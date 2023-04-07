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В Германии не знают, как защищать правительственные самолёты из композитных материалов

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В Германии не знают, как защищать правительственные самолёты из композитных материалов

В мировом самолётостроении всё большее распространение получают машины, в конструкции которых активно используются композитные материалы. При этом в Европе не знают, как обеспечить им противоракетную оборону.


На этом фоне в Германии разгорелся политический скандал, вызванный тем, что канцлер ФРГ и другие высшие должностные лица страны, как оказалось, летают на правительственном самолёте А350, не оснащённом оборонительными системами.

Система самозащиты для A350 в настоящее время недоступна на рынке и потребует значительных затрат и времени на разработку

- заявили в командовании ВВС страны.

Как отмечается в немецком издании Aero Telegraph, в настоящее время нет готовых технических решений, позволяющих оснастить правительственные воздушные суда самозащитой:

Фюзеляж самолета, как и у Boeing 787, в значительной степени состоит из композитных материалов. Для старых моделей с алюминиевым фюзеляжем, таких как Boeing 747 или Airbus A340, существуют системы защиты и большой опыт их установки. Модернизация композитного фюзеляжа – технически новая и другая задача.


Для её решения требуется проводить конструкторские изыскания, требующие времени и дополнительного финансирования, однако к ним пока не приступали.
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19 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:05
    +4
    разгорелся политический скандал, вызванный тем, что канцлер ФРГ и другие высшие должностные лица страны, как оказалось, летают на правительственном самолёте А350, не оснащённом оборонительными системами
    Они что собираются на этих самолетах прорываться через ПВО или участвовать в воздушных боях? А возможность дозаправки в воздухе и посадки на авианосцы уже установлены?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:08
      +5
      просто тема не раскрыта. Для тех кто в теме, возможно все понятно о чем идет речь.. а обывателю вывалили инфу - иди ищи в нете почему не подходит защита от алюминиевых самолетов
    2. Minus
      Minus Сегодня, 13:56
      0
      А причем тут прорываться через ПВО?А вот от ПЗРК какого нибудь террориста на низких высотах , должны быть защищены.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 14:22
        0
        А вот от ПЗРК какого нибудь террориста на низких высотах , должны быть защищены.
        Должны быть, и эта работа для тех кто в поле, а не в самолете. Или А350 начнет исполнять противоракетные маневры на взлете или посадке?) Если только помехи и отстрел ловушек как последняя соломинка, но такая бандура идущая прямым курсом, помрут с салютом...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:06
    +7
    Проблема решается просто, перед посадкой в самолет на трапе шмольц одевает парашют на все время полета......после посадки действия произвести в обратном порядке.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 13:11
      +4
      Цитата: Uprun
      Проблема решается просто, перед посадкой в самолет на трапе шмольц одевает парашют на все время полета.

      да ну, не надежно. no нужно по методике Байдена - позвонить Путину и договориться чтоб не стрелял. good
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 14:09
      +2
      Цитата: Uprun
      Проблема решается просто, перед посадкой в самолет на трапе шмольц одевает парашют на все время полета.....

      ...потом спускается по трапу с противоположной стороны и едет в пункт назначения поездом, как тов. Ын.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:11
    +1
    Надо понимать, суть в том, что это на люминь прикрутить наш Президент-С возможно, а в композите под него дырку надо резать, а с дыркой пластик без всякой ракеты противника рассыпается...
    Да и Президент-С есть только в России, а у них вместо него фига в кармане и пара мультиков от Рейтеон
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:15
      0
      Да и Президент-С есть только в России
      Какой смысл ставить Президент-С в А350?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:08
        0
        Цитата: Trapp1st
        Какой смысл ставить Президент-С в А350?

        Может быть потому, что это бортовой оборонный комплекс воздушных судов? Заточеный на подавление тепловых, лазерных и оптических систем наведения?
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 14:27
          0
          заточеный на подавление тепловых, лазерных и оптических систем наведения?
          Вы ни когда ни задавались вопросом почему его ставят "заточено" на вертолеты? И в чем разница между вертолетом и самолетом?
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 14:47
            0
            А вы никогда не задавались вопросом, почему он называется Президент?
            Я сильно подозреваю, что у самолетов выступающие части аэродинамически невыгодны, а точнее - неприемлимы, никто ЛТХ снижать заведомо не будет, вертолету не так критично, но не на президентском и не на Бортах Судного Дня.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:20
    0
    Чей-то мне кажется, попилить денюжку хочет кто то, всё-равно же не привартвали они к корпусу эту их систему.
  5. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 13:20
    0
    Не понял о чём статья. Тема не раскрыта.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 13:28
      0
      Да.. тут в Билд'-е 2.04. статья о незащищенности президентского самолёта вышла. Обсуждаем.

      ***
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:21
    0
    В мировом самолётостроении всё большее распространение получают машины, в конструкции которых активно используются композитные материалы

    Судя по этому абзатцу, Европа со своим Аэрбусом обошла американский Боинг. А наличие оборонительных систем пассажирском лайнеру в случае атаки на него, в любом случае не поможет.
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 13:50
      +2
      Цитата: Светлан
      А наличие оборонительных систем пассажирском лайнеру в случае атаки на него, в любом случае не поможет.
      От нормальной ракеты "земля-воздух" (или "воздух-воздух") вряд ли спасёт, а вот от разных "Стингеров", которые благодаря бесконтрольным поставкам, разошлись по всему меру, и их приобрели все кто желал, помочь может.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 13:55
    0
    Да кому сдался этот Шмольц,чтоб сбивать его самолёт.....если надо янки или бриты его полонием отравят,ну,или крысиным ядом на худой конец...
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:55
    0
    Чего заморачиваться. Пускай летает на А-340 и все дела. Но и на А-350 он *(совсем) никому не нужен.