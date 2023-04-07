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Минобороны РФ: На Донецком направлении за сутки уничтожено около 260 боевиков, подбиты три танка ВСУ

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Минобороны РФ: На Донецком направлении за сутки уничтожено около 260 боевиков, подбиты три танка ВСУ

Продолжаются интенсивные бои за полное освобождение российских территорий Донбасса. Украинское командование почти отчаянно пытается сдержать наступление совместной группировки штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» и военнослужащих «Южной» группировки войск ВС РФ на Донецком направлении. При этом противник несет на этом участке фронта самые значительные потери как в живой силе, так и в технике.


Минобороны РФ в сегодняшней сводке сообщает, что на Донецком участке фронта за сутки уничтожено около 260 украинских боевиков. Огнем артиллерии и активными действиями сухопутных войск подбиты три танка, одиннадцать единиц бронетехники и одна БМП противника. Также в результате контрбатарейной борьбы на передовой уничтожены САУ «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.

Вторым участком фронта, где идут интенсивные боестолкновения, остается Красно-Лиманское направление. Судя по сводке, работает не только наша артиллерия и авиация. На данном участке фронта ведутся штурмовые действия. В результате активных боев и огневого поражения только в районе села Терны Донецкой республики ВСУ потеряли свыше 50 военнослужащих, уничтожены гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика», подбиты три бронемашины.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наши артиллеристы вновь отработали по укрепам ВСУ в районе села Новомихайловка и под Угледаром. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, уничтожены два пикапа и гаубица Д-20.

В районе сел Синьковка и Кисловка Харьковской области ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки ВС РФ ликвидировано до 30 украинских боевиков, а также накрыта гаубица Д-30.

Продолжаются удары по местам хранения боеприпасов и командным пунктам ВСУ в прифронтовой зоне. В районе села Новоберислав, распложенном на правом берегу Днепра напротив Каховки в Херсонской области, поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны. Вблизи с селом Ивановка на оккупированной части ДНР уничтожен украинский склад с боеприпасами. Еще один накрыт в районе села Новолюбовка, что к северо-западу от Кременной в ЛНР.

Пресс-служба группировки «Центр» сообщает, что в районе Червоной Дибровы Луганской республики противник вновь предпринял попытку атаковать наши позиции взводом 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. Как и ранее, огнем артиллерии неприятель был рассеян, и понеся значительны потери, рассредоточился в лесном массиве.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:28
    0
    Что это за перл "почти отчаянно"?Впрочем,ладно.Готовимся отражать будущий удар всук.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:29
    +2
    Идут тяжелые позиционные бои местного значения,нам представляют как наступление.Помните "Вариант Омега"?
    "- Сталинград,взят капитан.
    - А Левитан сказал, идут городские бои."(с) За дословность не ручаюсь,но примерно так.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:29
    -4
    На Донецком направлении за сутки уничтожено около 260 боевиков

    Курям на смех. ВФУ=примерно 1 млн. Даже
    без пополнения 1 000 000/260=3 846суток/365,25=10,5 лет.(((
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:44
      -2
      Примерно половина уже под землей или на костылях.
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 16:36
        -2
        Сами пощетали, кто помог, или так просто удобно?
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:51
      +3
      Курям на смех. ВФУ=примерно 1 млн. Даже
      без пополнения 1 000 000/260=3 846суток/365,25=10,5 лет.(((

      Вообще-то война это не простая математика убитых. У хусейна армия не была уничтожена под ноль, но страна была потеряна.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:59
        0
        Абсолютно некорректное сравнение.В Ираке армия оказывала сопротивление эпизодически.Тут-каждый метр с кровью.Я не хочу сказать что "курям смех".Но крови у нас они высасывают прилично.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 16:30
          +2
          Но крови у нас они высасывают прилично.

          У них кровь тоже не вода и в определённый момент и при определённых условиях армия может просто рассыпаться. А вот чтобы она рассыпалась, нужно не только её уничтожать, но и лишать её мотивации и пропагандистской основы.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 16:34
            -1
            Как Вы предлагаете лишить их мотивации и тем более пропагандистской основы?Они считают,что защищают свою родину,дом,семьи?На уровне государства пропаганда работает четко.Что бы это все "лишить",надо уничтожить само государство.А такой цели нет.Это заявил сам Верховный.
    3. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 16:00
      +2
      Какой вы кровожадный. И 260 убитых нациков замечательно. В конце концов 260 убитых нациков, это 260 морально убитых нацистких жен. 520 огорченных детей потерявших отца. 520 родителей горюющих о потере сына. 520 братьев и сестер огорченных потерей брата. Да и 520 родителей жён огорчены, что их дочь стала вдовой. Т.е. это более 2000 человек, которых война сильно огорчила и которые задумаются нужна ли им эта война.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:36
        -1
        Они не огорчены,а люто ненавидят теперь.Нет,с этим надо что то делать.И я предполагаю,что.Но этого не хотят наши руководители.Войны на уничтожение бандеровского государства
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:19
      0
      Румата, А чего "1 млн" а не "десять"?))) И 300 тыс укровояк вместе с терробороной не наберется сейчас плюс это только в компьютерных играх солдатиков "на расход годочков" можно складывать/вычитать, а по факту уже ВСЁ. Ни спустя 5 лет ни спустя год, а просто всё, пару месяцев и они обнулены. Полмиллиона укровояк уже утилизированв, вдобавок сотни тысяч раненых и более 40 тысяч умертвленных НАТОнаемников[это самых пассионарных их "диких гусей" выбили, замечу].
      Но ты ципса верь во всё что угодно, главное чтоб хoxлы продолжали обезлюживаться с рекордной скоростью, и этот псевдоэтнос, под гипнозом варимой лягушки с морковкой перед носом, утилизировался до конца. Население 404-ой в 1991г - 52 млн, 2000 - 48 млн, 2013 - 40-44 млн, 2014 - 35-37 млн, 2015-2021гг. - 23-30 млн, причем бОльшая часть старики и женщины, А СЕЙЧАС под контролем Зе&НАТО - 13-16 млн человек, благодаря ошеломительному началу СВО вынудили безвозвратно сдриснуть из 404-й 15 млн человек, и оставшееся население убывает примерно на 1,2 млн в год. Причем В УСЛОВИЯХ краха инфраструктуры, исчезновения работы, средств к существованию, медпомощи+мединфраструктуры,  среды обитания тире прекратившейся рождаемости - они живут ЛИШЬ с ноября 2022, подавляющую часть СВО они несбежавшие оттуда жили как и раньше, хотя и несмотря на это самоподыхали с максимальной на планете скоростью с мизерной рождаемости, то всё только начинается) - просто проложите линию вперед, что будет с этим народом. Он исчезает на глазах, и его бесславная история попросту закончится НЕВОССТАНОВИМО. Такова селяви. По сути СВО давно достигла своей цели, проект "украина" закрывается окончательно, сейчас на дорожку играют на украинское Последнее, растить новых в тепличных условиях до бойца 18-30 лет будет НЕ-КО-МУ, вдобавок завершают демилитаризацию Европы с Британией и Матрасию обескровливаем на их снарядные запасы. Россия давит медленно, но сверхмощно-неумолимо как атомный ледокол.

      Тем более атомные ледоколы умеем на Земле строить только мы.
  4. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 15:35
    -3
    ❗️Под Марьинкой огнём расчёта ПЗРК украинской армии был сбит наш штурмовик Су-25.

    Пилот успел катапультироваться, однако дальнейшая его судьба пока неизвестна.

    @milinfolive
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:20
      0
      Pytnik, источник конечно - галиматья.
  5. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 15:45
    -2
    Хоть кто нибудь на ВО может хоть примерно оценить реалистичность сводок минобороны опираясь другие источники. Ведь как хочется верить, что наши артиллеристы научились воевать, бить не по площадям, а по противнику. Правда научились? Хоть в комментариях выскажитесь.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:03
      -1
      Я считаю,что дело не в науке..А в системе управления огнем....Это по артиллерии.Мое мнение-нормальной системы управления нет.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:04
      +3
      Предлагаете кому-то из участников форума пробегаться вдоль всей линии б/д для сбора инфы и информирования других участников форума во? wassat
      опираясь другие источники.

      Все источники сейчас врут и анализировать ложь дело не благодарное. Одни приуменьшают, другие приувеличивают и всё это происходит в широких пределах, попытка "вывести среднеарифметическое значение" может оказаться такой же ложью. Простой пример, когда одна сторона врёт, а другая вводит элемент дезинформации и "подигрывает" противнику в том же направлении, вводя его в заблуждение, а вы пытаетесь это анализировать и получаете ложный результат.
      Чаще правда становится видна лишь со временем. hi
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:23
      -1
      IgorZ, И вновь учимся читать "скучные сводки" МО не попой с ушами а головой:
      https://www.russiapost.su/archives/310809
      Это как один из сотен примеров прошлых месяцев. В отличии от истерии военкУр, МО дает четкие сводки, только разбираются в них не обыватели а профессионалы.
      Слушайте полковника запаса ГУ МО В.Э.Трухана, Героя России О.Шаландина, ряд других толковых экспертов есть, по полочкам объясняют. В отличии от мультимиллионеров-военкУрв-истеричек.
      Артиллерия наша кстати работает в разы точнее артиллерии любой другой страны, как среди нынешних армий других стран так и прошлого.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:46
        -1
        Я прочитал Вас внимательно.Но увидел взгляд на происходящее полностью зашоренного человека.Я предпочитаю иметь информацию от участриков событий,мобилизованных.Приезжали в отпуск в марте.Да,нелицеприятные вещи для нас рассказывали.Район,население чуть больше тридцати тысяч живет.Сказать Вам,сколько оттуда пришло гробов?Минусы не от меня,я уважаю оппонентов
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:47
    +3
    Украинское командование почти отчаянно пытается сдержать наступление

    О да! Настолько почти, что умудряются накапливать огромную группировку для наступления, а в артёмовске мы продолжаем выдавливать "самые боеспособные" подразделения из терробороны. belay
    Подача материала от мо - это нечто. crying