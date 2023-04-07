ISW объявил, что российское командование якобы создаёт спецподразделения «Штурм Z» для ведения городских боёв

Роты «Шторм Z» предназначены для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи

В то время как фронтовые новости говорят о некоей стабилизации ситуации в зоне СВО, с обеих сторон активизировалось противостояние в информационном пространстве. После появления в сети «сенсационных» данных о подготовке США и НАТО украинской армии к наступлению, якобы полученных российской разведкой из недр Пентагона, наступила очередь «ответного удара» со стороны противника.Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российское армейское командование в условиях секретности якобы формирует и усиленно обучает специальные подразделения «Штурм Z» для ведения городских боев и действий в сложных географических районах. Американские аналитики ссылаются на офицера запаса ВСУ, который якобы заполучил и опубликовал документ, в котором описывается набор личного состава для формирования новых рот.— сообщают американские аналитики.Из полученных «секретных материалов» стал известен состав новых подразделений. Общий состав роты будет укомплектован ста военнослужащими, структурно в подразделение войдут четыре отделения захвата и четыре отряда огневой поддержки по десять бойцов каждое. Инженерно-саперная группа состоит из пяти военнослужащих, также в каждой роте будет разведывательная группа (восемь человек), медицинская группа из трех медиков и два оператора БПЛА. Командное подразделение роты будет состоять из двух офицеров.При этом ISW отмечает, что пока формирование новых штурмовых подразделений происходит вне стандартной структуры Вооруженных сил России. По этой причине не ясно, как «Штурм Z» будут интегрированы в общевойсковые подразделения и командную структуру ВС РФ.Вероятнее всего, дислоцированы роты «Штурм Z» будут в ДНР на линии фронта Авдеевка-Донецк в отдельных мотострелковых бригадах и полках, сообщается в публикации института. Личный состав действующих подразделений ВС РФ, укомплектованный этими ротами, будет проходить от 10 до 15 дней переподготовки для боевого слаживания. Предположительно, новые штурмовые подразделения будут приданы для усиления 8-й общевойсковой армии ЮВО и 1-го армейского корпуса, сформированного из добровольческих подразделений НМ ДНР, а также войдут в состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ВС РФ.Американские эксперты, пишущие регулярные отчеты о событиях в зоне СВО по данным исключительно из украинских источников, объясняют появление новых штурмовых отрядов «неудачами» российских войск в ходе наступательных действий на Донецком направлении.