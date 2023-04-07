Военное обозрение
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Пресс-секретарь президента РФ: Никаких инициатив от Ватикана по поводу перемирия в украинском конфликте в Кремль не поступало

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Пресс-секретарь президента РФ: Никаких инициатив от Ватикана по поводу перемирия в украинском конфликте в Кремль не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию о том, что папа римский Франциск выступил с предложением о двухнедельном «пасхальном» перемирии в ходе украинского конфликта. Было заявлено, что начать это перемирие глава Римской католической церкви предлагает с 9 апреля.


Глава кремлёвской пресс-службы в беседе с журналистами заявил о том, что в Москве никаких предложений от папы римского не получали.

По словам Дмитрия Пескова, никаких инициатив от Ватикана по этому вопросу в Кремль не поступало.

При этом пресс-секретарь президента России сообщил о том, что новости о предложении Франциска в Кремле читали. Песков подчеркнул, что новость была «в изложении уважаемого председателя Всемирного фонда староверов».

Речь идёт о Леониде Севастьянове, который, как сам заявил, в ходе встречи с папой римским услышал от него предложение о перемирии.

Как уже писало «Военное обозрение», подобная инициатива от главы РКЦ (даже если она действительно от Франциска исходила) вряд ли имеет непосредственное отношение к идее о мире. Всё это больше напоминает на попытку дать ВСУ передышку, время - для того, чтобы спокойно собраться с силами для анонсируемого наступления. Можно было бы говорить о том, что это безосновательные подозрения, если бы ранее (ещё до начала российской СВО) не объявлялись многочисленные перемирия, которые украинская сторона часто нарушала уже через несколько минут после вступления таковых решений в силу или использовала для перегруппировок и попыток наступать.

Если бы у главы Римской католической церкви действительно было желание установить прочный мир, то он для начала мог бы озаботиться вопросами раскола христианской церкви на Украине, осудив насильственное вмешательство государства и спецслужб в дела УПЦ.
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28 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:27
    +4
    А если бы поступили? Мы бы уступили?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:31
      +6
      Сплюньте три раза...А то вдруг,да и начнут"миротворить"...
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:36
        +3
        dmi.pris 1 hi, а разве руководство наше не заявляло что мы попрежнему открыты к диалогу?! Вроде как никто и не скрывает.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:58
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Сплюньте три раза...А то вдруг,да и начнут"миротворить"...

        Не начнут. Римский папа, как и во времена Гитлера, поддерживает нацистов. Нацистский папа. wassat
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:26
          +2
          Цитата: Бородач
          Не начнут. Римский папа, как и во времена Гитлера, поддерживает нацистов. Нацистский папа.

          Как точно в яблочко Вы сказали! hi
          Именно так и всегда так и было: Римский папа - это "НАЦИСТСКИЙ ПАПА"!
          1. ВитаминBF3mg
            ВитаминBF3mg Сегодня, 14:48
            0
            С "другой стороны"-теневая сила(крестовые походы, охота на ведьм итд)Педики они там,на мопедиках
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:35
      +5
      А что изменится через две недели кроме подтягивания резервов ВСУ и подвоза боеприпасов с Запада этот Франциск не сказал ? Где он был когда Донбасс 8 лет уничтожали, что-то не слышно его было. В годы ВОВ такого не было, напротив Ватикан поддерживал гитлеровскую Германию как и сейчас нацистов.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:38
        +1
        Пресс-секретарь президента РФ: Никаких инициатив от Ватикана по поводу перемирия в украинском конфликте в Кремль не поступало
        а оно надо ? советы от педофилов нужны что ли?
        1. nin
          nin Сегодня, 14:33
          +2
          советы от педофилов нужны что ли?

          других в Ватикане нема..
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:37
      -1
      Цитата: Ропот 55
      А если бы поступили? Мы бы уступили?


      Тогда бы на улице секты свидетелей Минска-1/Минска-2 был бы праздник. Видать 7 лет перекатывания из пустого в порожнее им мало. Давайте ещё 70 лет поперекатываем.И то не начни Украина попытки наступать на ДНР/ЛНР ,а затем и на Крым,то этот Минск-2 ещё бы тысячу лет действовал.Но Минск-2 выполнил свою задачу по сговору Украины и Запада,то есть он дал время Украине на построение армии после чего Запад больше не видел смысл даже имитировать его исполнение.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:49
      +2
      Цитата: Ропот 55
      А если бы поступили? Мы бы уступили?

      Ну если только опять" проявить "добрую волю", а потом получить по соплям.
      Грабли они любят, чтобы на них наступали.
    5. nin
      nin Сегодня, 14:32
      +2
      А если бы поступили?

      история не знает сослагательных наклонений..
  2. Комментарий был удален.
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 13:32
    +2
    папа римский Франциск выступил с предложением о двухнедельном «пасхальном» перемирии в ходе украинского конфликта.
    Не с этой страной - обманут беспременно.
    1. nin
      nin Сегодня, 14:34
      +2
      обманут беспременно

      на том стоят..
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:32
    +2
    С Песковым что произошло,последнее время очень ответственно относится к постановке фраз,наверно имел разяснительную беседу.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:58
      +2
      Цитата: tralflot1832
      С Песковым что произошло,последнее время очень ответственно относится к постановке фраз,наверно имел разяснительную беседу.

      На днях на французском канале LCI появился неожиданный сюжет: "Елизавета Пескова отвечает LCI" ( по скайпу), в котором было показано видеообращение дочери пресс-​секретаря президента России. Как оказалось, в отличие от сынка Байдена, Елизавета своим честным именем дорожит и не стесняется его отстаивать.
      Канал показал лишь небольшой фрагмент обращения россиянки, но и этого оказалось достаточным, чтобы зрители-​французы по достоинству оценили образованность, уровень владения французским языком и стиль общения выпускницы МГИМО. Суть послания проста. Спокойным и вежливым тоном россиянка опровергла информацию о своих поездках во Францию после начала СВО, и высказала сомнение в профессионализме французских журналистов, упустивших из вида очевидные вещи: она находится под санкциями, и уже только поэтому ни при каких обстоятельствах не могла ездить в страны ЕС после февраля 2022 года.
      В противном случае она была бы немедленно задержана еще на таможне. "Вы каждый день говорите о фейках, распространяемых российскими СМИ, но вы сами ушли далеко вперед", - закончила свои обращение к французским журналистам Елизавета. Больше всего поразило французских зрителей, как же убого на фоне нашей соотечественницы выглядели журналисты и "эксперты" LCI. И речь идет даже не о внешнем облике французских гостей студии, а о дискуссии, развернувшейся после показа обращения.
      Ведущий передачи Пюжадас: "Эээ... конечно, наши источники подтверждают информацию. У нас, правда, нет фото штампа в ее паспорте, и мы понимаем, что из-за санкций ей....эээ... в теории...запрещены поездки в Европу. Поэтому здесь, очевидно...большой знак вопроса. Но только в этой части".
      Папа наверное получил разъяснительную работу от дочери ( а может и от хозяина).
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:28
        +2
        Цитата: carpenter
        Папа наверное получил разъяснительную работу от дочери ( а может и от хозяина).

        всё равно...фи...
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:57
        0
        Скандальчик с Ане Лорак тоже подействовал.Навка единственная дала ей заработать в России ,дав ей площадку для выступления в своём ледовом шоу.И так с началом СВО у Навки не очень получилось занять нейтральную позицию.
    2. nin
      nin Сегодня, 14:36
      +4
      наверно имел разяснительную беседу

      может мудрость наконец его настигла..
      1. ВитаминBF3mg
        ВитаминBF3mg Сегодня, 14:43
        +2
        Вряд-ли ........
        Текст Вашего комментария
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:36
    +2
    Пресс-секретарь президента РФ: Никаких инициатив от Ватикана по поводу перемирия в украинском конфликте в Кремль не поступало
    О Ватикане можно сказать словами из Библии:
    По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:56
    +3
    Папа пооддерживает ересь украинской раскольничей церкви: Он не может быть прсредником.
    1. nin
      nin Сегодня, 14:37
      +3
      Папа пооддерживает ересь украинской раскольничей церкви

      этот папа нам точно ни разу не родственник..
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 14:01
    +2
    Все смешалось в одну кучу. Понтифик и супруг бизнесфигуристки. "Ливерная колбаса" и "Димон-Айфон". "95-й квартал" и дедушка Джо Байден. Ждем дальнейших удивлений. "Все чудесатее и чудесатее." (Льюис Кэрролл "Алиса в стране чудес").
  8. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 14:14
    +1
    В Кремле уже незнают как и намекать.. на перемерие.
    Так скоро и просить будут, о пощаде.
  9. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 14:40
    0
    Абзац-"а кто его короновал"))
  10. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:42
    +1
    Модераторы laughing , а почему Вы решили,что я глупый? laughing laughing И удалили мой комментарий?Песков не глуп и я так же..Мысли наши сошлись..А Вы собственно,о чём подумали? smile
    1. ВитаминBF3mg
      ВитаминBF3mg Сегодня, 14:53
      0
      Тссссс тихо,свобода слова, Ваше "Мыслеизлогание" их НЕУСТРАИВАЕТ)) good