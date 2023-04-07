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Западная пресса: Китай переоборудует устаревшие истребители в беспилотники-камикадзе

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Западная пресса: Китай переоборудует устаревшие истребители в беспилотники-камикадзе

На хранении НОАК остаются многочисленные самолёты устаревших моделей J-6 и J-7, которые являются китайскими вариантами советских истребителей МиГ-19 (2-го поколения) и МиГ-21 (3-го поколения).


Как утверждается в издании Interesting Engineering, работы по их расконсервации и переоборудованию в беспилотники-камикадзе с последующими испытательными полётами НОАК ведёт примерно с 2018 года. Автор полагает, что китайское командование намеревается использовать переделанные в БПЛА истребители для прорыва противовоздушной обороны Тайваня, после чего должна последовать полноценная воздушная атака и десантная высадка.

При этом в западной прессе ссылаются на ряд странностей в поведении авиации НОАК. Например, в 2021 году в ходе учебных манёвров в Тайваньском проливе были замечены несколько машин J-7, которые вошли в состав группы истребителей J-16.

Как полагает автор, применение устаревших самолётов в качестве ударных беспилотников вполне оправдано, так они не требуют расхода средств на новое производство и могут переносить повышенные нагрузки, которые были бы критическими для лётчиков. Тем более, что в настоящее время сверхзвуковой класс БПЛА находится ещё в зачаточном состоянии.
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:11
    +6
    Рачительный подход у китайцев. Копии Ан-2 тоже в беспилотники грузовые переделали. Молодцы, что сказать....
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:23
      +5
      молодцы,всё грамотно делают, начали с АН2,теперь МиГи поедут.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:17
    +1
    Чего американцы привязалась к этому Тайваню.По нашему опыту на Украине КНР сделали вывод:Бить надо по главному или сделать имитацию что будут бить.Не по американцам нельзя ,ну нельзя это обсуждать в американской прессе ,а то акции обвалятся.
  3. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 14:21
    +4
    Для вскрытия позиций ПВО идеальный вариант, а если не собьют взывчатки много можно на истребительзагрузить. У китайцев голова варит.
    1. Комментарий был удален.
    2. cmax
      cmax Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: Бодипанчер
      Для вскрытия позиций ПВО идеальный вариант, а если не собьют взывчатки много можно на истребительзагрузить. У китайцев голова варит.

      Да по мостам!
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:26
    -3
    Разумное решение, хотя тоже по-своему затратное.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 14:32
      +5
      ну как сказать. по любому дешевле чем с нуля новый реактивный БПЛА делать. планер и двигатель уже есть, органы управления к системе наведения подключить и готово.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:42
      +2
      Цитата: Pavel57
      Разумное решение, хотя тоже по-своему затратное.

      Очень недорого. Даже дешевле, чем просто утилизировать.
      По сравнению с аналогичной ракетой - просто копейки.
  5. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 14:40
    0
    Вроде как радиус действия маловат, тем более на форсаже.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:40
    +1
    Пляяяяяя! Эта идея впервые была выдвинута ещё легендарным Бекаури, но до ума не довели, а автора расстреляли.
    Я зимой нашёл канал связи и предлагал лично Баранцу переоборудовать в камикадзе списываемые Боинги. Он не передал выше, а тупо обсмеял. Тупой солдафон.
    50 тонн тортилы, машину сопровождает ордер. Сначала Гераньки, потом Калибры. Ср-ва РЭБ, ложные цели, противорадарные ракеты, тепловые ловушки.
    От днепровских мостов ничего не останется.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:45
    +2
    Прямо скажем, эта идея всегда витала в воздухе (извините за каламбур). Совершенно верное решение. Пользы может быть много, при относительно недорогой переделке. В любом случае, гораздо полезнее такое применение, чем резка на металл. Или гниение по свалкам. Хозяйственный, деловой подход. На зависть нам.