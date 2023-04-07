Премьер-министр Литвы: Прохождение теста на знание государственного языка нашей страны для украинцев недопустимо

На мой взгляд, данное решение было бы весьма некорректным, поскольку ущемляет права людей, спасающихся бегством из-за боевых действий, идущих в их стране

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о недопустимости прохождения беженцами с Украины теста по государственному языку. Так политик отреагировала на планы Государственной языковой инспекции по осуществлению проверки украинских беженцев, работающих на территории страны на знание литовского языка уже к марту следующего года.– возмутилась Шимоните.В вышеупомянутом ведомстве, в свою очередь, сообщили о том, что намерены вернуться к данной процедуре, после введённого ранее моратория сроком на 2 года, требующего от беженцев с Украины владения литовским языком.Стоит отметить, что данная инициатива подверглась критике и со стороны министра экономики и инноваций республики Аушрине Армонайте, которая обвинила Государственную языковую инспекцию в том, что последняя вовсе не проявила ни малейшего сочувствия и сострадания по отношению к украинскому народу. Вместе с тем она пообещала разобраться в этой ситуации и предотвращать подобные случаи преследования данной категории лиц со стороны компаний, осуществляющих их наем.Кстати говоря, другая прибалтийская республика – Эстония тоже требует от украинцев, прибывающих в страну, изучать государственный язык, о чём уже упомянула в конце прошлого года глава эстонского правительства Кая Каллас.