В Ингушетии задержали одного из участников нападения на полицейских

В Республике Ингушетия задержан один из участников нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.Как стало известно, вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе силовикам удалось обнаружить группу боевиков, ранее напавших на пост ГИБДД. Боевики при попытке задержания оказали сопротивление, в результате началась перестрелка.В результате завязавшегося боя трое сотрудников полиции погибли, еще восемь сотрудников получили ранения различной степени тяжести. Террористы смогли скрыться с места преступления. Сейчас оперативники заняты поиском боевиков. За любую информацию о террористах обещано вознаграждение в размере 3 миллиона рублей.Позже стало известно, что оперативникам удалось задержать гражданина, подозреваемого в совершении преступления террористической направленности. Личность задержанного установлена, это некто Боков А.Б., 2001 года рождения, проживавший в городе Малгобек в Республике Ингушетия.Сейчас с задержанным осуществляются оперативные мероприятия, можно предположить, что вскоре будут задержаны и остальные боевики, ускользнувшие от правоохранительных органов. Главная задача в сложившейся ситуации – не дать боевикам совершить преступления против мирного населения республики, установить их личности и задержать, чем сейчас и занимаются правоохранительные органы.