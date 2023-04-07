Госсекретарь США: Украинское наступление начнётся в ближайшие недели

Контрнаступление украинской армии начнется в течение ближайших недель. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.По словам Блинкена, США намерены поддержать эти действия армии Украины. Госсекретарь США уверен в успехе контрнаступления и утверждает, что решение о захвате Крыма должно быть принято украинскими властями.В ходе интервью медиагруппе Funke Блинкен назвал Украину "демократией", а также заявил, что ответственность на руководстве страной всецело лежит на президенте Владимире Зеленском, однако ему следует прислушиваться к выражаемой гражданами Украины воле.В настоящее время украинское командование готовит якобы около 40 тысяч военнослужащих для осуществления масштабного контрнаступления, целью которого предположительно является перерезание сухопутного коридора в Крым, а при успехе и попытка захвата полуострова.МВД Украины формирует так называемую "Гвардию наступления". По словам министра внутренних дел страны Игоря Клименко, Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом и в настоящее время призывает на военную службу большое количество женщин, граждан, не обладающих каким-либо военным опытом, а также бывших полицейских и военнослужащих.В опубликованном в издании материале также утверждается, что от ожидающегося контрнаступления украинской армии зависит дальнейший ход вооруженного конфликта. В случае неудачной для ВСУ попытки захватить территории оптимизм западных союзников Украины может быть подорван, что неизбежно скажется на оказываемой Киеву поддержке.