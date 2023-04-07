Глава МИД РФ на переговорах в Турции: Мы намерены решить, нужна ли вообще зерновая сделка в её нынешнем виде

В Анкаре прошли переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с украинским кризисом и так называемой зерновой сделкой.Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что вооруженный конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее путем переговоров, а также предложил содействие Турции в переговорном процессе. Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что любые переговоры, касающиеся украинского кризиса, возможны исключительно на основе учета интересов России.Комментируя зерновую сделку, Чавушоглу заявил о необходимости устранения препятствий для выхода на мировые рынки российской агропродукции, а также заверил, что турецкие власти и ООН в настоящее время работают над этим. Глава МИД РФ отметил, что Россия "пошла на небольшое обострение", согласившись на продление зерновую сделку на 60 дней. Российские власти намерены решить, нужна ли вообще эта сделка в её нынешнем виде, и готовы, в случае необходимости, рассмотреть варианты экспорта зерна через Катар или Турцию, власти которых готовы к этому.Также Лавров подчеркнул, что после гипотетической победы над Россией следующей целью Запада будет выбрана КНР, а также любая другая страна, осмелившаяся совершать самостоятельные действия.По словам главы российского МИД, агрессия стран Запада будет распространяться на любое государство, которое осмелится "руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами, которые определяют действия Соединенных Штатов".Лавров также добавил, что Запад, используя Украину, борется со своими конкурентами и стремится "отменить" Россию.