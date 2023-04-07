В Курской области «посадили» украинский разведывательный БПЛА

Российская СВО на Украине доказала, что ведение боевых действий в современных условиях практически невозможно без использования дронов, которые выполняют не только разведывательную, но и ударную функции.
Между тем беспилотники все чаще применяются противником для того, чтобы проникнуть вглубь территории России, где боевые действия не ведутся.
Так, сегодня на территории Курской области был замечен и обезврежен БПЛА «Лелека-100» украинского производства. Как пишет ТГ-канал «Mash», российские военные «посадили» дрон, который предположительно вел разведку расположения техники ВС РФ. В дальнейшем ВСУ, вероятно, планировали нанести артиллерийские удары по обнаруженным позициям.
На данный момент украинский дрон изучают российские специалисты. Никакие дополнительные данные о происшествии, в частности, чем «приземлили» БПЛА, пока не сообщалось.
Стоит напомнить, что «Лелека-100» начал эксплуатироваться ВСУ еще в 2017 году. В задачи дрона входит аэроразведка, картографирование и патрулирование местности.
Беспилотник способен находиться в непрерывном полете до 2,5 часов. Гарантированная длина маршрута, согласно данным от разработчика, составляет 100 км. Размах крыльев аппарата достигает почти 2 метров. Крейсерская скорость - до 70 км/ч.