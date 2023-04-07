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Папа римский предложил двухнедельное перемирие в украинском конфликте с 9 апреля

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Папа римский предложил двухнедельное перемирие в украинском конфликте с 9 апреля

С интересным предложением выступил папа римский Франциск. Глава католической церкви предложил установить на Украине двухнедельное перемирие, начиная с 9 апреля. Об этом сообщили в союзе староверов, поддерживающем информационное сотрудничество с Ватиканом.


Как считает папа римский, такое перемирие необходимо в связи с приближающимся наступлением священного праздника Пасхи, который отмечают и католики, и православные. Правда, вызывают большие вопросы сроки предложенного перемирия.

Известно, что как раз на вторую половину апреля – май 2023 года украинская сторона анонсировала контрнаступление на освобожденные Россией территории. Если перемирие будет заключено, то ВСУ получат возможность спокойно подготовиться к контрнаступлению.

Как известно, в отличие от России, Украина не спешит соблюдать имеющиеся обязательства в случае подобных договоренностей. Поэтому объявление перемирия, как ранее уже показывала практика, не будет означать прекращения обстрелов с украинской стороны. Но зато ВСУ получат возможность концентрировать свои силы, не опасаясь ударов российских войск.

Все «миротворческие» инициативы Ватикана не вызывают доверия. Понятно, что папа римский и его окружение сочувствуют украинской стороне, тем более, что вся католическая Европа входит в блок НАТО и оказывает непосредственную поддержку Украине, а Польша – один из оплотов «святого престола» - является ближайшим союзником киевского режима. Поэтому к таким предложениям Франциска стоит относиться с большой осторожностью, осознавая их подлинные цели никоим образом не выгодны российской стороне.
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39 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:40
    +9
    Особенно Артемовске. Запад делает все, что бы если не спасти ситуацию, то выиграть еще время для ВСУ.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 12:11
      0
      Как будто в Артёмовске что то глобальное решается
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 12:18
        0
        В него вливаются резервы, предназначенные для приазовского наступления. Которое пока начать невозможно. А чем они меньше, тем меньше вероятность его успеха.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 12:27
        0
        папа римский..... перемирие необходимо в связи с приближающимся наступлением священного праздника Пасхи

        Хммм, опыт показывает, что все перемирия бандеровскому режиму не касаются, даже если инициатива исходит от самого папы. Это уже пройденный этап.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Запад делает все, что бы если не спасти ситуацию, то выиграть еще время для ВСУ.

      И верховный представитель чужой веры, который не замечает уничтожение православных храмов и православия, пускает слезу и "жаждет перемирия" для сектантов, униатов католиков, идя на поводу у фашистского режима и их хозяев, это уже самый страшный грех .
  2. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 11:40
    +13
    Да, да, чтобы всуки смоли сконцентрироваться для удара? Католикам веры нет, они еще за свои крестовые походы не ответили
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:58
      +3
      Коротко:
      Пусть с бесами замиряется.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:41
    +3
    Да ну?Это вы православным на Украинп для начала попробуйте обьяснить.
  4. Hyperion
    Hyperion Сегодня, 11:46
    0
    Снова на грабли? Текст Вашего комментария слишком короткий, но важный.
  5. norbert
    norbert Сегодня, 11:48
    +9
    он бы лучше попытался разобраться с гонениями на церковь на украине, тогда бы я поверил в его благие намерения, но не в этот раз
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:49
    +4
    Может кто забыл, в прошлом году тоже было римское перемирие. Потом пришлось жестить добруволю.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 11:49
    +2
    Пусть у себя в Ватикане сидит и не жужжит
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:50
    +4
    Папа римский не в курсе ,что у русских если красят ,а потом бьют яйца значит ,пришла пасха.Я не против,только будем использовать фаберже сатанистов у них святого ни чего не осталось.
  9. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:50
    +1
    Так. Вера Верой, а папа римский всего лишь поп. Раскольников не поддерживает ни Римская церковь и не Русская Православная. Про Униатов тупа промолчу
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:50
    +6
    А что папа думает о «Киево-Печерской лавре» , сожженных и захваченных храмах УПЦ? Молчит, не осуждает и вдруг -"пермирие" . Образчик лицимерия и боязни своих "хозяев" . А Бога , думаю он совсем не боится.
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 12:01
      +1
      Он в Бога не верит hi
      Текст вашего комментария не только короткий, но еще и умный yes
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:02
      +1
      А Бога , думаю он совсем не боится.

      Люди наделённые властью, чаще всего уже не служат Богу, но часто считают что Бог должен служить им.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:50
    +5
    На то и Ватикан с Папой, чтобы при возникновении проблем у нациков помочь им в их преодолении. Может сначала католическая церковь покается за грехи тяжкие совершенные в период 2 МВ, за активную помощь фашистам, а уж потом начнет призывать к чему бы то ни было.
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:51
    +1
    Для любого перемирия должны быть реальные основания: 1) наличие организационных вопросов у обеих сторон для решения гуманитарных проблем, 2) вероятность переведения конфликта в дипломатическое русло. Все остальные причины для перемирия являются лишь способом обмана противника.
  13. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:51
    +2
    Глава католической церкви предложил установить на Украине двухнедельное перемирие, начиная с 9 апреля.
     Иными словами,папачос Римский,не за мир,а за продолжение войны.У него свои интересы, с начала УПЦ, а потом и глядишь повторение Брестской унии 1596.С развалом Союза,всё быстрее и быстрее ,возвращаемся в прошлое и причём в далёкое.
  14. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 11:54
    +1
    Les ukronazis ne respectent rien , et ont montré qu'ils ne respectaient pas les trêves, mais s'en servent pour se renforcer. Le pape joue la carte des pourris de l'otan, et se moque des vies humaines : il n'a jamais cherché à défendre les gens du Donbass contre les bombardements ukrainiens qui ont duré depuis 2014 et fait 14000 morts chez les civils innocents. La Russie serait bien stupide d'offrir cette pause aux criminels naeis de kiev.
  15. cmax
    cmax Сегодня, 11:55
    +6
    Как написал Стрелков -
    Жду воплей радостной поддержки со стороны МИДа РФ. Такого "перемирия" у нас еще не была - была куча "школьных", "зерновых", "пасхальных", а тут новое - "папское" можно односторонне объявить! - Нельзя! Нельзя упускать такую великолепную возможность дать провести себя за нос еще разок!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:01
      -3
      Стрелков ещё не на передовой ,совсем за немог что-ли.Реконструкцией занимается " Илья Муромец" на печи.
  16. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:00
    +2
    Даже немного странно, каким непостижимым образом благое пожелание добра мирным человеком может обернуться крупным злом, кровопролитием и коварством. А ведь обернется обязательно. Но папа скажет, что он тут не при чем: он добра желал, а остальное его не касается. request
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:01
    +1
    Хватит, на "Рождество" отдохнули уже...
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:02
    +1
    Ага, вовремя папик вылез. А тут и Блинкен говорит что через две недели будут готовы,если не мешать сильно. Ну а просьбы штатов для папика святое, надо выполнять, одно дело делают, крышуют нацистов.
  19. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:08
    +1
    Да нет Папа,не выйдет.Перегруперовка,пополнение и т.д не пройдет.И не нужно это вуалировать гуманностью.Лучше Папа разберись,что эти дьявольские черти творят с церквями и прихожанами.А потом уже политика и война.
  20. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:08
    +1
    Что все так плохо, без перегруппировки подвоза новых резервов уже не как, Надеюсь что за нос верховного в очередной раз не проведут. Уже все признались что минские соглашения нужны им были для перевооружения украинцев, не трудно догадаться на что будет потрачено время светлого праздника.
  21. notingem
    notingem Сегодня, 12:11
    +1
    Этот то куда лезет ? Совсем башню заклинило
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:28
      0
      Что папа римский, что генсек ООН- пустое место. Их слова ничего не значат и авторитет- ноль.
  22. vadi64
    vadi64 Сегодня, 12:13
    +2
    Этот "голубок" засланный: ни одному слову ЭТИХ не верю
  23. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:14
    +2
    А что там с Киево-Печерской Лаврой,Папаша ?! А как там с перемирием с УПЦ ?!
    Курите, миро,уважаемый......
    1. notingem
      notingem Сегодня, 12:22
      0
      Папаша закурить не найдется ?................Ты чо глухонемой ?
  24. Михаил Тында
    Михаил Тында Сегодня, 12:15
    +2

    Так в чем был не прав Иосиф Виссарионович?
  25. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 12:19
    0
    Через пару недель, может месяц, Киев пойдет в атаку, об этом даже ленивые пишут.
    Абрамсы , леопарды, прочая дребедень эшелонами идет на Украину.
    А у нас всё готово к встрече? Что то подозрительно тихо с нашей стороны. Не придется в авральном порядке вторую волну мобилизации летом проводить?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:26
      0
      амбрамсов еще не одного не поставили, будут только к осени
  26. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:23
    0
    Ничего не имею против этого персонажа, но... Видимо не хватает времени на подготовку анонсированного наступления - подвоз техники, кадров итд вот и подключают служителей культа. Запад недоговоропригоден.
  27. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:26
    0
    Папа Римский и тут, своё жало суёт. Пусть со своими кардиналами разберётся, сначала.
  28. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:27
    0
    Папа римский предложил
    . Прям таки папа и предложил??? Так то сообщалось, что папа чутка живой, а все заявления, инициативы, организуют пара приближенных лиц, имеющих "доступ к телу"... а среди них не то что дружественных, нейтральных в нашу сторону нет, не было и не будет! Там ВРАГ!