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Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии в Пекине договорились полностью возобновить сотрудничество для обеспечения мира в регионе

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Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии в Пекине договорились полностью возобновить сотрудничество для обеспечения мира в регионе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его саудовский коллега принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Китае, выразив готовность вновь открыть посольства и работать над установлением безопасности и стабильности в Западной Азии.


В совместном заявлении, распространенном в четверг после встречи в Пекине, Амир Абдоллахиан и его саудовский коллега выразили готовность устранить все препятствия на пути расширения двусторонних отношений.

Они также подчеркнули важность диалога о путях укрепления двусторонних отношений и активации соглашения о сотрудничестве в области безопасности, а также общего соглашения о сотрудничестве в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, науки, культуры, спорта и молодежи.

В своем совместном заявлении Иран и Саудовская Аравия также договорились вновь открыть свои посольства в Тегеране и Эр-Рияде, а также генеральные консульства в Мешхеде и Джидде в сжатые сроки.

Они также договорились поддерживать координацию между техническими группами двух стран для изучения возможности возобновления полетов и визитов официальных делегаций и представителей частного сектора, а также для облегчения визового процесса для своих граждан, в том числе для совершения паломничества Умра.

Учитывая имеющиеся природные ресурсы и экономические возможности, которые могут быть использованы для обеспечения общих интересов двух народов, стороны договорились увеличить количество встреч и консультаций для дальнейшей реализации позитивных перспектив в двусторонних отношениях.

В конце встречи Амир Абдоллахиян и принц Фейсал поблагодарили Китай за организацию встречи. Интересно, что на этот раз заинтересованность в продвижении встречи высказывала Швейцария, и её правительство действительно приложило свои усилия, за что официальный Берн был удостоен благодарности от Ирана и Саудовской Аравии.

Принц Фейсал озвучил приглашение Амиру Абдоллахиану посетить Саудовскую Аравию. Высокопоставленный иранский дипломат, со своей стороны, пригласил своего саудовского коллегу посетить Тегеран, и принц Фейсал приветствовал это приглашение.

По итогам встречи официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани сообщил, что Эр-Рияд и Тегеран официально возобновили отношения.

В совместном заявлении после подписания соглашения Тегеран и Эр-Рияд подчеркнули необходимость уважать национальный суверенитет друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.
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11 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 18:31
    0
    Опаньки вот это новость ! А Израиль там уже войнушку затеял нехилую ..Бомбит всех подряд на границах
    Скоро будет интересно очень ..
    Пока Россия с нато воюет ,Китай налаживает связи и очень успешно ..Ну чтоже Молодец Си !
    А мы будем мочить чертей ..Такова наша историческая миссия
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:33
      0
      Да, земеля. hi В интересные и крайне непростые времена мы живем....
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 19:03
        0
        Чем больше проблем в регионе Ближнего востока , тем легче американцам . Можно кроме поставки оружия нехило нажиться на разногласиях .
        И Великобритания так же поступала , да и поступает .
        Поэтому намечающийся мир между двумя региональными державами , да при поддержки Китая , это как серпом по фаберже американцев . Да и Израилю это не по нраву .
        Думаю они на этом не успокояться , и нужно ожидать каких то провокаций .
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:41
      -1
      Здесь все же полагаю больше не Китай, а личные оскорбления Байденом правящей верхушки саудитов. И те в ответ ставят США на место. Боюсь в случае победы республиканцы смогут все вернуть на круги своя.
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 19:05
      0
      Добомбится что его все вокруг соседи прессовать начнут с превеликим удовольствием
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:17
        +1
        да соседи Израиля хоть сейчас бы разорвали их всех если бы не США.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:54
    +2
    Саудитам чтобы отомстить " самоходному Джо" не хватает только объявить о сотрудничестве в развитии атомной энергетики в кооперации с Ираном и КНР( Россией).Нефть не бесконечна.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:59
      +1
      ОАЭ уже хотят производить электроэнергию и раздавать ее близлежащим странам. именно по этой самой причине - нефть у них заканчивается.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:00
      0
      Нефть не бесконечна, а конфликт суннитов и шиитов вечен. Восстановление дипотношений - это хорошо и нормально, но они были между СССР и США, есть между Индией и Пакистаном\Китаем. А вот с сотрудничеством все сложнее.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:04
    0
    Молодцы китайцы, захотели и нашли способ замирить соседей, всем хорошо, шапокляк плохо.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 19:16
    0
    Думаю после таких новостей доллару уготовано резкое пике,ну штопор чуть позднее.