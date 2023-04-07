Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии в Пекине договорились полностью возобновить сотрудничество для обеспечения мира в регионе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его саудовский коллега принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Китае, выразив готовность вновь открыть посольства и работать над установлением безопасности и стабильности в Западной Азии.В совместном заявлении, распространенном в четверг после встречи в Пекине, Амир Абдоллахиан и его саудовский коллега выразили готовность устранить все препятствия на пути расширения двусторонних отношений.Они также подчеркнули важность диалога о путях укрепления двусторонних отношений и активации соглашения о сотрудничестве в области безопасности, а также общего соглашения о сотрудничестве в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, науки, культуры, спорта и молодежи.В своем совместном заявлении Иран и Саудовская Аравия также договорились вновь открыть свои посольства в Тегеране и Эр-Рияде, а также генеральные консульства в Мешхеде и Джидде в сжатые сроки.Они также договорились поддерживать координацию между техническими группами двух стран для изучения возможности возобновления полетов и визитов официальных делегаций и представителей частного сектора, а также для облегчения визового процесса для своих граждан, в том числе для совершения паломничества Умра.Учитывая имеющиеся природные ресурсы и экономические возможности, которые могут быть использованы для обеспечения общих интересов двух народов, стороны договорились увеличить количество встреч и консультаций для дальнейшей реализации позитивных перспектив в двусторонних отношениях.В конце встречи Амир Абдоллахиян и принц Фейсал поблагодарили Китай за организацию встречи. Интересно, что на этот раз заинтересованность в продвижении встречи высказывала Швейцария, и её правительство действительно приложило свои усилия, за что официальный Берн был удостоен благодарности от Ирана и Саудовской Аравии.Принц Фейсал озвучил приглашение Амиру Абдоллахиану посетить Саудовскую Аравию. Высокопоставленный иранский дипломат, со своей стороны, пригласил своего саудовского коллегу посетить Тегеран, и принц Фейсал приветствовал это приглашение.По итогам встречи официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани сообщил, что Эр-Рияд и Тегеран официально возобновили отношения.В совместном заявлении после подписания соглашения Тегеран и Эр-Рияд подчеркнули необходимость уважать национальный суверенитет друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.