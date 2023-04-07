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Уцелевшие двигатели из сгоревшего Ан-225 «Мрия» вывезены в Германию для использования на самолетах «Руслан»

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Уцелевшие двигатели из сгоревшего Ан-225 «Мрия» вывезены в Германию для использования на самолетах «Руслан»

Украинская авиакомпания "Авиалинии Антонова" начала использовать уцелевшие после уничтожения украинской артиллерией самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" на используемых в Германии самолетах "Руслан". Об этом заявил заместитель руководителя ГП Антонов Максим Саноцкий.


Сообщается, что два таких двигателя используются на самолетах в Германии. Украинская авиакомпания в настоящее время эксплуатирует пять грузовых самолетов "Руслан", которые базируются в Лейпциге.

Всего на самолете "Мрия" было установлено шесть двигателей, три из которых были демонтированы, а два установлены на самолеты Ан-124-100.

Из сгоревшей украинской артиллерией при попытках отбить занятый российскими десантниками город Гостомель "Мрии" также были впоследствии демонтированы элементы механизации крыла, которые планируется использовать при возможном производстве второго экземпляра Ан-225. Кроме того, для потенциального второго экземпляра самолета планируется использовать уцелевшие стойки шасси из разрушенной "Мрии".

В настоящее время остов уничтоженного грузового самолета Ан-225 "Мрия" всё ещё находится на территории аэродрома Гостомеля в Киевской области.

Против бывшего генерального директора украинского госпредприятия "Антонов" возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в служебной халатности, проявленной в отсутствии своевременной эвакуации самолета.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Dmitry A. Mottl
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15 комментариев
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  1. Mister X
    Mister X Сегодня, 12:58
    +7
    Из сгоревшей украинской артиллерией при попытках отбить занятый российскими десантниками город

    Автор, сами хоть поняли, что написали?
    1. sergej_84
      sergej_84 Сегодня, 13:03
      +8
      Из сгоревшей украинской артиллерией при попытках отбить занятый российскими десантниками город

      Создается впечатление, что новость писал старший Кличко. Стилистика - один в один.
      А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:16
      0
      - Автор, сами хоть поняли, что написали?
      А ему это надо? wink
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 13:01
    +3
    Нашим нужно было плющить все, после принятия решения вывести оперативную группу из Гостомеля. Но кто ж знал, что любые переговоры с укронацистами это только затягивание проблемы. А так бы движки не работали б на врага
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:24
      +3
      Но кто ж знал, что любые переговоры с укронацистами это только затягивание проблемы.


      Вот это открытие!Действительно кто же знал после затягивания Минска-2 в течении 7 лет.Кто бы мог подумать что они на такое способны.Кто то наверно до сих пор не догадывается что надо валить мосты через Днепр. Хотя всё это очевидные вещи.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:02
    +8
    Поскольку двигателей больше нет и не производится "уцелевшие" после обстрела артиллерий вывезли в Германию в качестве доноров. Далее по тексту, шасси и чего-то, что осталось от крыла ляжет в основу нового самолета. Приз в студию..... На шиномонтажке подобрал две покрышки - основа будущего моего БМВ. Доволен и счастлив.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:29
      0
      До СВО Д-18Т производился на Мотор Сич.Так что я не уверен что сейчас не производят.Мотор Сич сейчас даже поставляет движки в Турцию для БПЛА Акинчи.Так что не уверен что Д-18Т сейчас не производят.Политика полумер. Там даже Гром-2 производят.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:08
    +4
    Опять повторение бредовой идеи "восстановление (постройка) Ан-225". В своё время, эту выдающуюся инженерную задачу воплотили в жизнь экономика и предприятия всего великого Советского Союза.
    Во первых, для Украины это просто абсолютно неподъёмная задача, во вторых, ни одному из западный концернов-авиапроизводителей не нужен конкурент.
    Так что, бред это, подобный выкопанному, руками укров, Чёрному морю.
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 13:30
      +1
      Слушайте, ну какое нафиг восстановление? Об жтом речь может идти только на уровне пропаганды. А двигатели у Руслана и Мрии одинаковые. Чё б их не забрать для Русланов, которые жксплуатируются активно.

      А в чём новость-то, не пойму? Новость в стиле: сегодня Вася сходил за хлебушком.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:17
    +7
    «Мрия» похожа на всю Украину. Построили при Союзе. Использовали при незалЭжности. Остались одни объедки.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:19
    +4
    Аэродром Лейпциг/ Галле раньше принадлежал Российской компании Волго Днепр и там у них был логистический центр по обслуживанию самолётов.Немцы в прошлом году ,заставили обонкротить российскую компанию этот актив.Так вот какого немцы нашли нового инвестора?Ставим крестик ,чтобы не забыть кто в этом деле виноват.У Волги - Днепр был такой же хаб и в Англии.Сейчас украинцы монополисты в грузовых перевозках негабаритов.
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 13:34
    +2
    Все так называемые "украинские" компании, базирующиеся в Европе, уже никакого отношения к Украине не имеют и никогда ни при каких обстоятельствах не вернутся на украинскую землю. В том числе и "Волга-Днепр", базирующаяся в Лейпциге. А вывоз останков украинской "Мрии" в Германию по сути является мародерством.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:40
      0
      Российская Волга Днепр уже давно разошлась по мирному с украинцами.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:00
        +1
        Надо переходить на свои движки.Кстати как там Изделие-РФ на 24 тонн тяги?
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:40
    0
    Украинцам для авиакомпании "Антонов", в целях эксплуатации следует отказаться от двигателей, авионики и вообще от всего что связано с ОКБ "Антонов".

    Почему? Потому что авиационное опытное конструкторское бюро О.К. Антонова № 153
    (Олег Константинович Антонов, уроженец Московской губернии, руководил ОКБ), созданно в 1946 году на Новосибирском авиазаводе, где на крыло становилась "ласточка" Ан-2 "Кукурузник" "Жеребенок" (Colt) по классификации НАТО

    В 1952 году, постановлением Правительства СССР в целях развития промышленности, предприятие было переведено на Украину.

    Старшая сестра моего деда по отцу работала на этом авиазаводе в Новосибирске, перед ВОВ, в ВОВ и после...