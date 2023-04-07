Их туда завезли обманным путем. Ехали в одно направление, приехали в другое

Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают

В Харькове прошел митинг протеста родственников военнослужащих 228-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, укомплектованной жителями региона. Об этом сообщает украинская пресса.Жители Харькова недовольны тем, что украинские власти осуществили «обманную отправку» мобилизованных горожан в Артемовск (Бахмут). В этом городе укомплектованное мобилизованными харьковчанами подразделение понесло большие потери.- рассказывает одна из участниц митинга.Как утверждают харьковчане, в подразделениях нет офицеров с боевым опытом. Все офицеры находятся в штабах и не участвуют непосредственно в боевых действиях. Мобилизованные подвергаются угрозам, в том числе угрозам тюремного заключения за отказ выполнять приказы. Как рассказывают жители города, их родственники, находящиеся в составе бригады территориальной обороны, истощены физически и морально.- заявляет родственница одного из военнослужащих.Харьковчане подчеркивают, что в бригаде территориальной обороны фиксируются большие потери. Многие военнослужащие умирают, не получая надлежащей медицинской помощи. Например, эвакуационные бригады вовремя не забирают раненых с поля боя.Сейчас жители города намереваются просить правды у вышестоящего командования ВСУ. Однако очень маловероятно, что киевский режим, поставивший целью «войну до последнего украинца», прислушается к обычным жителям Харькова. Единственным оптимальным выходом для них стало бы прекращение сопротивления российским войскам и всякого сотрудничества с нацистским режимом современной Украины.