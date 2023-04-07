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В Ингушетии задержали одного из участников нападения на полицейских

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В Ингушетии задержали одного из участников нападения на полицейских

В Республике Ингушетия задержан один из участников нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.


Как стало известно, вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе силовикам удалось обнаружить группу боевиков, ранее напавших на пост ГИБДД. Боевики при попытке задержания оказали сопротивление, в результате началась перестрелка.

В результате завязавшегося боя трое сотрудников полиции погибли, еще восемь сотрудников получили ранения различной степени тяжести. Террористы смогли скрыться с места преступления. Сейчас оперативники заняты поиском боевиков. За любую информацию о террористах обещано вознаграждение в размере 3 миллиона рублей.

Позже стало известно, что оперативникам удалось задержать гражданина, подозреваемого в совершении преступления террористической направленности. Личность задержанного установлена, это некто Боков А.Б., 2001 года рождения, проживавший в городе Малгобек в Республике Ингушетия.

Сейчас с задержанным осуществляются оперативные мероприятия, можно предположить, что вскоре будут задержаны и остальные боевики, ускользнувшие от правоохранительных органов. Главная задача в сложившейся ситуации – не дать боевикам совершить преступления против мирного населения республики, установить их личности и задержать, чем сейчас и занимаются правоохранительные органы.
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2 комментария
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:59
    +1
    Пишут что сдался - отец уговорил. Только как этот батя его так воспитывал что он в боевики подался?
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:04
    0
    М-да, а ситуация-то хуже некуда, сперва так написали, что выходило, будто наши накрыли банду, просто не срослось в процессе, а тут гораздо все сложней и хуже.