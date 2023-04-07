На Средне-Невском ССЗ назвали сроки спуска на воду построенного для Балтфлота тральщика «Лев Чернавин»

Восьмой тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит", достраиваемый на Средне-Невском судостроительном заводе, начали готовить к спуску на воду. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Торжественна церемония спуска на воду корабля противоминной обороны "Лев Чернавин" пройдет в следующую пятницу, 14 апреля. На мероприятии будут присутствовать представители Минобороны, российских властей, конструкторского бюро "Алмаз", работники и ветераны Средне-Невского ССЗ.
Тральщик будет достроен на воде, пройдет необходимые испытания и войдет в состав Балтийского флота, а не Тихоокеанского, как планировалось ранее. Решение об этом было принято в связи с изменением военно-политической обстановки у западных рубежей России. Формирование экипажа для "Льва Чернавина" уже началось, об этом "Военное обозрение" сообщало в конце марта в одном из своих новостных материалов.
Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был заложен на Средне-Невском ССЗ 24 июля 2020 года, имя получил в честь Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.
"Лев Чернавин" является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ и последним, строящемся в рамках первой серии.
Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.