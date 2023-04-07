В кадр попала зачистка бронегруппой ВС РФ позиции ВСУ западнее Кременной

В сети появилось видео, на котором запечатлена зачистка бронегруппой российской армии позиции боевиков киевского режима в лесопосадке под Кременной.
На снятых с беспилотника кадрах можно увидеть, как бронегруппа из шести единиц бронетехники после проведенной артподготовки буквально ворвалась на позицию, удерживаемую боевиками, после чего высадившаяся десантная группа приступила к зачистке опорного пункта. Дело было доведено до конца. В итоге российские войска переместились ещё на несколько сотен метров, заняв очередной рубеж обороны противника.
Также сообщается, что несмотря на отсутствие существенных изменений на линии боевого соприкосновения в районе Кременной, российская армия продолжает наступательные действия в Серебрянском лесном массиве, а также штурмует позиции боевиков в районе балки Журавка.
С переменным успехом ведутся плотные встречные бои у населенного пункта Новоселовское. По всей линии фронта продолжаются артиллерийские дуэли. Российская артиллерия наносила удары по позициям противника в населенных пунктах Торское, Стельмаховка, Крахмальное, Масютовка, Каменка и Тополя.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировкой российских войск удалось пресечь попытку контратаки ВСУ в районе населенного пункта Северск. Также были нанесены удары по позициям украинской армии в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР. В результате было уничтожено более 80 боевиков киевского режима, а также боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.