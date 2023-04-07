Делегация из Швеции передала мэрии Харькова копии переписки гетмана Мазепы со шведскими властями

Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество в архивном и музейном секторе. Вы – мужественные женщины, решившиеся приехать в Харьков, и мы благодарны, что вы проявили солидарность с нами и расскажете миру о Харькове – городе настоящих героев.

Харьков с рабочим визитом посетила группа шведских музейщиков и представителей национального архива. В составе делегации – Иоганна Фрис Маркевич – директор швецкого Нацархива, Хелен Ронлунд – директор шведского музея военной истории Официально обозначенная цель поездки – обмен опытом музейной и архивной работы. Однако ряд деталей встречи говорит о том, что «обмен опытом» больше похож на оказание дополнительной помощи киевскому режиму в плане переписывания история Украины.Шведская делегация передала харьковской администрации копии карт XVII-XVIII веков, на которых помечены земли, которые сегодня находятся под контролем Киева. Также шведские гости передали мэрии Харькова копии переписки гетмана Ивана Мазепы со шведскими властями.Судя по всему, теперь в Харьковских музеях будет с новой силой раскручиваться тема о «правильном выборе гетмана Мазепы, когда тот начал сотрудничество с прогрессивной Европой».Напомним, что отношении Мазепы шведский король Карл XII выписал грамоту, где называл его «законным князем». Мазепа обещал шведам передать земли, которые сегодня входят в состав Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей Украины, а также Брянской И Курской областей РФ.Первый заместитель мэра Харькова Александр Новак заявил о том, что теперь в шведских музеях «можно будет рассказать о героизме украинцев»: