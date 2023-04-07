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Глава МИД РФ на переговорах в Турции: Мы намерены решить, нужна ли вообще зерновая сделка в её нынешнем виде

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Глава МИД РФ на переговорах в Турции: Мы намерены решить, нужна ли вообще зерновая сделка в её нынешнем виде

В Анкаре прошли переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с украинским кризисом и так называемой зерновой сделкой.


Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что вооруженный конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее путем переговоров, а также предложил содействие Турции в переговорном процессе. Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что любые переговоры, касающиеся украинского кризиса, возможны исключительно на основе учета интересов России.

Комментируя зерновую сделку, Чавушоглу заявил о необходимости устранения препятствий для выхода на мировые рынки российской агропродукции, а также заверил, что турецкие власти и ООН в настоящее время работают над этим. Глава МИД РФ отметил, что Россия "пошла на небольшое обострение", согласившись на продление зерновую сделку на 60 дней. Российские власти намерены решить, нужна ли вообще эта сделка в её нынешнем виде, и готовы, в случае необходимости, рассмотреть варианты экспорта зерна через Катар или Турцию, власти которых готовы к этому.

Также Лавров подчеркнул, что после гипотетической победы над Россией следующей целью Запада будет выбрана КНР, а также любая другая страна, осмелившаяся совершать самостоятельные действия.

По словам главы российского МИД, агрессия стран Запада будет распространяться на любое государство, которое осмелится "руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами, которые определяют действия Соединенных Штатов".

Лавров также добавил, что Запад, используя Украину, борется со своими конкурентами и стремится "отменить" Россию.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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6 комментариев
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  1. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 14:35
    -1
    да неужели? чё, правда с этим балаганом решили заканчивать? belay
    1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    0
    Запад разгадал что было шито нами белыми нитками по зерновой сделке.Всё по пунктам
    Коротко и ясно ответив ,мы ничего выполнять не будем с вашей стороны.И они своего достигли.Наши экспортные трейдеры начали бунтовать из за низкой цены на наше зерно.Требуют отменить экспортные пошлины ,тогда они поднимут закупочную цену.Российские Фермеры из за низкого дохода от зерновых ,могут перейти к севу других культур и это не будет пшеница.Американцев так просто не проведёшь и им глубоко ,как о них другие думают.Значит сделку надо закрывать ,мы своего добились,экспорт удобрений вырос ,зерновых тоже - но хотелось чтобы цена была повыше. .Тем более зерновой хаб в Египте неплохо заработал.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 15:01
      0
      Подключение к Swift частного банка и работа аммиакопровода, за который деньги в свой карман кладёт некто Мазепин- это, точно, интересы России?
  3. штурм
    штурм Сегодня, 14:52
    -1
    Лучше бы за поставку Пшеницы договорились с КНДР о направлении на Донбасс 100-150 тысяч бойцов.
    Через месяц максимум "мыли бы сапоги в Днепре" от Чернигова до Запорожья.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:00
      +1
      за поставку Пшеницы договорились с КНДР

      Корейцы пшеницу не едят. Им нужен рис!
  4. штурм
    штурм Сегодня, 15:10
    0
    Российские власти намерены решить, нужна ли вообще эта сделка в её нынешнем виде, и готовы, в случае необходимости, рассмотреть варианты экспорта зерна через Катар или Турцию, власти которых готовы к этому.


    Китай, Турция, Иран и Египет могут забрать все наше зерно поставляемое на экспорт...
    Из этого списка три страны это наши соседи, какие могут быть проблемы?
    при грамотном ведении переговоров процесс с экспортом пшеницы может сдвинуться очень быстро. ..