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«Без истребителей F-16 мы не одобрим расширение НАТО за счёт Швеции»: турецкие власти не поверили обещаниям США

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«Без истребителей F-16 мы не одобрим расширение НАТО за счёт Швеции»: турецкие власти не поверили обещаниям США

После приобретения российской ЗРС С-400 Турцией Соединённые Штаты изгнали Анкару из проекта F-35, несмотря на то, что она уже успела сделать солидные финансовые вложения в реализацию программы закупки американского «стелс»-истребителя. Теперь турецкие власти пытаются вернуть эти средства, используя в качестве разменной монеты вопрос о расширении НАТО.


Турция официально вышла из программы F-35 в сентябре 2021 года и в том же месяце запросила у США F-16 Block 70, сославшись на острую необходимость обновления парка истребителей. Речь идёт о заказе на 40 новых истребителей, 79 комплектов для модернизации и большого количества боеприпасов и запасных частей.

Покупка F-16 Block 70 направлена на возмещение всей суммы или части из $1,4 млрд, потраченных Турцией в рамках программы F-35

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

Как пояснил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын (которому Реджеп Эрдоган часто поручает ведение переговоров), в ходе обсуждения вопроса о членстве Швеции в НАТО представители США пытались добиться от Анкары инициативного решения.

Американский сенатор сказал: «Турция должна принять Швецию и Финляндию, тогда мы одобрим F-16». Тогда я заявил прямо: «Послушайте, сенатор, если вы настаиваете на этом, то мы говорим вам прямо противоположное – пока вы не поставите F-16, мы не одобрим членство Швеции». Что после этих слов произошло? Тишина, конечно. Они хотят просто застопорить этот процесс [передачу F-16]

- отметил Калын.

На фоне данных заявлений можно предположить, что одобрение членства Финляндии в НАТО стало уступкой Анкары в переговорах с Вашингтоном. Однако в случае с принятием в альянс Швеции турецкие власти намерены стоять до конца, не веря обещаниям американского руководства и намереваясь добиваться сначала передачи F-16.

Этот случай многое говорит о внешней политике США и их репутации на международной арене: в мире уже не является секретом тот факт, что Вашингтон легко принимает на себя обязательства, но, получив желаемое, также непринужденно от них отказывается.

Правда, нельзя забывать, что через месяц с небольшим в Турции - выборы президента. И решение по шведской заявке может измениться, учитывая переменчивость политики Анкары.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:12
    +1
    Полосатым проще султана свалить, чем расстаться с баблом.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:14
    +2
    Узнаю турок...и с России гешефт имеют и с НАТО и с США...вот хитрозадые мамлюки.
    Не забывают еще нам свинью подкладывать из за санкций.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:16
    +1
    А каа же куды в Швеции?А!Ну конечно.Восточный базар..
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:17
    +1
    Эрдоган продолжай ,пусть США определяются кто для них важнее ,Турция или Греция.
  5. cadaver
    cadaver Сегодня, 11:24
    -1
    В итоге Турция получит свои истребители, США за них деньги, а Швеция вступит в НАТО. Внутренние разборки, которые при любом раскладе делают НАТО сильнее. Зачем здесь эта новость, кто-то здесь увидел положительные стороны для России?
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:27
    0
    Можно радоваться, что Анкара так нагло предъявляет представителям США.
    Но делает она это без оглядки на Москву.
    Почему?
    Потому, что не считает нужным.
    Почему?!
    Потому, что не боится.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 11:27
    0
    Два торгаша на восточном базаре..... если деньги прилипли к рукам янков,то кто ж их захочет возвращать,даже таким экзотическим способом..он ещё и должен останется ....не простят султану такой наглости,ой,не простят!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    0
    пока вы не поставите F-16, мы не одобрим членство Швеции
    Звучит грозно, но чем закончится? А наверное тем же чем и с Финляндией.
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:38
    0
    Турция с каждым разом становится для меня эталоном дипломатии.
    Список специалистов , которых нужно пригласить к нам на работу из Турции, растет. К работникам Байрактара, можно пригласить дипломатов.
  10. PavelT
    PavelT Сегодня, 11:41
    +1
    Правильно сделали, что США не поверили. Сначала истребители, потом одобрение насчет Швеции. Иначе обманут.
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:49
    +1
    Хм..
    США хорошо зарабатывает и считает деньги.
    Турция хорошо знает как помочь потратить заработанные деньги.
    Торга небудет- у кого пресс лучше , тот и сожмет.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:24
    0
    Можно утром стулья, вечером деньги. Можно, но деньги вперед.