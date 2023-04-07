Американский военный эксперт предупредил иностранных наемников ВСУ об опасности столкновения с российскими войсками

Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы

Российские вооруженные силы представляют большую опасность для иностранных наемников. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал офицер в отставке разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.Как отметил американский военный эксперт, Запад наивно думает, что Россия бездействует в специальной военной операции на Украине. По мнению Риттера, это – одна из главных ошибок западных военных разведок, которые сообщают соответствующую информацию Украине. В реальности ситуация выглядит куда более сложной для украинских войск.- предупредил Риттер иностранных наемников, которые отправляются воевать на стороне киевского режима.Как отметил отставной американский военный, в Сирии российские вооруженные силы смогли успешно противостоять террористическим группировкам. Не возникло преград, которые бы не позволили российским военным отвоевать территории, которые должны были быть освобождены, отметил отставной американский разведчик.Напомним, что в последнее время многие западные эксперты отмечают, что Украина не готова к проведению анонсированного контрнаступления на позиции российских вооруженных сил на освобожденных территориях. По утверждению аналитиков, для реализации данной задачи у ВСУ не хватает техники, а личный состав не отличается мотивацией. Тем не менее, киевский режим утверждает, что скоро начнет наступление на российские позиции.