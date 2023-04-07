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Жители Харькова вышли на митинг против обманной отправки мобилизованных в Артемовск

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Жители Харькова вышли на митинг против обманной отправки мобилизованных в Артемовск

В Харькове прошел митинг протеста родственников военнослужащих 228-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, укомплектованной жителями региона. Об этом сообщает украинская пресса.


Жители Харькова недовольны тем, что украинские власти осуществили «обманную отправку» мобилизованных горожан в Артемовск (Бахмут). В этом городе укомплектованное мобилизованными харьковчанами подразделение понесло большие потери.

Их туда завезли обманным путем. Ехали в одно направление, приехали в другое

- рассказывает одна из участниц митинга.

Как утверждают харьковчане, в подразделениях нет офицеров с боевым опытом. Все офицеры находятся в штабах и не участвуют непосредственно в боевых действиях. Мобилизованные подвергаются угрозам, в том числе угрозам тюремного заключения за отказ выполнять приказы. Как рассказывают жители города, их родственники, находящиеся в составе бригады территориальной обороны, истощены физически и морально.

Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают

- заявляет родственница одного из военнослужащих.

Харьковчане подчеркивают, что в бригаде территориальной обороны фиксируются большие потери. Многие военнослужащие умирают, не получая надлежащей медицинской помощи. Например, эвакуационные бригады вовремя не забирают раненых с поля боя.

Сейчас жители города намереваются просить правды у вышестоящего командования ВСУ. Однако очень маловероятно, что киевский режим, поставивший целью «войну до последнего украинца», прислушается к обычным жителям Харькова. Единственным оптимальным выходом для них стало бы прекращение сопротивления российским войскам и всякого сотрудничества с нацистским режимом современной Украины.
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28 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:11
    +19
    За что боролись, на то и напоролись...
    Зато переписка Мазепы с Карлом-12 теперь в Харькове есть..
    1. Маз
      Маз Сегодня, 16:15
      +6
      Проблемы индейцев шерифа не волнуют
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 16:18
      -6
      большинство харьковчан как раз за Россию, вспомните 2014 год и митинги там,
      их просто предали и свои добкины и наши путины, так что не стоит грести всех под одну гребенку
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:21
        +16
        Цитата: rotkiv04
        большинство харьковчан как раз за Россию, вспомните 2014 год и митинги там,

        Вспомнила бабка как девкой была... Тех харьковчан давно СБУ и пан Аваков со своими "нациками" замордовали и теперь обстановка в городе сильно иная.
      2. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 16:22
        +7
        Были бы за Россию - вышли бы навстречу русской армии с белыми флагами и флагами РФ в марте 2022 года
      3. ankir13
        ankir13 Сегодня, 16:38
        +4
        Им просто выдали , кому автоматы, кому кулемёты, кому берданки с джавелинами , да и .... направили .... стрелять русских , ой не в ту сторону!!! в этим месте русские злые, сами умирать не желают, харьковских парней побили, тати! Тех харьковчан требА булО направить на те направления, где русские сами под гиляку лезут - от , тут без страданий, хлопци бы иих , повоювалЫ!!!
        Своих то мозгов у них нема, предали их, все путины виноваты, да котяты, что родились - и Путин виноватый! а як же ж... Их то за що?
        Оружие в руках - бей петлюру и бандеру! Нечего на зеркало пенять, коль морда крива!
      4. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:50
        +1
        большинство харьковчан как раз за Россию, вспомните 2014 год и митинги там

        Белгородскую область львовяне обстреливают? Наши войска при подходе к харькову видимо наёмники били? belay
      5. Severomor
        Severomor Сегодня, 16:52
        +3
        Особенно вчерашний лётчик, вот он за Россию-за Россию, дальше некуда
        Цитата: rotkiv04
        большинство харьковчан как раз за Россию
        были когда-то.
        Кстати на ютубе было видео - в 2014г. один харьковчанин (не молодой, в возрасте) был против АТО, топил за Россию и говорил без России никуда.... не уверен что жив до сих пор. Если жив дай бог здоровья
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 17:07
          0
          Кстати на ютубе было видео - в 2014г. один харьковчанин (не молодой, в возрасте) был против АТО

          Вот именно один ну может на 100тысяч чел . 2-3 и были за Россию.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:21
      +4
      Цитата: svp67
      Зато переписка Мазепы с Карлом-12

      Кажись он с голодухи где-то в Румыниях помер? по крайней мере кормить турки его точно отказались, шведы тоже не стремились) Полезные навыки сейчас для щеневмерликов
      1. Товарищ
        Товарищ Сегодня, 16:29
        +13
        Цитата: Bingo
        Кажись он с голодухи где-то в Румыниях помер? по крайней мере кормить турки его точно отказались, шведы тоже не стремились)

        Шведы отняли у Мазепы всю казну Украины, которую он с собой прихватил. Потому в нищете и подох.
        В начале 90-х на Украине собирали деньги на перенос могилы Мазепы на Украину. Деньги собрали, но их разворовали. Так могилу и не перенесли.
        В этом вся Украина.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:52
        +1
        Если не ошибаюсь, Мазепу вши загрызли. « Хероическая» смерть.)
    4. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 16:34
      -4
      Ссылку на новосьть почему не предоставили? Я понимаю что все бывает, но нужно же хоть как то подтверждать те или иные факты, или и так схавают?
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:55
        +1
        Цитата: Nesvoy
        Ссылку на новосьть почему не предоставили? Я понимаю что все бывает, но нужно же хоть как то подтверждать те или иные факты, или и так схавают?

        https://topwar.ru/214475-delegacija-iz-shvecii-peredala-mjerii-harkova-kopii-perepiski-getmana-mazepy-so-shvedskimi-vlastjami.html
  2. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 16:21
    +8
    В любом случае митингуют враги русского народа и России.
    Они митингуют не против войны с Россией, они не против чтобы их родня убивала русских - они только против того, чтобы русские убивали их родню.
    Это все что вам нужно знать о нацистской до мозга костей, абсолютно неизлечимой Украине.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:50
      +1
      Взбесившаяся Украина решила, митинговать?)
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:25
    +8
    Ну раз офицеры сидят в штабах в тылу , а на передке одни рядовые и в основном харьковчане, не вижу проблем войти в связь с такими же русскими по ту сторону и спокойно перейти отстаивать интересы народа Украины в составе добровольческих подразделений ВС РФ. Но пока этого не случалось на Харьковском направлении , не в пример кстати Запорожскому.( почти 9000 запорожцев успешно выполняют задачи в составе ВС РФ).
  4. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 16:28
    +5
    Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают

    Тётка наслушалась "путинской пропаганды".
    Пусть послушает своего Зелю : на каждого погибшего "героя" приходится десять убитых "орков". Не меньше !
    laughing
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 16:42
    +3
    Жители Харькова вышли на митинг против обманной отправки мобилизованных в Артемовск

    А на митинге их поджидали сотрудники военкоматов с повестками...
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:46
    +3
    Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают

    Украина понад усе?
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:48
    +3
    Туда им и дорога. Раньше надо было думать. Доскакались.
  8. Eug
    Eug Сегодня, 17:02
    0
    А скоро жителей Украины ожидает повышение в 1.5 раза тарифа на электроэнергию... обещают выплату пособий малоимущим, но наверняка обставят это такими условиями, выполнить которые будет невозможно.. а некоторые украинцы вполне искренне верили, что после войны власти олигархов придет конец... вспоминается потрясающе многозначительная фраза персонажа фильма "Формула любви" - многие верят...
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 17:03
    +1
    А куда должны были еще отправлять мобилизованных? Очевидно же, что на фронт.
  10. Sergio Vo
    Sergio Vo Сегодня, 17:03
    0
    Получите и распишитесь, как говорится - предали агенты и сдали под обстрелы росс спецназ и росгвардии, в феврале 22го, теперь идите на убой. А могло бы быть максимально мирно и без разрушений. Как вы Крыму.
  11. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 17:07
    0
    Всех ходоков приберут в СБУ и предъявят обвинение в госизмене.
  12. танк66
    танк66 Сегодня, 17:09
    0
    "Просить правды" у жыдов - ору под тэйблом .В этом месте смайлик лопающегося колобка.если коммент короток- сошлюсь на мозговеда С.Савельева /его ,же не привлекают за высказывания/.Он еще в 2022 комментируя события на /в Беконии , заявлял ,что пришла расплата миколам и Иванам от абрамов ,за погромы и черты оседлости...и библейские нации ничего не забывают и не прощают. drinks
  13. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 17:19
    +2
    Заметьте! - Они протестуют НЕ против войны. Их не смущают лозунги про "на гиляку, на ножи..." Они бы готовы были уничтожать россиян и РФ.
    Их единственно не устраивает, что их на бойне плохо кормят, плохо одевают, плохо вооружают.
    Если бы "их парней" не уничтожали, то они бы согласились со всеми планами Зеленского и его шайки.
  14. Комментарий был удален.
  15. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:25
    +1
    А чем недовольны? Утилизация ведется планомерно. Поддерживаете Зеленского и лижете американцам, умрите.