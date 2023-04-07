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Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины

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Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины

Американское агентство Standard & Poor’s (S&P Global Ratings), специализирующееся на аналитических исследованиях финансовых рынков, снизило кредитный рейтинг на долгосрочной основе в отношении государственного долга Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC».


Что же касается рейтинга в инвалюте, рассчитанного на краткосрочную перспективу, то он остался на уровне «C». В национальной валюте оба рейтинга также остались неизменными: долгосрочный находится на отметке «CCC+», в то время как краткосрочный – на уровне «C».

Стоит отметить, что столь негативный прогноз в этом отношении был дан аналитиками компании в связи с опасениями, вызванными планами правительства Украины по реструктуризации своего внешнего долга уже к середине следующего года. Специалисты сослались и на боевые действия, которые тоже вносят здесь неопределённость, в результате чего власти вынуждены выполнять свои обязательства по обслуживанию суверенного долга в основном в гривнях, нежели в иностранной валюте.

В то же время оно оставляет за собой право повысить рейтинговые показатели в иностранной валюте в случае исключения коммерческого долга из плана возможной реструктуризации. Также это должно быть обусловлено и улучшением среднесрочной макроэкономической ситуации.

Кстати говоря, ранее Bloomberg уже сообщал о том, что понижение рейтинга S&P ставит Украину на один уровень с одной из беднейших стран мира – Эфиопией. Погашение долга может обернуться серьёзными последствиями для Киева ещё и по той причине, что на сегодняшний день его основным кредитором является МВФ, чьи займы обходятся государству дороже в отличие от займов у других доноров.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    0
    У воюющей страны подвергающейся ударам по всей территории, есть ещё финансовый рейтинг?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:21
      0
      А почему бы им и не быть?Я так понимаю,еще не вся территортя в залоге?А так бы бабло не отслюнивали
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    0
    Странно, что у Украины еще есть, что снижать. Особенно касательно кредитного рейтинга. В долгах, как шелках, большая часть поступающих кредитов идет на обслуживание внешнего долга. Реструктуризация стала, как здравствуйте, кроме этого вообще звучат голоса о списании долга, как стране воюющей за западную "демократию". Даже рейтинги Запад подгоняет, чтобы были основания продолжать давать кредиты.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:21
    0
    И чем это грозит Украине? Ей перестанут поставлять оружие? А наемники все разбегутся?
  4. мазута
    мазута Сегодня, 12:22
    +1
    Какой может быть вообще рейтинг у страны -банкрота,живущей на западные кредиты?Ну как живущей,только ведущей войну против России.Страна-помойка для обогащения запада и укроверхушки под лозунгами демократии, половых извращений,торговли органами и оружием.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:25
      0
      Какой может быть вообще рейтинг у страны -банкрота,живущей на западные кредиты?
      Кредитный...
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 12:25
    0
    Толи дело Fitch! Которое снизило рейтинг правительства США до мусорного. Кстати российский филиал этой конторы в двухтысячных возглавляла Екатерина, по фамилии Великая. Это факт. Из Наглии но все равно приятно
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:26
    0
    а у побирушек был кредитный рейтинг?!!!
    или это оценка оставшихся земель?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:30
    0
    После нашей победы ,предлагаю западу отдавть долги Украины - Рейтингами.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:30
    0
    А потом придут польские и венгерские коллекторы, будут долги выбивать плоскогубцами и паяльником.
  9. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 12:32
    0
    Кстати говоря, ранее Bloomberg уже сообщал о том, что понижение рейтинга S&P ставит Украину на один уровень с одной из беднейших стран мира – Эфиопией.

    У России уже год рейтинг ССС-.
    Все эти рейтинги - одна политика
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:33
    0
    Если вспомнить, то буквально год назад эти ребята и наш, российский кредитный рейтинг понизили до тех же самых ССС, и даже до ССС-, а на сегодня вообще перевели в категорию SD/SD
    А теперь сравните состояние нашей экономики и экономики Украины
    И как? Будем и дальше верить этим друзьям из S&P?