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В ВМС США заявили о задержке производства компанией Boeing нового БПЛА-заправщика MQ-25A Stingray

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В ВМС США заявили о задержке производства компанией Boeing нового БПЛА-заправщика MQ-25A Stingray

Перспективный БПЛА-заправщик MQ-25A Stingray, который разрабатывается компанией Boeing для ВМС США, не будет готов к указанному в контракте сроку. Первое развертывание вышеупомянутых беспилотников на борту авианосца «Теодор Рузвельт» теперь ожидается в 2026 году, сообщает USNI News со ссылкой на одного из руководителей программы – контр-адмирала Тедфорда.


Мы испытываем некоторые проблемы с производственной готовностью MQ-25. Люди не понимают, насколько крупный этот беспилотник. Он такой же длинный, как F-18, с размахом крыльев E-2. Это совсем немаленький дрон

- заявил военный.

В материале говорится, что представители Boeing также подтвердили увеличение сроков для выполнения заказа.

Мы справились с трудностями, возникшими на ранних стадиях разработки. В то же время, проблемы с качеством в сочетании с затяжными последствиями COVID-19 повлияли на наш график, но мы не свернули с намеченного пути

- заявили в компании.

USNI News напоминает, что в 2018 году Boeing выиграла контракт на сумму 805 миллионов долларов на разработку четырех БПЛА-заправщиков Stingray до августа 2024 года. Первый испытательный полет прототипа аппарата состоялся уже в 2019 году.

В свою очередь, в 2020 году ВМС США заключили с компанией контракт на сумму 84,7 миллиона долларов еще на три самолета. В общей сложности служба стремится получить парк из 73 таких заправщиков, потратив на это 1,3 млрд долларов.

Напоследок в статье приводятся данные о возможностях перспективного БПЛА. Так, согласно заявлениям разработчика, MQ-25A Stingray будет иметь грузоподъемность более 7 тонн и сможет летать на расстояния до 930 км.
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:22
    0
    Дрон - заправщик ,перед каждой посадкой на авианосец ,выдаёт сообщение на пункт управления : Банзай! Что в программе посадки не прописано! bully
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:29
    +1
    wassat
    Дорогой наш Боинг, в котором нихрена нормально не работает))) Они с заправщиками вообще профи. И не только)))
    https://afirsov.livejournal.com/870789.html
    Убыток за первый квартал 2023 - 500 млн, за последний 2022 - 1,1 лярда. В основном из-за криво сделаных "франкенштейнов"-заправщиков КС-46. Но там не только , Дримлайнеры, космическая программа и разумеется любимые наши ныряющие Боинги пассажирские, что так и стоят на приколе - прибыли тоже не добавляют