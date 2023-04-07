Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины

Американское агентство Standard & Poor’s (S&P Global Ratings), специализирующееся на аналитических исследованиях финансовых рынков, снизило кредитный рейтинг на долгосрочной основе в отношении государственного долга Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC».Что же касается рейтинга в инвалюте, рассчитанного на краткосрочную перспективу, то он остался на уровне «C». В национальной валюте оба рейтинга также остались неизменными: долгосрочный находится на отметке «CCC+», в то время как краткосрочный – на уровне «C».Стоит отметить, что столь негативный прогноз в этом отношении был дан аналитиками компании в связи с опасениями, вызванными планами правительства Украины по реструктуризации своего внешнего долга уже к середине следующего года. Специалисты сослались и на боевые действия, которые тоже вносят здесь неопределённость, в результате чего власти вынуждены выполнять свои обязательства по обслуживанию суверенного долга в основном в гривнях, нежели в иностранной валюте.В то же время оно оставляет за собой право повысить рейтинговые показатели в иностранной валюте в случае исключения коммерческого долга из плана возможной реструктуризации. Также это должно быть обусловлено и улучшением среднесрочной макроэкономической ситуации.Кстати говоря, ранее Bloomberg уже сообщал о том, что понижение рейтинга S&P ставит Украину на один уровень с одной из беднейших стран мира – Эфиопией. Погашение долга может обернуться серьёзными последствиями для Киева ещё и по той причине, что на сегодняшний день его основным кредитором является МВФ, чьи займы обходятся государству дороже в отличие от займов у других доноров.