В Запорожской области, которая, как известно, вошла по итогам волеизъявления жителей в состав Российской Федерации, создаются 19 «военных администраций». Соответствующее решение подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт Офиса президента Украины.Как подчеркивается в сообщении, будут созданы администрации: Благовещенская, Воскресенская, Днепрорудненская, Энергодарская, Каменско-Днепровская, Каменская, Камыш-Зорянская, Малобелозерская, Молочанская, Новобогдановская, Ореховская, Осипенковская, Плодородненская, Преображенская, Розовская, Смирновская, Софиевская, Степногорская и Черниговская.Ряд экспертов уже охарактеризовали факт создания администраций как свидетельство предстоящего контрнаступления украинских формирований. Напомним, что киевский режим анонсировал в апреле-мае 2023 года контрнаступление ВСУ на освобожденные российскими войсками территории.Отметим, что Запорожская область юридически является частью Российской Федерации. В состав России Запорожская область вошла осенью 2022 года в соответствии со свободным волеизъявлением жителей региона. Сейчас украинский режим заявляет о подготовке контрнаступления на территорию региона.Временно исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщал о концентрации около 40 тысяч военнослужащих ВСУ в северной части региона, все еще контролируемой украинскими формированиями. Но российские вооруженные силы оборудовали надежные рубежи обороны, не позволяющие украинским формированиям вторгнуться на территорию Российской Федерации на Запорожском направлении.