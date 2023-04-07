«Без истребителей F-16 мы не одобрим расширение НАТО за счёт Швеции»: турецкие власти не поверили обещаниям США

Покупка F-16 Block 70 направлена на возмещение всей суммы или части из $1,4 млрд, потраченных Турцией в рамках программы F-35

Американский сенатор сказал: «Турция должна принять Швецию и Финляндию, тогда мы одобрим F-16». Тогда я заявил прямо: «Послушайте, сенатор, если вы настаиваете на этом, то мы говорим вам прямо противоположное – пока вы не поставите F-16, мы не одобрим членство Швеции». Что после этих слов произошло? Тишина, конечно. Они хотят просто застопорить этот процесс [передачу F-16]

После приобретения российской ЗРС С-400 Турцией Соединённые Штаты изгнали Анкару из проекта F-35, несмотря на то, что она уже успела сделать солидные финансовые вложения в реализацию программы закупки американского «стелс»-истребителя. Теперь турецкие власти пытаются вернуть эти средства, используя в качестве разменной монеты вопрос о расширении НАТО.Турция официально вышла из программы F-35 в сентябре 2021 года и в том же месяце запросила у США F-16 Block 70, сославшись на острую необходимость обновления парка истребителей. Речь идёт о заказе на 40 новых истребителей, 79 комплектов для модернизации и большого количества боеприпасов и запасных частей.- отмечается в издании SavunmaSanayiST.Как пояснил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын (которому Реджеп Эрдоган часто поручает ведение переговоров), в ходе обсуждения вопроса о членстве Швеции в НАТО представители США пытались добиться от Анкары инициативного решения.- отметил Калын.На фоне данных заявлений можно предположить, что одобрение членства Финляндии в НАТО стало уступкой Анкары в переговорах с Вашингтоном. Однако в случае с принятием в альянс Швеции турецкие власти намерены стоять до конца, не веря обещаниям американского руководства и намереваясь добиваться сначала передачи F-16.Этот случай многое говорит о внешней политике США и их репутации на международной арене: в мире уже не является секретом тот факт, что Вашингтон легко принимает на себя обязательства, но, получив желаемое, также непринужденно от них отказывается.Правда, нельзя забывать, что через месяц с небольшим в Турции - выборы президента. И решение по шведской заявке может измениться, учитывая переменчивость политики Анкары.