Малышко Сегодня, 11:48
    0
    Блинкен этот, как страшилка из старого военного анекдота:
    "Воинскую часть ежедневно, чтобы не расслаблялась, пугают проверкой аж из самого Генштаба... И вольно-невольно заметили, что спустя 2-3 недели после начала "запугивания" резко возросли травматизм, неуставные взаимоотношения, пьянство, отказы техники, попадания на больничные, пререкания с командованием, аварии и прочий негатив. А один офицер из гражданских "пиджаков-ботаников" в связи с этим поставил научный опыт: наловил мышей по подвалам и складам, разделил их на две равные группы; одна контрольная группа жила спокойно и питалась от пуза, а вторая питалась не хуже, но ей по нескольку раз в день показывали злющего чёрного кота, который на глазах группы съедал по мышке и пытался ещё дотянуться до кого-нибудь из группы. Оказалось, что в группе, которой показывали кота, из-за стрессов продолжительность жизни мышек сократилась вдвое по сравнению с контрольной группой."
    В итоге, когда нам говорили о предстоящей проверке, мы отвечали: "Не показывайте нам чёрного кота" (т.е. - не сокращайте нам жизнь.).
    Похоже, Блинкен решил нас затрахать "чёрным котом".
  18. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:53
    0
    "Главное было - выбить у них танки. Выбивать у них танки. Это было главное..." (к/ф Горячий снег)