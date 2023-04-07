«Тысячи единиц техники»: в испанской прессе оценили вклад Финляндии в альянс

На Западе выражают удовлетворение принятием в состав НАТО Финляндии, подсчитывая матчасть, которой обзавёлся альянс благодаря новому члену.
Как указывается, Хельсинки располагает 850 орудиями, в том числе имеет 650 буксируемых пушек (500 боеготовых) и более сотни САУ, из которых свыше трети представлены южнокорейскими K9 Thunder.
Финляндия имеет больше артиллерии, чем у Британии, Германии, Франции и Испании вместе взятых
- отмечается в издании Infodefensa.
Финские войска обладают 240 танками (около 180 боеготовых), в том числе имеют по сотне Leopard 2A4 и Leopard 2A6. Её сухопутные войска укомплектованы почти 5400 машинами (более 4000 в полной боеготовности), в том числе располагая более 100 БМП CV-90 – это «модель, считающаяся одной из лучших в мире в своем роде».
Парк ВВС представлен 166 самолётами, из которых 55 истребителей F/A-18C и 7 F/A-18D. Остальные – это в основном лёгкие штурмовики и учебно-тренировочные самолеты BAE Hawk, Valmet L-70 Vinka. Финские F/A-18, 36 из которых готовы к немедленному бою, несут ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и крылатые ракеты типа «воздух-земля» AGM-158 Jassm, а также другое вооружение. Они будут заменены 64 истребителями 5-го поколения F-35, заказанными Хельсинки.
Отныне все финские самолёты служат НАТО. Что касается ВМС, то в их состав входят 8 патрульных кораблей и 18 тральщиков. Всего НАТО получила тысячи единиц техники
- указывается в испанской прессе, оценивая доставшуюся альянсу матчасть.
Численность вооружённых сил Финляндии составляет 24 тыс. военнослужащих при резерве в 900 тыс. чел. Последний военный бюджет приближается к $6,4 млрд.
Со своей стороны отметим, что дрейф Хельсинки в сторону НАТО начался сразу же после распада СССР, несмотря на тесные хозяйственные связи с Россией. Вне зависимости от официального статуса страны, роль Финляндии в возможном конфликте РФ и альянса была вполне прогнозируема, как и пока что формально нейтральной Швеции.