Провал операции вермахта «Зимняя гроза»

Операция вермахта Wintergewitter или «Зимняя гроза» под командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна продлилась с 12 по 24 декабря 1942 года и завершилась для немцев разгромом. Вывести из «котла» 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса группе армий «Дон» так и не удалось.
Начав наступление из Котельниково 12 декабря, 4-я армия Гота двинулась в направлении Сталинграда. Для РККА удар с данного направления стал неожиданностью, что позволило вермахту прорвать оборону и продвинуться до хутора Верхне-Кумский.
19 декабря «застрявший» у вышеупомянутого поселения противник столкнулся с переброшенной из резерва Ставки 2-ой гвардейской армией под командованием Р.Я. Малиновского. В ходе встречных боев немцы были отброшены на исходные позиции.
Если говорить кратко, то примерно так описывается операция «Зимняя гроза» в учебниках по истории. Между тем есть факты, которые зачастую не освещаются подробно, но в тоже время, именно эти героические действия солдат и офицеров РККА сыграли важнейшую роль в разгроме вермахта в данном сражении.
В первую очередь, стоит напомнить, что наступление армии Германа Гота «намертво» застопорилось у хутора Верхне-Кумский. Дойдя до него 15 декабря, немцы не смогли продвинуться ни на метр вплоть до 19-го, когда подоспела 2-я гвардейская армия.
За оборону вышеупомянутого рубежа отвечали бойцы подполковника Диасамидзе. За пять дней боев герои отразили порядка 30 атак вермахта. Советскими военнослужащими были подбиты более 40 танков и уничтожены сотни нацистов.
Чтобы прорвать позиции обороняющихся в Верхне-Кумском, немцы безуспешно совершили 1500 самолетовылетов, сбросив на расположение полка порядка 8 тысяч бомб.
22 декабря подполковнику М.С.Диасамидзе было присвоено звание Героя Советского Союза.
В то же время, одной из главных причин, вынудивших Манштейна отдать приказ об отходе на начальные позиции стал рейд 24-го танкового корпуса генерала Василия Михайловича Баданова.
«Дерзкий» по своей задумке и казавшийся невыполнимым вышеупомянутый танковый рейд поставил «крест» на планах вермахта по деблокированию застрявшей под Сталинградом армии Паулюса. В ходе атаки 24-корпус генерала Баданова уничтожил аэродром, с которого немецкие самолеты совершали вылеты в осажденный Сталинград, а также отвлек на себя немалую часть войск противника, планировавших прорвать «котел» вокруг 6-й армии.
Стоит отметить, что обе важнейшие задачи были выполнены. Но за неоценимый вклад в разгром, наступавшей группы армий «Дон», советским героям пришлось заплатить крайне высокую цену. На начало операции в составе 24-корпуса было 10709 человек. Вернуться из боя живыми удалось менее 10 процентам личного состава генерала Баданова.