С интересным предложением выступил папа римский Франциск. Глава католической церкви предложил установить на Украине двухнедельное перемирие, начиная с 9 апреля. Об этом сообщили в союзе староверов, поддерживающем информационное сотрудничество с Ватиканом.Как считает папа римский, такое перемирие необходимо в связи с приближающимся наступлением священного праздника Пасхи, который отмечают и католики, и православные. Правда, вызывают большие вопросы сроки предложенного перемирия.Известно, что как раз на вторую половину апреля – май 2023 года украинская сторона анонсировала контрнаступление на освобожденные Россией территории. Если перемирие будет заключено, то ВСУ получат возможность спокойно подготовиться к контрнаступлению.Как известно, в отличие от России, Украина не спешит соблюдать имеющиеся обязательства в случае подобных договоренностей. Поэтому объявление перемирия, как ранее уже показывала практика, не будет означать прекращения обстрелов с украинской стороны. Но зато ВСУ получат возможность концентрировать свои силы, не опасаясь ударов российских войск.Все «миротворческие» инициативы Ватикана не вызывают доверия. Понятно, что папа римский и его окружение сочувствуют украинской стороне, тем более, что вся католическая Европа входит в блок НАТО и оказывает непосредственную поддержку Украине, а Польша – один из оплотов «святого престола» - является ближайшим союзником киевского режима. Поэтому к таким предложениям Франциска стоит относиться с большой осторожностью, осознавая их подлинные цели никоим образом не выгодны российской стороне.