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Президент Украины распорядился создать 19 новых «военных администраций» в российской Запорожской области

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Президент Украины распорядился создать 19 новых «военных администраций» в российской Запорожской области

В Запорожской области, которая, как известно, вошла по итогам волеизъявления жителей в состав Российской Федерации, создаются 19 «военных администраций». Соответствующее решение подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт Офиса президента Украины.


Как подчеркивается в сообщении, будут созданы администрации: Благовещенская, Воскресенская, Днепрорудненская, Энергодарская, Каменско-Днепровская, Каменская, Камыш-Зорянская, Малобелозерская, Молочанская, Новобогдановская, Ореховская, Осипенковская, Плодородненская, Преображенская, Розовская, Смирновская, Софиевская, Степногорская и Черниговская.

Ряд экспертов уже охарактеризовали факт создания администраций как свидетельство предстоящего контрнаступления украинских формирований. Напомним, что киевский режим анонсировал в апреле-мае 2023 года контрнаступление ВСУ на освобожденные российскими войсками территории.

Отметим, что Запорожская область юридически является частью Российской Федерации. В состав России Запорожская область вошла осенью 2022 года в соответствии со свободным волеизъявлением жителей региона. Сейчас украинский режим заявляет о подготовке контрнаступления на территорию региона.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщал о концентрации около 40 тысяч военнослужащих ВСУ в северной части региона, все еще контролируемой украинскими формированиями. Но российские вооруженные силы оборудовали надежные рубежи обороны, не позволяющие украинским формированиям вторгнуться на территорию Российской Федерации на Запорожском направлении.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:18
    -1
    А где Бердянская,Мелитопольская,да и другие?Нет,надо же трудоустраивать на хлебные должности.Главное-ответственности никакой
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:24
    0
    Значит нам надо создать ВГА Сумскрй, Черниговской, Николаевской , Одесской, Полтавской, Депровской, Криворожской, Харьковской , Киевской , Винницкой и Житомирской областей
  3. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 15:25
    0
    Какие планы создания административных управленческих центров в распоряжении РФ? Украинская "власть" хоть что то планирует, а Российская что то нет ...