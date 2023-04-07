В ВМС США заявили о задержке производства компанией Boeing нового БПЛА-заправщика MQ-25A Stingray

Мы испытываем некоторые проблемы с производственной готовностью MQ-25. Люди не понимают, насколько крупный этот беспилотник. Он такой же длинный, как F-18, с размахом крыльев E-2. Это совсем немаленький дрон

Мы справились с трудностями, возникшими на ранних стадиях разработки. В то же время, проблемы с качеством в сочетании с затяжными последствиями COVID-19 повлияли на наш график, но мы не свернули с намеченного пути