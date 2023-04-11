70 лет войны: Когурё против империи Суй

Путь к войне

«узнав о падении государства Чэнь, ван сильно встревожился, принял оборонительные меры, готовя войска и запасая зерно».



Первый император династии Суй Вэнь-ди (Ян Цзянь)

Армия Суй



Воины империи Суй

Армия Когурё



Развалины когурёской крепости



Когурёский всадник. Военный мемориал Республики Корея (Сеул)

Кампания 598 года

Поход 612 года



Второй император династии Суй Ян-ди (Ян Гуан)

Рывок на Пхеньян

« Будет обезглавлен каждый, кто бросит по дороге зерно».



Когурёский полководец Ыльчи Мундок

Уменье по звездам читать принесло

тебе немало побед.

Уменье войска по земле вести

твое весьма велико.

Ты мыслишь, будто в ратных делах

у тебя соперников нет.

Остановись же скорей – таков

тебе мой добрый совет.

(Перевод Е. Витковского)



Современная южнокорейская картина, изображающая битву на реке Сальсу

«Суйский император Ян-ди с 300-тысячной армией напал на нас, но потерпел от нас поражение»

Походы 613 и 614 гг.

«император велел сшить более миллиона полотняных мешков, заполнить их землёй и складывать как рыболовную плотину шириной до тридцати шагов и высотой до уровня крепостных стен, чтобы солдаты могли взобраться по этим мешкам и атаковать. А также он велел сделать подвижные башни на восьми колёсах, которые были бы выше городских стен и, будучи поставленными рядом с «рыболовной плотиной», позволяли бы вести стрельбу вовнутрь крепости. После этого император установил сроки предстоящего штурма».