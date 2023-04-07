«Тысячи единиц техники»: в испанской прессе оценили вклад Финляндии в альянс

Финляндия имеет больше артиллерии, чем у Британии, Германии, Франции и Испании вместе взятых

Отныне все финские самолёты служат НАТО. Что касается ВМС, то в их состав входят 8 патрульных кораблей и 18 тральщиков. Всего НАТО получила тысячи единиц техники