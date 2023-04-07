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В кадр попала зачистка бронегруппой ВС РФ позиции ВСУ западнее Кременной

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В кадр попала зачистка бронегруппой ВС РФ позиции ВСУ западнее Кременной

В сети появилось видео, на котором запечатлена зачистка бронегруппой российской армии позиции боевиков киевского режима в лесопосадке под Кременной.


На снятых с беспилотника кадрах можно увидеть, как бронегруппа из шести единиц бронетехники после проведенной артподготовки буквально ворвалась на позицию, удерживаемую боевиками, после чего высадившаяся десантная группа приступила к зачистке опорного пункта. Дело было доведено до конца. В итоге российские войска переместились ещё на несколько сотен метров, заняв очередной рубеж обороны противника.



Также сообщается, что несмотря на отсутствие существенных изменений на линии боевого соприкосновения в районе Кременной, российская армия продолжает наступательные действия в Серебрянском лесном массиве, а также штурмует позиции боевиков в районе балки Журавка.

С переменным успехом ведутся плотные встречные бои у населенного пункта Новоселовское. По всей линии фронта продолжаются артиллерийские дуэли. Российская артиллерия наносила удары по позициям противника в населенных пунктах Торское, Стельмаховка, Крахмальное, Масютовка, Каменка и Тополя.

Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировкой российских войск удалось пресечь попытку контратаки ВСУ в районе населенного пункта Северск. Также были нанесены удары по позициям украинской армии в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР. В результате было уничтожено более 80 боевиков киевского режима, а также боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.
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4 комментария
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:09
    -4
    В итоге российские войска переместились ещё на несколько сотен метров

    СВО - "Специальная военная операция" - "Странная военная операция" - "Столетняя военная операция?"...
    К сожалению...
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:25
      +1
      откровенно говоря, видео не дает представление - куда работала артиллерия и куда высадился десант... деревья все посечены, но это -от разрывов в начале видео?
      И если касаться видео ряда боевых действий, как такового - качество подачи материала у врага намного лучше, скажем то же музыкальное сопровождение соответствует картинке на экрана.. Одним словом, я подвожу вот к чему - Первому каналу, а в частности Эрсту - просто необходимо помочь ребятам которые выкладывают видосы - на противника работает Голливуд, у нас военкоры сами клеят и накладывают звук ... Сейчас в мире все смотрят картинку...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:12
    -3
    Вот она современная война ,ВСУ тоже будет использовать в наступлении эту же тактику?Ломать оборону в лоб - замечаешься.Моё мнение ВСУ сейчас разведыват нашу оборону ,чтобы не было для них сюрпризов.Они будут действовать в режиме он лайн ,все действия тщательно координируя.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:14
      +1
      ВСУ тоже будет использовать в наступлении эту же тактику?
      Вопрос целесообразности, с другой стороны тоже подобные видео есть...