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Делегация из Швеции передала мэрии Харькова копии переписки гетмана Мазепы со шведскими властями

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Делегация из Швеции передала мэрии Харькова копии переписки гетмана Мазепы со шведскими властями

Харьков с рабочим визитом посетила группа шведских музейщиков и представителей национального архива. В составе делегации – Иоганна Фрис Маркевич – директор швецкого Нацархива, Хелен Ронлунд – директор шведского музея военной истории.

Официально обозначенная цель поездки – обмен опытом музейной и архивной работы. Однако ряд деталей встречи говорит о том, что «обмен опытом» больше похож на оказание дополнительной помощи киевскому режиму в плане переписывания история Украины.

Шведская делегация передала харьковской администрации копии карт XVII-XVIII веков, на которых помечены земли, которые сегодня находятся под контролем Киева. Также шведские гости передали мэрии Харькова копии переписки гетмана Ивана Мазепы со шведскими властями.



Судя по всему, теперь в Харьковских музеях будет с новой силой раскручиваться тема о «правильном выборе гетмана Мазепы, когда тот начал сотрудничество с прогрессивной Европой».

Напомним, что отношении Мазепы шведский король Карл XII выписал грамоту, где называл его «законным князем». Мазепа обещал шведам передать земли, которые сегодня входят в состав Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей Украины, а также Брянской И Курской областей РФ.

Первый заместитель мэра Харькова Александр Новак заявил о том, что теперь в шведских музеях «можно будет рассказать о героизме украинцев»:

Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество в архивном и музейном секторе. Вы – мужественные женщины, решившиеся приехать в Харьков, и мы благодарны, что вы проявили солидарность с нами и расскажете миру о Харькове – городе настоящих героев.
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13 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:39
    +2
    Еще раз.. И в известиях опубликовать мирные договоры швеции и россии. Все, фото.. И современный язык и тосты "о вечной дружбе" побежденных
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:11
      0
      Глядя на этот шведско-украинский сброд как не вспомнить обращение Эдуарда Лимонова к харьковчанам:
      Земляки, харьковчане!

      Я - писатель и известный российский политик, жил в Харькове до возраста 24 лет и впоследствии написал о нашем славном городе Харьковскую трилогию, романы "У нас была Великая Эпоха", "Подросток Савенко" "Молодой Негодяй", надеюсь они навсегда останутся памятником нашему великому городу.

      Однако я всегда воспринимал Харьков как пространство принадлежащее российской государственности.
      Когда в 1991 году в Беловежской пуще СССР разрубили по административным границам я по-настоящему горевал. Я понимал, что произошла трагедия.
      Украинская государственность, незрелая, зелёная и мстительная, была мелковата для такого мощного интеллектуального и научного центра как наш город.

      Крымчане собрали всю свою волю в кулак и нашли в себе силы покинуть государство Украину. И Россия не смогла от них отвернуться. Не смог отвернуться и президент РФ.

      Вы должны последовать примеру Крыма. Иначе вам не дадут жить спокойно и мирно преступники, оказавшиеся у власти.
      Город должен обратиться к России с просьбой о защите...."
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:40
    +2
    "мощи Бандеры" еще не готовят к перезахоронению в одном из храмов ПЦУ ?
  3. avia12005
    avia12005 Сегодня, 10:40
    +2
    Вопрос: И почему они доехали до Харькова?
    Ответ: Это не война, это СВО.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:42
    +1
    Вот вам и « братский народ». Каковы ,, герои,, токов и народ.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 10:44
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Каковы ,, герои,, токов и народ

      Не предал - не украинец!
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:43
    +3
    А что, Мазепа у них тоже национальный герой?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: Uprun
      А что, Мазепа у них тоже национальный герой?

      Да.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 10:58
        0
        Бороться с "москалями" чтобы лечь под шведа? А где гешефт для окраины?
  6. Luminman
    Luminman Сегодня, 10:43
    +2
    Куда скакуасы собираются ставить эту переписку?
    В свиной хлев что ли?
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:51
    +1
    Мазепа - поляк.
    Пусть бы Польше и передавали...
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:54
    +1
    Украинство - это религизное течение направленное на уничтожение русских, их культуры и истории. Жаль что об этом раньше упорно пытались забыть, а сейчас пытаются оправдать.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    0
    «обмен опытом» больше похож на оказание дополнительной помощи киевскому режиму в плане переписывания история Украины.
    Сегодня каждый стремится отметиться в помощи Киеву и не важно в чем она заключается - оружии или переписывании истории под себя. Почему бы не порадовать украинского обывателя тем, что предательство это оказывается "дело благородное", т.к. было направлено против русского царя.