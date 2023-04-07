Пресс-секретарь президента РФ: Никаких инициатив от Ватикана по поводу перемирия в украинском конфликте в Кремль не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию о том, что папа римский Франциск выступил с предложением о двухнедельном «пасхальном» перемирии в ходе украинского конфликта. Было заявлено, что начать это перемирие глава Римской католической церкви предлагает с 9 апреля.
Глава кремлёвской пресс-службы в беседе с журналистами заявил о том, что в Москве никаких предложений от папы римского не получали.
По словам Дмитрия Пескова, никаких инициатив от Ватикана по этому вопросу в Кремль не поступало.
При этом пресс-секретарь президента России сообщил о том, что новости о предложении Франциска в Кремле читали. Песков подчеркнул, что новость была «в изложении уважаемого председателя Всемирного фонда староверов».
Речь идёт о Леониде Севастьянове, который, как сам заявил, в ходе встречи с папой римским услышал от него предложение о перемирии.
Как уже писало «Военное обозрение», подобная инициатива от главы РКЦ (даже если она действительно от Франциска исходила) вряд ли имеет непосредственное отношение к идее о мире. Всё это больше напоминает на попытку дать ВСУ передышку, время - для того, чтобы спокойно собраться с силами для анонсируемого наступления. Можно было бы говорить о том, что это безосновательные подозрения, если бы ранее (ещё до начала российской СВО) не объявлялись многочисленные перемирия, которые украинская сторона часто нарушала уже через несколько минут после вступления таковых решений в силу или использовала для перегруппировок и попыток наступать.
Если бы у главы Римской католической церкви действительно было желание установить прочный мир, то он для начала мог бы озаботиться вопросами раскола христианской церкви на Украине, осудив насильственное вмешательство государства и спецслужб в дела УПЦ.