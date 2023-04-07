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Американский военный эксперт предупредил иностранных наемников ВСУ об опасности столкновения с российскими войсками

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Американский военный эксперт предупредил иностранных наемников ВСУ об опасности столкновения с российскими войсками

Российские вооруженные силы представляют большую опасность для иностранных наемников. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал офицер в отставке разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.


Как отметил американский военный эксперт, Запад наивно думает, что Россия бездействует в специальной военной операции на Украине. По мнению Риттера, это – одна из главных ошибок западных военных разведок, которые сообщают соответствующую информацию Украине. В реальности ситуация выглядит куда более сложной для украинских войск.

Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы

- предупредил Риттер иностранных наемников, которые отправляются воевать на стороне киевского режима.

Как отметил отставной американский военный, в Сирии российские вооруженные силы смогли успешно противостоять террористическим группировкам. Не возникло преград, которые бы не позволили российским военным отвоевать территории, которые должны были быть освобождены, отметил отставной американский разведчик.

Напомним, что в последнее время многие западные эксперты отмечают, что Украина не готова к проведению анонсированного контрнаступления на позиции российских вооруженных сил на освобожденных территориях. По утверждению аналитиков, для реализации данной задачи у ВСУ не хватает техники, а личный состав не отличается мотивацией. Тем не менее, киевский режим утверждает, что скоро начнет наступление на российские позиции.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:55
    +7
    ВДВ не Минздрав, предупреждать не будет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:02
      +1
      Только численность ВДВ не велика и чтобы их найти тем же наёмникам надо ещё сильно постараться.Да и наёмников не сказать что много и они явно не на первой линии ведут боевые действия,а как правило за спинами ВСУ.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 17:14
      0
      Наемники сидят во второй линии с хорошими и дальнобойными снайперскими винтовками, с патронами добротными, целевыми и снайперскими, с прицелами 50/24/8,тепловизорами, цифровыми метеостанциями, баллистическими вычислителями пять в одном, ночными прицелами и операторами очень хороших дронов с с обычными и ночными камерами и сильной оптикой. такая команда численностью до пяти-шести человек наносит ощутимый урон нашим подразделениям. На канале Лобаева молятся на его винтовки и просят их дать, потому, что за день теряют до ДЕСЯТИ бойцов от европейских дальнобойных систем и их команд. А достать из эсвэдэшки австрийский или немецкий, или канадский чейтак не реально вообще, не говоря про 12,7мм бандуры. Порохов у нас хороших нет!!!! Дожились, елки палки. А израильские наемники конкретно сказали и похвастались на видео, что мы сидим во второй линии ВСУ и снимаем не достаточно пригибающихся российских солдат только так, из наших дальнобойных иностранных винтарей и болтов. И патронов у них хороших с добротным порохом и точеной пулей хоть спиной ешь, хоть низом спины жуй. Так что с наемниками у ВСУ полный порядок. а вот у нас со снайперскими винтарями стреляющими на 1500 и более метров полный и абсолютный низ спины. Винтовок таких катастрофически не хватает. Зато у противника их полный вагон и маленькая тележка.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:01
    0
    американский военный эксперт видимо повоевал в Сирии,против российских войск? Испытал на своей шкуре? Уж больно уверенно пишет.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 16:41
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      американский военный эксперт видимо повоевал в Сирии,против российских войск? Испытал на своей шкуре? Уж больно уверенно пишет.

      Он не воевал в Сирии, но у него огромный опыт и он очень неплохой аналитик, что позволяет его назвать экспертом, хотя сам себя он так не позиционирует. Кстати собирается в турне по России, если всё сложиться нормально. Что касается России, то он из тех очень немногих в США кто нам не враг.
      1. Жук1991
        Жук1991 Сегодня, 16:54
        -1
        Он не воевал в Сирии, но у него огромный опыт и он очень неплохой аналитик, что позволяет его назвать экспертом

        Помнится он предсказывал что Киев падёт через 96 часов. Про харьковское направление он тоже вещал что украинцы потерпят крах.
        Короче он в принципе правильно предсказывает, но только наоборот. То что он предсказывает, не сбывается. То что он называет нереальным, происходит.
        Скотт Риттер уже почти мем, такой же как и "неимеющееАналогов"
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:04
    +1
    Вы все умрете, умрете, умрете… В чеченскую компанию наши подразделения психологической борьбы транслировали эти слова боевикам, укрывшимся в горах. Снова, снова и снова. Мертвецким голосом в перемешку с безумным хохотом. День за днём. И боевики ломались.

    Статья Риттера по эффективности до них далека, но это первая его статья, которую я поддерживаю. Ибо направлена не на оболванивание нашего населения, а на подрыв духа противника.
  4. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:16
    +2
    Может мы и не братья с малороссами- но родичи( очень часто семейно). Тут другой вопрос. А всех остальных- "братушек", пшшш..,наглосаксов и прочих немцев- в расход. Уже наотпускали.
  5. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 16:28
    +9
    Конечно мнение этого эксперта.. внушает доверие
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:42
    +1
    Напомним, что в последнее время многие западные эксперты отмечают, что Украина не готова к проведению анонсированного контрнаступления

    Врут-с злодеи, судя по поведению обеих сторон, наступать укропы уже готовы и техники для этих целей у них достаточно, и бп подвезли, и мотивацию нужную им уже куда надо вставили. am
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:11
    0
    Кстати. Чегой то потомков Яна Жижки не замечается. Сгнили окончательно со своим пивом?
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 17:20
    0
    Все эти западные эксперты работают против нас, рассказывая как у них все плохо, а у нас хорошо. Просто информация война, чтобы мы расслабились и заранее уверовали в слабость всу и нато.