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Трамп заявил о том, что именно на Байдене лежит ответственность за «сдачу» Афганистана

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Трамп заявил о том, что именно на Байдене лежит ответственность за «сдачу» Афганистана

Экс-лидер США Дональд Трамп заявил о том, что именно на Байдене лежит ответственность за «сдачу» Афганистана. Так бывший глава Белого Дома отреагировал на попытки администрации действующего президента переложить свою вину за поспешный уход американских войск из этой страны в 2021 году на него самого.


Вот что политик написал об этом в социальной сети Truth Social:

Эти идиоты в Белом доме во главе с безнадёжным Джо Байденом уже дошли до того, что обвиняют теперь Трампа в их же некомпетентной сдаче Афганистана. Я пристально наблюдал за этой катастрофой вместе со всеми остальными.

Трамп обрушился с критикой на своего сменщика на посту президента США по той причине, что последний должен был отдать приказ об эвакуации, в первую очередь, гражданских лиц, а не военных. В результате всё, по его словам, привело к тому, что талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ), воспользовавшись ситуацией, перехватили американские вооружения и военную технику, общая стоимость которых оценивается в 85 млрд долларов. К тому же от их рук погибли и американские солдаты.

Стоит отметить, что на эту тему 45-й президент США уже как-то ранее высказывался, назвав это событие самым позорным моментом в истории страны. В Белом Доме же все обвинения отвергают, считая, что вывод войск с афганской территории был неизбежен, сославшись на то, что дальнейшее их присутствие никак не повлияло бы на улучшение обстановки в этом государстве. Теперь Трамп самым позорным в истории США событием называет уголовное дело, которое против него возбуждено в Америке.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:26
    +1
    Веселое занятие - вешать друг на друга собак.
    1. arkadiyssk
      arkadiyssk Сегодня, 12:19
      0
      А в чем вешание собак? Именно Трамп подписал в феврале 2020 года подписал соглашение с Талибаном о выходе США из Афгана в течении года. Именно Трамп, проиграв выборы, до февраля 2021 года так и не вывел остатки войск в 2500 чел. А из за его затягивания передачи власти Байдену, последний смог приступить к выводу только в апреле 21, и был вынужден заявить что до мая не успевает и вывод состоится к сентябрю, что и вызвало жесткий вариант эвакуации под давлением и взрывами талибана. Я считаю что именно Трамп пытался подставить Байдена под наковальню Афгана по факту его вступления в должность и у него почти получилось.
  2. Mister X
    Mister X Сегодня, 11:26
    0
    именно на Байдене лежит ответственность за «сдачу» Афганистана.

    Бабские склоки устроили на виду у избирателей
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:29
    0
    Интересно Трамп выведет из себя Байдена и Байден всё таки прокоментирует процесс на Трампом.Джо жёстко соблюдает табу на коментарии,Трамп этим и пользуется.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:35
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Интересно Трамп выведет из себя Байдена и Байден всё таки прокоментирует процесс на Трампом.Джо жёстко соблюдает табу на коментарии,Трамп этим и пользуется.

      Скорее всего Сонный Джо вообще не знает о том, что над Трампом устроили судилище. А если ему об этом и говорили в администрации президента, то он это уже давно забыл.
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 11:30
    0
    Трамп заявил о том, что именно на Байдене лежит ответственность за «сдачу» Афганистана

    Кто-то еще верит в миротворческие намерения Трампа?
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 11:35
    0
    Старичку только и осталось шуметь на другого старичка. А тому вообще всё до фени, он на пенсии президентом подрабатывает.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    0
    Эта пикировка на грани простого мордобоя будет продолжаться до окончания выборов. Поэтому в течении года еще услышим много интересного и захватывающего с обеих сторон. Политика - дело грязное, особенно в Америке.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:39
    0
    Кстати..В свете происходящего на Украине,эвакуация из Афганистана выолядит вполне логичным действием.Заштатники наверняка знали о будущей ситуации.А Боливар,как известно'не вывозит двоих.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:42
    0
    Трамп заявил о том, что именно на Байдене лежит ответственность за «сдачу» Афганистана

    Как у них там весело. wassat
  9. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:43
    0
    Давай Трамп дави убогих. Звездочки на погонах не просто так даются.Но не забывай, кто на Гоа твои авианосцы отправил. Не ну сойдемся на Ким Чен Ыр хороший парень
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:16
    -1
    Дедушке Дональду светит 136 лет тюрьмы. Будет много свободного времени как для написания мемуаров, так и для регулярных обзоров современной геополитики. wassat