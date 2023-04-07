ВС РФ нанесли удары по военным целям в Очакове Николаевской области

В последнее время в информационном поле перестали публиковаться сообщения о ранее регулярно проводимых ВС РФ массированных ударах по военным и критическим объектам в глубине украинской территории. Но как бы не радовались киевские пропагандисты, постоянно разгоняющие тему «закончившихся» у России ракет и ударных дронов, причина в этом, скорее всего, иная. Очевидно, что российское командование изменило цели для поражения, сосредоточившись на объектах сугубо военного назначения.
Так сегодня ночью ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Краматорске и Славянске на временно оккупированной территории ДНР. Главная цель этой атаки состоит в подрыве наступательных возможностей ВСУ на Артемовском, Авдеевском и других направлениях на Донецком участке фронта.
Помимо прифронтовой зоны, целью российских ракет стали и распложенные в более глубоком тылу украинские военные объекты. Сегодняшней ночью также был нанесен удар по находящемуся в устье Днепра городу Очаков в Николаевской области. Эту информацию подтверждают как местные жители, так и киевский глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Что именно было поражено в результате прилетов, пока неизвестно.
В Очакове расположена база 73-го морского центра спецопераций ВСУ, на которой с лета прошлого года американские и британские инструкторы проводят обучение украинского спецназа. Данный объект уже несколько раз подвергался ударам ВС РФ в прошлом и этом году.
Касательно оперативной обстановки на фронте, за минувшие сутки особых изменений она не претерпела.
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выдавливать противника из Артемовска (Бахмута). После взятия под контроль центрального района, где расположено здание горадминистрации, город де-юре считается нашим. Противник предпринимает попытки контратаковать на юго-западной окраине, дабы сохранить контроль над последней дорогой из города. В свою очередь, музыканты вытесняют ВСУ за железную дорогу, восточнее которой все еще есть подконтрольные украинским боевикам участки.
В центре города российские штурмовые отряды смогли продвинуться к полицейскому участку. Бои идут за гостиницу «Атлантик», контроль над которой позволит взять в клещи стадион «Металлург».
К юго-западу от Артемовска «вагнеровцы» после артударов вновь попыталась продвинуться к Ивановскому. Чтобы удержать оборону и не допустить прорыва, украинские военные вынуждены отступать и сокращать линию боевого соприкосновения.
Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в интервью Reuters, что украинские военные держат под контролем ситуацию в Бахмуте и не позволяют российским войскам добиться стратегического успеха. Иного мнения придерживается Минобороны Великобритании, где фиксируют продвижение наших штурмовиков в центре города и взятие под контроль западного берега реки Бахмутка. Английские аналитики отмечают, что, скорее всего, на местном уровне командиры ЧВК «Вагнер» и российского Минобороны приостановили вражду и улучшили взаимодействие
Тяжелые бои в окрестностях Авдеевки ведет 1-й армейский корпус (сформирован из ополченцев НМ ДНР). По неофициальным данным, после сдачи Бахмута киевский режим намеревается именно этот город назначить следующим «форпостом обороны».
На Сватово-Кременском направлении в ЛНР наши штурмовые группы продолжают наступать на позиции неприятеля в лесном массиве Серебрянское лесничество со стороны села Шипиловка и атакуют под Кременной. Продолжаются бои в районе балки Журавка, без особых изменений. Возобновились плотные встречные бои у Новоселовского, которые шли с переменным успехом последние несколько дней.
Продолжают поступать сообщения о стягивании резервов ВСУ, в том числе западной техники и солдат, подготовленных в Европе, в прифронтовую зону в Запорожской области. Непонятно, будет ли это направление тем самым участком, где начнется контрнаступление украинской армии, либо это отвлекающие действия.