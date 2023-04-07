Польша собирается подготовить провокации с применением биологического оружия. Об этом заявил начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступая на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.
По утверждению генерала, польские вооруженные силы готовят провокацию с использованием биологического оружия, о чем свидетельствует публикация на сайте Украинского научно-технического центра (УНТЦ). В данной публикации указывается, что обязательным участием в учениях является наличие опыта в «подобных исследованиях».
С 24 по 26 апреля 2023 года планируется провести онлайн-обучение отобранных кандидатов. Данное мероприятие будет проходить в Варшаве. Как отметил генерал Кириллов, не исключено, что под видом обучения будут проводиться мероприятия по подготовке провокационных действий с использованием биологического оружия.
Во время обучения участников программы будут готовить к работе с закрытыми проектами, в том числе на территории Украины. Важную роль в данном процессе играет Управление по снижению угрозы Министерства обороны США. Данная структура в последнее время активно работает с организациями как с Украины, так и из государств Центральной Азии и Закавказья.
Кроме того, начальник войск РХБЗ назвал фамилию очередного участника биологических исследований Пентагона. Это некто Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулёза», штаб-квартира которой по определенному стечению обстоятельств находится в столице Украины Киеве. Как отметил генерал Кириллов, этот гражданин США принимал активное участие в создании специальной базы военно-биологических разработок на территории Украины, используемой американской администрацией.