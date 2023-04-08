Американское издание: Руководство США выступает против членства Украины в НАТО

США выступают против стремления ряда европейских союзников предложить на июльском саммите альянса украинскому руководству некую "дорожную карту", выполнение условий которой может привести к полноценному членству в НАТО. Данная ситуация в очередной раз указывает на существующие на Западе разногласия касательно статуса Украины после завершения вооруженного конфликта.Как утверждает американское издание Financial Times со ссылкой на принимавших участие в переговорах официальных лиц, США, Германия и Венгрия выражают несогласие с руководством таких стран, как Польша, Латвия, Литва и Эстония, планирующим предложить Киеву более тесные связи с военным блоком НАТО и очевидную поддержку будущего членства Украины в альянсе.При этом все члены НАТО согласились, что прием в альянс страны, участвующей в вооруженном конфликте, не может обсуждаться серьезно до окончания боевых действий. Однако, в настоящее время рассматриваются иные варианты сотрудничества - например, преобразование существующей комиссии НАТО-Украина в совет НАТО-Украина, что автоматически повысит статус Украины как партнера альянса, тем самым расширив ее участие во встречах и консультациях НАТО, в том числе в разведывательных брифингах.Издание приводит слова неназванного высокопоставленного представителя США, заявившего, что для того, чтобы можно было подойти к вопросу членства Украины в НАТО, необходимо обеспечить существование Украины в качестве суверенного и независимого государства.