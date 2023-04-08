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Американское издание: Руководство США выступает против членства Украины в НАТО

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Американское издание: Руководство США выступает против членства Украины в НАТО

США выступают против стремления ряда европейских союзников предложить на июльском саммите альянса украинскому руководству некую "дорожную карту", выполнение условий которой может привести к полноценному членству в НАТО. Данная ситуация в очередной раз указывает на существующие на Западе разногласия касательно статуса Украины после завершения вооруженного конфликта.


Как утверждает американское издание Financial Times со ссылкой на принимавших участие в переговорах официальных лиц, США, Германия и Венгрия выражают несогласие с руководством таких стран, как Польша, Латвия, Литва и Эстония, планирующим предложить Киеву более тесные связи с военным блоком НАТО и очевидную поддержку будущего членства Украины в альянсе.

При этом все члены НАТО согласились, что прием в альянс страны, участвующей в вооруженном конфликте, не может обсуждаться серьезно до окончания боевых действий. Однако, в настоящее время рассматриваются иные варианты сотрудничества - например, преобразование существующей комиссии НАТО-Украина в совет НАТО-Украина, что автоматически повысит статус Украины как партнера альянса, тем самым расширив ее участие во встречах и консультациях НАТО, в том числе в разведывательных брифингах.

Издание приводит слова неназванного высокопоставленного представителя США, заявившего, что для того, чтобы можно было подойти к вопросу членства Украины в НАТО, необходимо обеспечить существование Украины в качестве суверенного и независимого государства.
Использованы фотографии:
Pixabay
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1 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:56
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    Американское издание: Руководство США выступает против членства Украины в НАТО


    А смысл?Мавр сделал своё дело и может уходить,ну то есть может пройти лесом.