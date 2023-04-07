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ISW объявил, что российское командование якобы создаёт спецподразделения «Штурм Z» для ведения городских боёв

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ISW объявил, что российское командование якобы создаёт спецподразделения «Штурм Z» для ведения городских боёв

В то время как фронтовые новости говорят о некоей стабилизации ситуации в зоне СВО, с обеих сторон активизировалось противостояние в информационном пространстве. После появления в сети «сенсационных» данных о подготовке США и НАТО украинской армии к наступлению, якобы полученных российской разведкой из недр Пентагона, наступила очередь «ответного удара» со стороны противника.


Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российское армейское командование в условиях секретности якобы формирует и усиленно обучает специальные подразделения «Штурм Z» для ведения городских боев и действий в сложных географических районах. Американские аналитики ссылаются на офицера запаса ВСУ, который якобы заполучил и опубликовал документ, в котором описывается набор личного состава для формирования новых рот.

Роты «Шторм Z» предназначены для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи

— сообщают американские аналитики.

Из полученных «секретных материалов» стал известен состав новых подразделений. Общий состав роты будет укомплектован ста военнослужащими, структурно в подразделение войдут четыре отделения захвата и четыре отряда огневой поддержки по десять бойцов каждое. Инженерно-саперная группа состоит из пяти военнослужащих, также в каждой роте будет разведывательная группа (восемь человек), медицинская группа из трех медиков и два оператора БПЛА. Командное подразделение роты будет состоять из двух офицеров.

При этом ISW отмечает, что пока формирование новых штурмовых подразделений происходит вне стандартной структуры Вооруженных сил России. По этой причине не ясно, как «Штурм Z» будут интегрированы в общевойсковые подразделения и командную структуру ВС РФ.

Вероятнее всего, дислоцированы роты «Штурм Z» будут в ДНР на линии фронта Авдеевка-Донецк в отдельных мотострелковых бригадах и полках, сообщается в публикации института. Личный состав действующих подразделений ВС РФ, укомплектованный этими ротами, будет проходить от 10 до 15 дней переподготовки для боевого слаживания. Предположительно, новые штурмовые подразделения будут приданы для усиления 8-й общевойсковой армии ЮВО и 1-го армейского корпуса, сформированного из добровольческих подразделений НМ ДНР, а также войдут в состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

Американские эксперты, пишущие регулярные отчеты о событиях в зоне СВО по данным исключительно из украинских источников, объясняют появление новых штурмовых отрядов «неудачами» российских войск в ходе наступательных действий на Донецком направлении.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:24
    +4
    Этот бред не стоит даже комментировать. Один отставной офицер ВСУ заполучил.....
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: Uprun
      Этот бред не стоит даже комментировать. Один отставной офицер ВСУ заполучил.....

      То что ссылка на кого то кто когда то что то получил - явный бред. Но в Советской армии во время ВОВ при ведении боев в городе (начиная с Сталинградской битвы) отлично зарекомендовали себя штурмовые группы. Автоматчики, сапер, пулеметчик и связь... Так и чистили от фашистов города.
      Так что информация имеет право на существование. Возможно противник, свои страхи выдает за уже свершившийся факт, но как бы то ни было идея малочисленных групп, зачищающих районы городов не нова и действует уже сейчас
  2. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 11:30
    +2
    "Штурм Z"наименование явно вымысел,но подразделения с похожими задачами. Создавались ещё в ВОВ. Так что"Америка открыта"
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:34
    +1
    Даже если и так им какое дело до этого.
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: BARKAS
      Даже если и так им какое дело до этого.

      С амерами создание такого подразделения не согласовали предварительно. Вот они и требуют не создавать такие группы! Они ж гегемоны! negative
  4. Комментарий был удален.
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 11:40
    +1
    Ну штурмовые части были и вов, они усиленно тренировались к ним придавались или танк или самоход,орудие или миномет . Ну а насчёт источника который слил ,сколько у нас живёт военных пенсов с укро корнями Белгород, Курск и т.д. все что рядом с 404. Премьер летун последний с гражданством РФ и пропиской в области.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:41
    +1
    А "Вагнер" встроить в ВС РФ нам этические нормы не позволяют что-ли? Их специализация вроде.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      А "Вагнер" встроить в ВС РФ нам этические нормы не позволяют что-ли?
      Так по сути, описанные штурмовые группы – это и есть «Вагнер», только уже в армейском варианте. У меня давно было такое впечатление, что «Вагнер» – это отработка системы, для последующего внедрения в армейские структуры.
      Или вам обязательно нужна преемственность названия?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    0
    Американские аналитики ссылаются на офицера запаса ВСУ, который якобы заполучил и опубликовал документ,
    А вот британская разведка говорит... Поляки с прибалтами тоже не отстают. И у каждого свой "офицер запаса ВСУ". ISW в своих материалах лучше ни на кого не ссылаться, а тем более "запасников ВСУ", будет выглядеть более достоверно
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:03
    -1
    Вот это должно было бы созданно еще до войны.Добавил бы сюда расчеты минометов для прикрытия и подавления врага.Ну и дальше БМПТ,танки с усиленной защитой ,т.е оборудованные КАЗ с возможностью работы и защиты танка с верхнего рубежа атаки.Кстати был репортаж с полигона где-то в Белоруссии и именно там показывали эти подразделения.Да ,в репортаже рассказывали,что упор делается на отработку действий в городе и сложных географических точках.Еще там указали! 500 инструкторов прошедших войну и выделенных специально для подготовки.Может этот репортаж и "родил"данное предположение.
  9. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:07
    0
    Ещё в первую мировую немцы пришли к идее штурмовых групп в условиях позиционного тупика, так что вполне, хотя источник конечно сомнительный
  10. lubesky
    lubesky Сегодня, 12:15
    0
    Чушь конечно. Рецепт штурмовой городской группы прост и известен в общем подходе с ВОВ.
    - группа небольшая 12-20 штурмовиков
    - обеспечение темпа штурма - первая группа, группа огневой поддержки, резервная группа для выхода или ротации первой группы, закрепиться на позиции до подхода регулярных сил
    - повышенное огневое могущество группы с огнём подавления противника
    - необходима специальная самоходная усиленная броня с калибром и БК противо бетонного типа, автоматическим гранатомётом
    - качественное инженерно-саперное обеспечение штурма
    - снайперское прикрытие, миномётный огонь в тыл противника должны обеспечивать линейные части на передке

    В принципе я предлагаю лучше восстановить и довести, адаптировать к реалиям группы штурмового инженерного разграждения СССР в составе инженерно-саперных частей с распределением их по частям второй линии.