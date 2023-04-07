Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал о том, как по отступавшим украинским солдатам открывали огонь свои же

Когда нам удалось вытолкнуть отряды противника к реке, на этом берегу оставались ещё в большинстве своём мобилизованные. Мы наблюдали ночью за тем, как по отступавшим украинским солдатам открывали огонь свои же. Против нас воюют какие-то наёмники, наряду с более подготовленными подразделениями ВСУ. Что касается непосредственно многоэтажек, то тут на своём пути мы замечаем более жёсткие укрепления, поскольку здесь больше подъездов и квартир за счёт чего и создаётся больше огневых позиций

Когда они покинут Бахмут, мы выдворим всех до последнего. После этого им ничего не останется, как занять свои оборонительные позиции в районе Часов Яра и на подступах к городу. Поэтому пока речи о наступлении не идёт

Бойцы ЧВК «Вагнер», проводившие штурм восточной окраины Бахмута, рассказали о том, как выдавливали украинских солдат с их позиций к берегу реки Бахмутка, а также о сложностях работы в частной и многоэтажной застройке.Вот что следует из сообщения одного из бойцов частного российского вооружённого формирования:В настоящее время центральный район Бахмута (Артёмовска) уже перешёл под контроль «Оркестра». В то же время «вагнеровцы» продвигаются и на запад по нескольким направлениям. Одни поджимают с флангов, другие же проталкивают по центру.Тем не менее, как полагает основатель частной военной компании Евгений Пригожин, для сохранения закреплённых позиций, крайне необходимо обеспечивать надёжную защиту флангов, обладая, при этом, достаточным количеством боеприпасов.– резюмировал Пригожин.