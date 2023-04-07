Американский военный эксперт предупредил иностранных наемников ВСУ об опасности столкновения с российскими войсками

Российские вооруженные силы представляют большую опасность для иностранных наемников. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал офицер в отставке разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Как отметил американский военный эксперт, Запад наивно думает, что Россия бездействует в специальной военной операции на Украине. По мнению Риттера, это – одна из главных ошибок западных военных разведок, которые сообщают соответствующую информацию Украине. В реальности ситуация выглядит куда более сложной для украинских войск.
Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы
- предупредил Риттер иностранных наемников, которые отправляются воевать на стороне киевского режима.
Как отметил отставной американский военный, в Сирии российские вооруженные силы смогли успешно противостоять террористическим группировкам. Не возникло преград, которые бы не позволили российским военным отвоевать территории, которые должны были быть освобождены, отметил отставной американский разведчик.
Напомним, что в последнее время многие западные эксперты отмечают, что Украина не готова к проведению анонсированного контрнаступления на позиции российских вооруженных сил на освобожденных территориях. По утверждению аналитиков, для реализации данной задачи у ВСУ не хватает техники, а личный состав не отличается мотивацией. Тем не менее, киевский режим утверждает, что скоро начнет наступление на российские позиции.