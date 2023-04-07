Минобороны РФ: На Донецком направлении за сутки уничтожено около 260 боевиков, подбиты три танка ВСУ

Продолжаются интенсивные бои за полное освобождение российских территорий Донбасса. Украинское командование почти отчаянно пытается сдержать наступление совместной группировки штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» и военнослужащих «Южной» группировки войск ВС РФ на Донецком направлении. При этом противник несет на этом участке фронта самые значительные потери как в живой силе, так и в технике.
Минобороны РФ в сегодняшней сводке сообщает, что на Донецком участке фронта за сутки уничтожено около 260 украинских боевиков. Огнем артиллерии и активными действиями сухопутных войск подбиты три танка, одиннадцать единиц бронетехники и одна БМП противника. Также в результате контрбатарейной борьбы на передовой уничтожены САУ «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.
Вторым участком фронта, где идут интенсивные боестолкновения, остается Красно-Лиманское направление. Судя по сводке, работает не только наша артиллерия и авиация. На данном участке фронта ведутся штурмовые действия. В результате активных боев и огневого поражения только в районе села Терны Донецкой республики ВСУ потеряли свыше 50 военнослужащих, уничтожены гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика», подбиты три бронемашины.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наши артиллеристы вновь отработали по укрепам ВСУ в районе села Новомихайловка и под Угледаром. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, уничтожены два пикапа и гаубица Д-20.
В районе сел Синьковка и Кисловка Харьковской области ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки ВС РФ ликвидировано до 30 украинских боевиков, а также накрыта гаубица Д-30.
Продолжаются удары по местам хранения боеприпасов и командным пунктам ВСУ в прифронтовой зоне. В районе села Новоберислав, распложенном на правом берегу Днепра напротив Каховки в Херсонской области, поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны. Вблизи с селом Ивановка на оккупированной части ДНР уничтожен украинский склад с боеприпасами. Еще один накрыт в районе села Новолюбовка, что к северо-западу от Кременной в ЛНР.
Пресс-служба группировки «Центр» сообщает, что в районе Червоной Дибровы Луганской республики противник вновь предпринял попытку атаковать наши позиции взводом 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. Как и ранее, огнем артиллерии неприятель был рассеян, и понеся значительны потери, рассредоточился в лесном массиве.