Военное обозрение
Войти Регистрация

«Столкнётесь с целым рядом неудобств»: США пытаются заставить Аргентину отказаться от закупки китайских истребителей

10
«Столкнётесь с целым рядом неудобств»: США пытаются заставить Аргентину отказаться от закупки китайских истребителей

Аргентина после списания самолётов Mirage III/V и A-4AR перестала обладать реактивными истребителями, в связи с чем на протяжении последних лет ищет новую машину. Из-за спора вокруг Фолклендских островов покупке новой технике активно противодействовала Британия. Однако, как оказалось, США готовы пренебречь интересами своего союзника, если дело касается прибылей для американской оборонки.


В 2021 году Буэнос-Айрес принял решение приобрести китайские лёгкие истребители JF-17 (FC-1). С тех пор сделка несколько пересматривалась под неусыпным контролем со стороны Вашингтона. Видимо, американские политики решили окончательно закрыть этот вопрос.

Как сообщается в издании Defensa, на днях в Аргентину из США прибыл большой «десант» под руководством сенатора-республиканца Джона Корни, который провёл переговоры с Минобороны страны:

Очевидно и неоспоримо, что Вашингтон пытается заблокировать попытки Европы и Азии предложить военную технику южноамериканской стране. Сенатор в резких тонах пообещал, что Аргентина столкнётся с целым рядом неудобств, если приобретёт китайские истребители.


Как отмечается в издании, в результате этого давления были возобновлены переговоры о закупке подержанной матчасти американского происхождения, в частности морских патрульных самолётов P-3C Orion, истребителей F-16, ударных вертолетов UH-60 Blackhawk и наземных систем.


Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана вместе с конгрессменами США


Тяжелое финансовое положение, в котором находится Аргентина, вынуждает её постоянно обращаться за кредитной помощью к таким организациям, как МВФ, и за поддержкой из Вашингтона. Поэтому громкие речи некоторых аргентинских чиновников против США смягчаются, когда экономическая ситуация достигает предела

- указывается в прессе.
Использованы фотографии:
Defensa
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:39
    +2
    В 2021 году Буэнос-Айрес принял решение приобрести китайские лёгкие истребители JF-17 (FC-1). С тех пор сделка несколько пересматривалась под неусыпным контролем со стороны Вашингтона.


    «Столкнётесь с целым рядом неудобств»: США пытаются заставить Аргентину отказаться от закупки китайских истребителей


    По сравнению с проблемами F-35 это не неудобства,а мелочи жизни.

    Как отмечается в издании, в результате этого давления были возобновлены переговоры о закупке подержанной матчасти американского происхождения, в частности морских патрульных самолётов P-3C Orion, истребителей F-16, ударных вертолетов UH-60 Blackhawk и наземных систем.


    Надеюсь что аргентинскую делегацию не били током и не пытали.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:40
    +5
    Сенатор в резких тонах пообещал, что Аргентина столкнётся с целым рядом неудобств, если приобретёт китайские истребители.
     Называется, прохожий,купи кирпич..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:07
      0
      Надо попросить подержать кирпичь в руке,чтобы оценить товар и дать этим кирпичом по башке продавцу.Сказать что кирпичь оказался не прочным и отказаться от покупки. wink
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:43
    +1
    Кто в теме? 9П132 «Град-П» («Партизан») изготавливаются? На складах остались? Для городских боёв супер-пупер.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:16
      0
      Их в 1972 году перестали выпускать.50 лет назад.Срок годности у них явно меньше 50 лет,так что лучше так не рисковать.
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:01
    0
    В 2021 году Буэнос-Айрес принял решение приобрести китайские лёгкие истребители JF-17 (FC-1).
    Аргентина уже давно пытается договориться с Китаем, в википедии есть вот такая информация:
    1 октября 2013 Аргентина подтвердила своё заявление о покупке 16 истребителей «Мираж» F.1M у Испании. Покупка списанных испанских F.1 на некоторое время решит проблему лётного парка ВВС на период переговоров с Китаем о возможном лицензионном производстве истребителей JF-17 «Тандер» на кордовском авиационном заводе FAdeA
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    +1
    Аргентина богатая страна с слабыми руководителями.
  6. Михалыч
    Михалыч Сегодня, 16:36
    +3
    Столкнётесь с целым рядом неудобств»: США пытаются заставить Аргентину отказаться от закупки китайских истребителей

    В прошлом веке, во время Фолклендская война 1982 года, Аргентина уже сталкивалась с целым рядом неудобств от бомб США, когда они не взрывались. Думаю, что в случае новой войны с Бриттами с F-16 тоже могут возникнуть неудобства.
    good drinks
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:43
      +2
      А ещё Аргентина не получила оплаченные ПРК Экзосет. Если бы не козни Франции, результат мог бы быть более интересным.
    2. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 17:05
      0
      США также раскрыла Великобритании местоположение аргентинского авианосца. Они регулярно предоставляли британцам разведывательные данные против Аргентины (тогда жесткой социалистической страны).