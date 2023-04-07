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СК РФ заочно обвинил экс-министра обороны Украины в гибели более пятисот жителей Донбасса

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СК РФ заочно обвинил экс-министра обороны Украины в гибели более пятисот жителей Донбасса

Военные преступления, тем более совершенные в отношении мирных граждан, не имеют срока давности, даже если фигурант не принимал в них непосредственного участия.


Сегодня Следственный комитет России предъявил заочное обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему этот пост в период правления Петра Порошенко с 2014 по 2019 год. Бывшему руководителю украинского военного ведомства вменяется общее командование Вооруженными силами Украины, в период которого подразделения ВСУ совершали преступные действия, приведшие к гибели на территории ДНР и ЛНР более 530 гражданских лиц, ранения получили более 970 человек. Кроме того, за это время в результате обстрелов ВСУ на Донбассе полностью разрушены или частично повреждены 2 000 объектов гражданской инфраструктуры.

О предъявлении обвинения бывшему главе украинского Минобороны сообщается в развернутом пресс-релизе на сайте ведомства по итогам поездки главы СК РФ Александра Бастрыкина в Донецк.

Принимаются меры к его розыску и аресту

— заключается в заявлении Следственного комитета.

Кроме того, в российском Следственном комитете сообщили, что с 22 марта по 5 апреля в Генпрокуратуру РФ для последующей передачи в суд направили 30 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются 48 украинских военных, в том числе боевики «Азова»*, военные Нацгвардии, а также пограничной службы Украины. Заключения по шести уголовным делам утверждены и переданы в Верховный суд Донецкой Народной Республики.

* Запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии:
Сайт СК РФ
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2 комментария
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 14:45
    +1
    Заключения по шести уголовным делам утверждены и переданы в Верховный суд Донецкой Народной Республики

    Скоро год как продолжают готовить трибунал...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:53
      +1
      Военные преступления, тем более совершенные в отношении мирных граждан, не имеют срока давности, даже если фигурант не принимал в них непосредственного участия.

      А про Порошенко чего тогда в СК РФ молчат? Он же был тогда главнокомандующим ВСУ!