Эти идиоты в Белом доме во главе с безнадёжным Джо Байденом уже дошли до того, что обвиняют теперь Трампа в их же некомпетентной сдаче Афганистана. Я пристально наблюдал за этой катастрофой вместе со всеми остальными.

Экс-лидер США Дональд Трамп заявил о том, что именно на Байдене лежит ответственность за «сдачу» Афганистана. Так бывший глава Белого Дома отреагировал на попытки администрации действующего президента переложить свою вину за поспешный уход американских войск из этой страны в 2021 году на него самого.Вот что политик написал об этом в социальной сети Truth Social:Трамп обрушился с критикой на своего сменщика на посту президента США по той причине, что последний должен был отдать приказ об эвакуации, в первую очередь, гражданских лиц, а не военных. В результате всё, по его словам, привело к тому, что талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ), воспользовавшись ситуацией, перехватили американские вооружения и военную технику, общая стоимость которых оценивается в 85 млрд долларов. К тому же от их рук погибли и американские солдаты.Стоит отметить, что на эту тему 45-й президент США уже как-то ранее высказывался, назвав это событие самым позорным моментом в истории страны. В Белом Доме же все обвинения отвергают, считая, что вывод войск с афганской территории был неизбежен, сославшись на то, что дальнейшее их присутствие никак не повлияло бы на улучшение обстановки в этом государстве. Теперь Трамп самым позорным в истории США событием называет уголовное дело, которое против него возбуждено в Америке.