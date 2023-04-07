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Начальник войск РХБЗ ВС РФ: Польша может готовить провокации с биологическим оружием

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Начальник войск РХБЗ ВС РФ: Польша может готовить провокации с биологическим оружием

Польша собирается подготовить провокации с применением биологического оружия. Об этом заявил начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступая на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.


По утверждению генерала, польские вооруженные силы готовят провокацию с использованием биологического оружия, о чем свидетельствует публикация на сайте Украинского научно-технического центра (УНТЦ). В данной публикации указывается, что обязательным участием в учениях является наличие опыта в «подобных исследованиях».

С 24 по 26 апреля 2023 года планируется провести онлайн-обучение отобранных кандидатов. Данное мероприятие будет проходить в Варшаве. Как отметил генерал Кириллов, не исключено, что под видом обучения будут проводиться мероприятия по подготовке провокационных действий с использованием биологического оружия.

Во время обучения участников программы будут готовить к работе с закрытыми проектами, в том числе на территории Украины. Важную роль в данном процессе играет Управление по снижению угрозы Министерства обороны США. Данная структура в последнее время активно работает с организациями как с Украины, так и из государств Центральной Азии и Закавказья.

Кроме того, начальник войск РХБЗ назвал фамилию очередного участника биологических исследований Пентагона. Это некто Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулёза», штаб-квартира которой по определенному стечению обстоятельств находится в столице Украины Киеве. Как отметил генерал Кириллов, этот гражданин США принимал активное участие в создании специальной базы военно-биологических разработок на территории Украины, используемой американской администрацией.
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6 комментариев
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  1. B44
    B44 Сегодня, 15:46
    -4
    Генерал на картинке выглядит так, как будто он съел много биологического оружия и выпил много химического. Или, может быть, это фиолетовое свечение от радиации?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: B44
      Генерал на картинке выглядит так,

      Как российский генерал, в отличии от ваших збройных колобков laughing
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:47
    0
    Криворукие, опять какую-нибудь гадость, типа ковида, в мир запустят, потом опять крайних будут искать....
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:49
    -3
    Польша собирается подготовить провокации с применением биологического оружия. Об этом заявил начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступая на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.

    Похоже он уже под действием биологического оружия...засиделся без дела. Что-то про биолаборатории не упоминают, с США переключились на поляков.
  4. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 15:50
    +1
    Это булут красные линии и законные легитимные цели.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:09
    -1
    Когда в 20й раз кричат «Волк!» на это уже необращаешь анимание. Даже если на этот раз это правда.