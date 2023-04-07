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Премьер-министр Литвы: Прохождение теста на знание государственного языка нашей страны для украинцев недопустимо

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Премьер-министр Литвы: Прохождение теста на знание государственного языка нашей страны для украинцев недопустимо

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о недопустимости прохождения беженцами с Украины теста по государственному языку. Так политик отреагировала на планы Государственной языковой инспекции по осуществлению проверки украинских беженцев, работающих на территории страны на знание литовского языка уже к марту следующего года.


На мой взгляд, данное решение было бы весьма некорректным, поскольку ущемляет права людей, спасающихся бегством из-за боевых действий, идущих в их стране

– возмутилась Шимоните.

В вышеупомянутом ведомстве, в свою очередь, сообщили о том, что намерены вернуться к данной процедуре, после введённого ранее моратория сроком на 2 года, требующего от беженцев с Украины владения литовским языком.

Стоит отметить, что данная инициатива подверглась критике и со стороны министра экономики и инноваций республики Аушрине Армонайте, которая обвинила Государственную языковую инспекцию в том, что последняя вовсе не проявила ни малейшего сочувствия и сострадания по отношению к украинскому народу. Вместе с тем она пообещала разобраться в этой ситуации и предотвращать подобные случаи преследования данной категории лиц со стороны компаний, осуществляющих их наем.

Кстати говоря, другая прибалтийская республика – Эстония тоже требует от украинцев, прибывающих в страну, изучать государственный язык, о чём уже упомянула в конце прошлого года глава эстонского правительства Кая Каллас.
Использованы фотографии:
Официальная страница премьер-министра Литвы в соцсетях
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6 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:57
    +3
    Так для спасающихся или для работающих??? Значит литовцы, учите мову, скоро придётся не только сала украине кричать.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 15:04
      0
      главное, чтобы хохлушки не перепутали "ой" со словом "мимо". остальное...
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:03
    +1
    о недопустимости прохождения беженцами с Украины теста по государственному языку.

    Очень правильное заявление. Пора Литве переходить на мову. wassat
    p.s. Хотя эти "украинцы" скорее говорят на русском/суржике.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:15
      +1
      ПрелЭстно.Пусть литовцы и бешенцы говорят между собой на русском.Я не против
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:08
    0
    О, зигхайлики молодцы, а остальные беженцы значит - не спасаются? То есть к сирийцам-иракцам такое например неприменимо? Только по национальности? Ну не зигхайлики, конечно, чоужтам.
    А вообще, больше всего радует, как там светлоликие Чулпансы Хаматовсы, научились цеевропейкому? Табличку Тибла уже пришили на робу?
  4. Ave_patriam
    Ave_patriam Сегодня, 15:23
    0
    Ну и разумеется ЕСПЧ и тому подобным шарашкиным конторам совершенно пофиг на дискриминацию по национальному признаку. Потому что "Это другое".