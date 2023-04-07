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Первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX запланирован на середину апреля

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Первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX запланирован на середину апреля

Мечта Илона Маска о покорении человечеством дальнего космоса, в частности, колонизации Марса, становится еще немного ближе. Согласно данным Федерального авиационного управления США (FAA), первый орбитальный полет перспективного космического корабля Starship от SpaceX запланирован на 17 апреля.


Напомним, что вышеупомянутый проект представляет собой двухступенчатую сверхтяжелую ракету. Первая ступень Super Heavy, предназначенная для разгона, оснащена 33 двигателями Raptor, которые в совокупности создают тягу, в два раза превышающую аналогичный показатель у самых мощных американских ракет Saturn V и SLS.

Вторая ступень Starship – это космический корабль, предназначенный для доставки людей и грузов на НОО, а также солнечно-синхронную и геопереходную орбиты. Впрочем, не это самое главное. Основная цель, с которой компания Илона Маска создает данную транспортную систему, заключается в покорении дальнего космоса, в частности полетах человека на Луну и Марс.

Стоит добавить, что, согласно заявлению разработчиков, обе ступени ракеты будут полностью многоразовыми.

В отчете FAA значится, что первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX планируется осуществить с площадки в Бока-Чика (Техас).

Стоит добавить, что с 2019 года компания Илона Маска провела порядка 20 испытаний с использованием прототипов Starship. Пять из них завершились неудачей.

В то же время, в январе текущего года SpaceX впервые произвела заправку полностью собранной транспортной системы, тем самым отработав протоколы, предшествующие пуску.
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43 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:59
    +16
    Мечта Илона Маска о покорении человечеством дальнего космоса, в частности, колонизации Марса, становится еще немного ближе.
    Удачного пуска! Молодцы.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Удачного пуска! Молодцы.


      Двоякое чувство :) с одной стороны, такой успешный проект - это новый шаг для всего человечества, полеты к Луне/Марсу и т.д. и это только можно поприветствовать.

      А с другой, его ведь можно использовать в военных целях, забить на Луну/Марс (ну может по 1 полету сделать), и заключить военные контракты на доставку огромного количества спутников/различных платформ на орбиту, или доставлять в любую точку земного шара "силы быстрого реагирования"

      Министерство обороны США прорабатывает вопрос использования ракет Starship компании SpaceX Илона Маска для переброски сил быстрого реагирования к месту внезапно возникшей эскалации — например, как это было при атаке американского посольства в 2012 году в Бенгази. Об этом пишет The Intercept со ссылкой на документы Пентагона.


      и если Starship будет использоваться в военных целях, то ничего хорошего для нас нет.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 14:43
        0
        если Starship будет использоваться в военных целях, то ничего хорошего для нас нет.
        Нам ни чего не мешает делать тоже самое.
      2. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 14:51
        0
        А с другой, его ведь можно использовать в военных целях,

        А с чего у вас выбор или, или. Маск прямо заявляет что хочет оба и на полную катушку. Планирует делать по 100 Старшипов в год. Чтобы на колонизацию, научную программу, коммерческую программу, туристическую, военную и тд. Чтобы всем и по полной и никто не ушёл с деньгами обиженным, что ему не досталось.
      3. UserGun
        UserGun Сегодня, 14:52
        0
        Цитата: Aleksandr21
        и если интернет будет использоваться в военных целях, то ничего хорошего для нас нет.


        Позволил себе немного пофантазировать )
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:03
    +5
    Интересно конечно. А что у нас? А у нас "Орёл" в макете, который год.
    Даже разговоры о нём прекратились.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:22
      -1
      Увы, максимум на что способен Роскосмос в пилотируемой космонавтике - забить гол престижа - компактная космическая станция на орбите Земли, посещаемая один-два раза в год на несколько месяцев. И на этом, пожалуй, все. Про дальний непилотируемый космос можно уже вообще забыть.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:03
    -1
    Старшип выбран для проекта Артемида - пилотируемый области луны в следующем году.Сейчас орбитальный испытательный пуск.А будет испытательный пуск к Луне и когда он планируется?Буду смотреть ,2 ступень "сараюха " вес 120 тонн внушает уважение.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 13:55
      0
      Вчера, по радио, немцы сказали, что экипаж для полёта к Луне будет состоять из четырёх человек. Трое мужчин и одна женщина. Я, конечно, не "сексист", но не понимаю, а бабу то зачем в первый полёт тащить?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:00
        0
        lol Разделяю ваше возмущение ,почему за место бабы не летит истинное оно - ценитель западных ценностей. hi
      2. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 14:04
        0
        а бабу то зачем в первый полёт тащить?

        Может первого "Лунного ребёнка" зачать собираются. Для "медиа-сферы" тема весьма привлекательна. Так что кто их там знает...
      3. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 14:11
        0
        Там "баба" - опытный инженер, даст фору всем мужикам на этом форуме без исключений - три космические миссии, 328 дней в одном полете (рекорд для женщин). Так что потише шумите, не зная броду.
        1. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 14:27
          -1
          Одно другому не мешает. Кто знает какую точку в апогее своей карьеры она поставить хочет.
        2. Fachmann
          Fachmann Сегодня, 14:50
          +1
          В смысле образования и опыта полётов, может быть Кристина Кук и лучшая, среди претендентов женского пола. Но, уверен, что среди мужчин есть, по крайней мере, не менее достойные и подготовленные. И хотел бы вступиться за "мужчин на форуме".
          Не сомневаюсь, что здесь, среди нас, есть достаточно людей, которые за свою жизнь достигли, сделали, добились такого, о чём среднестатистического индивидууму даже представить не возможно.
  4. astepanov
    astepanov Сегодня, 13:05
    +10
    Молодцы, что тут скажешь. Но обидно. 12 апреля на носу. Снова витии начнут рассказывать, что-де в космосе мы первые. Но, увы, Королев, Глушко, Черток и множество других - это уже не мы. Мы - это болтун Рогозин, воровство на строительстве космодромов, запуск нелепой "гравицапы" от шарлатанов за казенный счет, какие-то съемки кинофильмов на МКС, разговоры про батут... Стыдно и обидно: такой задел пустили в распыл.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:08
      0
      Цитата: astepanov
      Молодцы, что тут скажешь. Но обидно. 12 апреля на носу. Снова витии начнут рассказывать, что-де в космосе мы первые. Но, увы, Королев, Глушко, Черток и множество других - это уже не мы. Мы - это болтун Рогозин, воровство на строительстве космодромов, запуск нелепой "гравицапы" от шарлатанов за казенный счет, какие-то съемки кинофильмов на МКС, разговоры про батут... Стыдно и обидно: такой задел пустили в распыл.

      Забудьте про Рогозина, долго спите, уже год как Борисов.
      С него спрос.
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 13:14
        +1
        Цитата: Ulan.1812
        долго спите, уже год как Борисов

        А Рогозин, выходит, за свои провалы не ответит? Результаты-то последние тридцать лет нулевые. Или у нас всегда так будет: нагадил - и в сторонку, мол, теперь пусть другие расхлебывают?
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 13:50
          +2
          Цитата: astepanov
          Цитата: Ulan.1812
          долго спите, уже год как Борисов

          А Рогозин, выходит, за свои провалы не ответит? Результаты-то последние тридцать лет нулевые. Или у нас всегда так будет: нагадил - и в сторонку, мол, теперь пусть другие расхлебывают?

          Не ко мне вопрос. Обратитесь в суд. За нынешнее состояние дел отвечает Борисов. Или не так?
        2. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 13:56
          +1
          Цитата: astepanov
          Цитата: Ulan.1812
          долго спите, уже год как Борисов

          А Рогозин, выходит, за свои провалы не ответит? Результаты-то последние тридцать лет нулевые. Или у нас всегда так будет: нагадил - и в сторонку, мол, теперь пусть другие расхлебывают?

          И ещё-Точно все последние 30 лет Роскосмосом рулил Рогозин?
          В интернет лень заглянуть?
          Не понимаю зачем жульничать? Удовольствие доставляет?
          Слово объективность Вам не известно?
          Если я правильно помню при Рогозине не было ни одного неудачного пуска.
          При Борисове уже потеряли один "Союз".
          1. Gnefredov
            Gnefredov Сегодня, 14:41
            0
            Если я правильно помню при Рогозине не было ни одного неудачного пуска.

            Вы всё правильно помните smile Кроме того Рогозин разгрёб "Авгиевы конюшни" бардака в "Роскосмосе" и смог отправить на посадки именитых казнокрадов разных уровней (и не только на строительстве космодрома "Восточный"). Но это рутина, до которой мало кому есть дело. Вот при Рогозине на Марс не полетели и к Луне ничего не отправили. Вот он такой плохой-сякой и прочее и прочее.
            Дело в том, что в медиа уже сложился стереотип Рогозина (и да, он сам к этому руку приложил) за раскраску ракет хохломой (краска, кстати, имеет свой вес и на Spare Shuttle перестали красить центральный бак, подсчитав стоимость не только краски но и её запуск по баллистической траектории) ) и за "мемасики" с Марса и т.п. и это к нему прилипло намертво, не оторвёшь. Но сделал для индустрии, он сильно больше чем можно было от него ожидать. Это тот самый случай, когда технических знаний не требовалось, а нужно было администрирование хромающей и тонущей системы со вскрытием её дефектов. С чем он вполне благополучно и справился и за что ему большое спасибо hi

            Ну а спорить на тему что Рогозин не плохой, Рогозин хороший не вижу смысла уже потому, что чтобы на эту тему спорить, надо ознакомиться с рядом весьма скучных формуляров (многое в открытом доступе, только читать утомительно и долго) и вот обладая этой информацией делать выводы. Моё же мнение основывается на мнении тех, кто с этими формулярами ознакомлен и работает, если можно так выразиться - в самом сердце космической индустрии России.

            Конечно и мне “до соплей обидно» что летим не мы. Но сейчас стоит вопрос о самом существовании нашего государства. Поэтому подождём, и пока будем ковать мечи и копья, а орала и серпы подождут. Будет и на нашей улице праздник.
        3. Сарбоз
          Сарбоз Сегодня, 14:37
          +1
          Цитата: astepanov
          Цитата: Ulan.1812
          долго спите, уже год как Борисов

          А Рогозин, выходит, за свои провалы не ответит? Результаты-то последние тридцать лет нулевые. Или у нас всегда так будет: нагадил - и в сторонку, мол, теперь пусть другие расхлебывают?

          То есть Рогозин, который за 4 года навёл хоть какой-то порядок в Роскосмосе, должен отвечать за разрушение отрасли, продолжавшееся три десятилетия до него. Может на Рогозина затопленную станцию Мир повесим?
          За четыре года Рогозин добился полной безаварийности запусков - это конечно полный ПРОВАЛ! Заметьте, такого количества успешных запусков подряд как при Рогозине не было в истории никогда и ни у кого.
          Воровство при строительстве космодрома Восточный не Рогозин допустил. При нём как раз этот клубок коррупционных цепочек размотали. Его заслуга в том, что космодром начал функционирование и достраивается.
          А сколько проектов-долгостроев, доставшихся от старого руководства при нём были завершены и запущены, сколько новых? Ангара, МЛМ Наука, Спектр РГ, УУМ Причал, Гонец, Экспресс, ДЗЗ, расширение группировки ГЛОНАСС. Про военные программы в силу секретности нам не докладывают. Но Сарматы при нём полетели. А кроме этого сделано немало и постоянные военные запуски сейчас, это задел ещё Рогозинских "провалов".
  5. spirit
    spirit Сегодня, 13:22
    +5
    Тут конечно 50/50, но если она взлетит с первого раза, мое почтение hi
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 13:57
      0
      Помнится, успех полёта Гагарина оценивался в 20%. Может я и ошибаюсь...
      Но ведь смогли же!!!
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 14:20
        +2
        Для тех, кто мне"минусы", не понятно за что, влепил:
        "Если бы сейчас положили на полигоне корабль "Восток" и все современные "главные" сели бы и посмотрели на него, никто не проголосовал бы [за то, чтобы] пускать такой ненадежный корабль. Я тоже подписал документы, что у меня все в порядке, гарантирую безопасность полета. Сегодня я бы никогда этого не подписал. Получил огромный опыт и понял, как сильно мы рисковали", - сказал в одном из своих телеинтервью в 2009 году конструктор Борис Черток, один из соратников Сергея Королева.
        Если исходить из современных стандартов надежности ракет-носителей, то у нас к апрелю 1961 года не было оснований для оптимизма. Даже для коммерческих пусков непилотируемых автоматов, в частности, спутников связи, в 1980-х годах по международным нормам полагалось использовать носители, у которых было подряд не менее восьми благополучных запусков", - написал Борис Черток в книге "Ракеты и люди".

        "Из пяти кораблей-спутников, запущенных в 1960 году для отработки систем, взлетели четыре. Из этих четырех на орбиту вышли три, а приземлились два. Из двух вернувшихся только один приземлился нормально! До пуска человека было совершенно необходимо иметь еще два-три успешных беспилотных [запуска]", - писал он.
        Перед самым полетом были подготовлены три сообщения ТАСС: одно "успешное", которое было передано после полета, второе - о том, что советский космонавт сел за пределами СССР и нуждается в помощи или спасении и третье, в котором сообщалось о его гибели.
        Так что, уважаемые коллеги, повышайте ваш информационный уровень. hi
        Но, как итог мы были ПЕРВЫМИ!!!
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 15:03
          0
          написал Борис Черток в книге "Ракеты и люди"

          достойная книга, рекомендую всем к прочтению!
  6. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 13:22
    +3
    Цитата: Ulan.1812
    уже год как Борисов

    А в армии шойгу сколько? А некоторые все ещё сердюкова во всем обвиняют
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: kenpachi
      Цитата: Ulan.1812
      уже год как Борисов

      А в армии шойгу сколько? А некоторые все ещё сердюкова во всем обвиняют

      ВОТ ИМЕННО!!! Вы абсолютно правы.
  7. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 13:23
    +4
    Хм, но могут и 12-го запустить, в следующую среду, Маск такой озорник laughing
  8. ont65
    ont65 Сегодня, 13:23
    +1
    Стартовый комплекс сметан на живую нитку. Оно и понятно, огневые испытания 33 двигателей шли всего 15 сек., два двигателя отказали. Результат неплохой, но так будет происходить часто, а насколько серьезно скажутся отказы, время покажет. Японцы так и не смогли последнюю модификацию из-за отказов успешно запустить.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:14
      +1
      Это не недостаток, а преимущество (и идеология) этого стартового комплекса. Какой смысл в огромной дуре, которая большую часть времени простаивает, ржавеет и требует финансирования как не в себя?
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:29
    0
    А мне удивительно другое - человечество загадило свою планету, постоянно воюет и готово "сожрать друг друга", но при этом мечтает о полетах на другие планеты - видимо чтобы там устроить аналогичное...
    П.с. с другой стороны таким бизнес-умельцам как маск противостоят другие "фантасты" вроде цукерберга, создающие виртуальные (!) вселенные для массового потребителя.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 13:49
      +4
      А мне удивительно другое - человечество загадило свою планету, постоянно воюет и готово "сожрать друг друга", но при этом мечтает о полетах на другие планеты - видимо чтобы там устроить аналогичное...
      Человечество неоднородно, есть те для кого получение материальных смысл жизни, а есть романтики, для кого планета Земля слишком мала и для них полёты в космос есть мечта в познании мира и тяга к путешествиям в непознанное. Если в нашей стране таких романтиков не осталось, то пусть хотя бы И.Маску это удастся. hi
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 14:17
      +1
      Цитата: Владимир80
      А мне удивительно другое - человечество загадило свою планету, постоянно воюет и готово "сожрать друг друга", но при этом мечтает о полетах на другие планеты - видимо чтобы там устроить аналогичное...
      Воюют одни, а летают совсем другие. Те кто воюет, как правило всю жизнь, получали зарплату "из тумбочки", а не зарабатывали ее. В этом - принципиальная разница!
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 14:38
        0
        есть романтики, для кого планета Земля слишком мала

        летают совсем другие

        а вы думаете летают бессребреники и "романтики", на сэкономленные 99 долларов? как у Бредбери - ракету сделали в гараже и полетели на марс...
        п.с. романтиком был Циолковский...
        1. Gomunkul
          Gomunkul Сегодня, 15:04
          +1
          а вы думаете летают бессребреники и "романтики", на сэкономленные 99 долларов? как у Бредбери - ракету сделали в гараже и полетели на марс...
          п.с. романтиком был Циолковский...
          Дух романтизма остался в прошлом, в 70х начале 80х годов, кто в те года не мечтал стать покорителем космоса?
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:06
    +1
    Тут ниже статья-Индия произвела автоматическую посадку своего космоплана.
    У США есть, у Китая есть, теперь у Индии.
    А у нас. Думаю у нас хватает талантливых инженеров, конструкторов, учёных, которые могут это сделать.
    И многое другое. Всё упирается в финансирование.
    Достаточно сравнить бюджеты этих стран на Космос и России, чтобы Понять- мы обречены на отставание.
    Деньги в России есть, Россия одна из самых богатых стран мира.
    Только эти деньги не в тех карманах.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:10
    0
    В отчете FAA значится, что первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX планируется осуществить с площадки в Бока-Чика (Техас).

    Мне предполагалось, что на околоземной орбите соберут станцию, на манер МКС, которую затем и отправят на Марс...Или весь экипаж покорителей Марса будет лететь в полусогнутом положении, без резерва и систем жизнеобеспечения, как американские астронавты в «полёте» на Луну?
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:36
      +1
      На Луну СтарШип полетит на своих ресурсах (размер позволяет разместить все что нужно и даже больше), а на Марс будет лететь с дозаправкой на орбите Земли со второго СтарШипа-танкера. После посадки на Марсе СтарШип опять будет дозаправлен предварительно доставленным туда топливом. Взлетит и вернется на Землю.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:55
      +1
      Цитата: ROSS 42
      В отчете FAA значится, что первый орбитальный полет «марсианского» космического корабля от SpaceX планируется осуществить с площадки в Бока-Чика (Техас).

      Мне предполагалось, что на околоземной орбите соберут станцию, на манер МКС, которую затем и отправят на Марс...Или весь экипаж покорителей Марса будет лететь в полусогнутом положении, без резерва и систем жизнеобеспечения, как американские астронавты в «полёте» на Луну?

      Старшип по обитаемому объёму больше всей МКС целиком.

      Огромная бандурина.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 14:59
        0
        Сравнение с другими кораблями, дабы оценить масштаб бедствия.
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 15:15
      0
      Мне предполагалось, что на околоземной орбите соберут станцию, на манер МКС, которую затем и отправят на Марс...

      Ага. Мне тоже такой путь казался логичным. Но Маск выбрал другой путь. Его корабль достаточно большой чтобы обитаемая его часть вместила несколько десятков человек. Там скорее другая проблема, чтобы все эти переселенцы не передрались друг с другом от скуки во время межпланетного перелёта.
  12. tarakan
    tarakan Сегодня, 14:26
    +1
    Цитата: Fachmann
    Вчера, по радио, немцы сказали, что экипаж для полёта к Луне будет состоять из четырёх человек. Трое мужчин и одна женщина. Я, конечно, не "сексист", но не понимаю, а бабу то зачем в первый полёт тащить?

    Негр,трансгендер,лезбиянка и украинец laughing
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:43
      0
      Негр и канадец (в теории могут быть украинские корни, там их много) есть. Про лесбо и гендеров ничего неизвестно laughing
      Но ребята там все бравые, только один летит в первый раз (как раз канадец, отставной летчик-истребитель, полкан)